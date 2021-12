Le fameux interphone que tout le monde connaît. Vous savez, celui où vous entendez seulement la voix (si vous êtes présent). Les nouvelles technologies révolutionnent la domotique aujourd’hui. Être en sécurité même à distance… Le rêve idéal, n’est-ce pas ?

Et si vous pouviez voir qui se trouve derrière la sonnette ? Le visiophone connecté est la solution idéale pour votre sécurité. C’est un accessoire utile dont vous ne pourrez plus vous passer !

Qu’est-ce qu’un visiophone connecté ?

Le visiophone est un dispositif équipé d’une caméra intégré dans le boîtier, en plus de la sonnette. Comme l’interphone, il se place à la porte d’entrée. Lorsqu’un visiteur sonne, vous avez un accès vidéo depuis l’intérieur de votre maison.

N’oubliez pas que c’est un appareil connecté. Cela signifie qu’il est relié à une connexion internet. Vous pouvez très bien voir votre interlocuteur sur l’écran ou depuis votre smartphone.

Le visiophone comprend quatre avantages principaux :

Mobilité

Connexion sans fil grâce au réseau Wifi

Qualité d’image

Sécurité

Nous voici à la question tant attendue. En fait, c’est simple. Un visiteur sonne à votre porte. Le visiophone s’allume à son tour. Puisque c’est un visiophone connecté, vous recevez sur votre smartphone une notification grâce à une application dédiée.

Vous pouvez grâce à la connexion de votre visiophone sans fil wifi, voir votre visiteur à distance et lui parler et ce, même si vous êtes aux Maldives en ce moment. Autre point à retenir, vous pouvez à distance, ouvrir ou non le portail pour votre visiteur. C’est tout ! Vous gérez tout depuis votre téléphone (ou votre tablette) grâce à une application, audio comme vidéo. Tout cela sans fil !

Tout comme l’alarme sans fil, ce dispositif est un excellent moyen d’assurer votre sécurité au maximum. En effet, en le connectant à votre mobile, personne ne peut savoir si vous êtes présent ou non dans votre logement. Souvenez-vous. Avec un interphone classique, la présence au domicile est obligatoire pour ainsi dire.

Le premier problème, vous ne pouvez entendre que la voix de votre interlocuteur (si vous êtes présent). Seconde chose, si vous n’avez pas entendu la sonnerie, vous ne savez pas qui était présent. Ce serait dommage de rater une visite ou l’attente de votre colis n’est-ce pas ? Le visiophone connecté est une solution pour ne plus rien rater.

Pour en savoir plus sur le visiophone, on vous invite à aller sur tt-hardware.com.

Sa pose dépend de la marque achetée. Si vous décidez d’opter pour la version connectée, vous devez tout d’abord installer son application. Peu importe si votre système d’exploitation est iOS ou Androïd, l’installation est la même qu’un interphone classique : c’est-à-dire au niveau du portail. Pour votre sécurité, veillez à couper le courant du disjoncteur avant toute manipulation.

Rassurez-vous, l’installer est aussi simple que son fonctionnement. Suivez les étapes indiquées par l’application depuis votre téléphone. Une fois posé sur le mur, l’étape suivante consiste à associer le visiophone avec votre smartphone grâce à la connexion Wifi.

Vous voyez, c’est simple. Le boîtier s’installe à la place de votre sonnette, et c’est tout ! En fait, vous devez seulement assurer la connexion sans fil de votre domicile et smartphone avec le visiophone.

En quoi le smartphone remplace le visiophone ?

1 – Le domicile sécurisé

Au fil des années, nous constatons la progression des technologies avec l’arrivée des réseaux Wifi, 4G et plus. Comme je l’avais dit plus haut, l’atout principal du visiophone connecté est le fait qu’il peut être relié à votre smartphone. Nous pouvons dire que ce dispositif est la version améliorée du modèle classique. En effet, l’intérêt de cet appareil est de sécuriser votre domicile, sans que personne ne sache votre présence ou non.

Selon les derniers chiffres en 2019, le ministère de l’Intérieur recense 601 000 cambriolages en France. Environ 490 000 foyers déclarent avoir été victimes d’un cambriolage (ou tentative) de leur résidence principale.

En dix ans, les cambriolages ont augmenté de 44 %, ce qui est énorme. Vous avez certainement déjà entendu parler des faux agents, qui souhaitent vérifier si tout est aux normes chez vous. Ou bien la manière classique, celle de demander s’il a quelqu’un, avant de passer à l’acte.

Ce n’est pas tout, les résidences secondaires ne sont point épargnées. Le plus souvent, ces actes de vandalisme se produisent très souvent en été, lorsque tout le monde part en vacances. Je dis bien souvent, mais il n’y a pas de bonne ou mauvaise saison ; cela peut arriver à tout moment.

Certes, les grandes villes sont plus touchées que la campagne, mais le résultat reste le même. En fin de compte, vous n’êtes pas à l’abri même en dehors des saisons chaudes.

2 – Une entrée facilement surveillée

Grâce au visiophone connecté, vous gardez le contrôle absolu de votre domicile. Pour plus de sécurité, l’appareil peut être utilisé en complément des caméras de surveillance. Grâce à l’application, les informations sont visibles à portée de main, où que vous soyez. Certains modèles sont équipés d’un détecteur de mouvement.

En clair, dès que la caméra du boîtier vidéo détecte un mouvement, vous recevez directement une notification sur votre smartphone. Dans le cas d’un intrus, votre voix le fera fuir grâce au microphone intégré.

L’évolution de la domotique ne cesse de progresser. La télésurveillance à distance permet de contrôler toute intrusion indésirable. Une solution destinée à tous, même les personnes âgées et vulnérables.

Toute personne soucieuse de sécurisation du domicile, peut s’intéresser au visiophone connecté. Beaucoup de modèles disposent d’un enregistrement vidéo, en plus du détecteur de mouvement. Sa qualité vidéo permet une vision parfaite de jour comme de nuit.

En effet, le soir, vous voyez le visage de vos visiteurs avec la vision infrarouge. Vous avez les preuves sous la main pour votre assureur et le commissariat puisque les nouveaux modèles disposent d’un enregistrement vidéo, en cas de cambriolage.

Ce que vous devez savoir à propos du visiophone connecté

Le visiophone connecté est un dispositif différent de l’interphone classique. Toutefois, les nombreux modèles présents sur le marché peuvent porter la confusion. Connecté ou non, leur apparence est similaire.

1 – Version filaire ou sans fil

Les sonnettes connectées fonctionnent soit par batterie, soit par câble. Dans le cas des versions filaires, c’est la plus profitable à long terme. La plupart sont conçues pour fonctionner avec les fils présents.

Si vous n’en n’aviez pas auparavant, cela risque d’être compliqué. Dans tous les cas, il faudra bien installer votre nouvelle sonnette. Vous avez besoin de :

· faire passer le câble électrique

· une boîte de jonction

· un transformateur afin de réduire la puissance

· un bon endroit évitant toute infiltration d’eau.

Quant à la version sans fil, son alimentation se fait par piles ou batterie. La durée d’autonomie est cependant plus limitée. En clair, ce choix est moins pertinent sur le long terme. D’ailleurs, nombreux consommateurs ne veulent pas obligatoirement un produit dernier cri. Le critère important est la sécurité à distance.

Il n’est pas question ici de valoriser une marque plus qu’une autre. Ce n’est pas l’idée dans cet article. Le prix est également un point à prendre en compte en fonction du besoin recherché. En fin de compte, le prix est un faible investissement compare à la valeur de vos biens chez vous.

2 – Une bonne connexion internet

Vous l’avez bien compris. La domotique vous offre la possibilité de contrôler votre domicile depuis votre smartphone. Également le choix entre la version filaire ou sans fil, un enregistrement vidéo, etc.

Cependant, il est impératif d’avoir un excellent débit internet. En effet, en ayant un débit faible, avoir des images ou actionner l’ouverture du portail vous sera compliqué. Même si votre box internet se trouve dans la pièce à côté, cela ne changera rien avec un débit trop faible. Pour un meilleur résultat, il est recommandé d’utiliser des récepteurs Wifi.

3 – Les enregistrements vidéo dans les données locales ou le cloud

C’est un grand avantage lorsque personne ne sait s’il y a quelqu’un ou non. Encore mieux quand vous pouvez tout voir depuis votre smartphone. C’est une sécurité supplémentaire en cas de départ en vacances. Certaines marques proposent soit un enregistrement local, ou stocké dans le Cloud (aussi les deux). À noter que l’enregistrement local est gratuit.

Toutefois, assurez-vous d’avoir une micro SD de grande capacité. Quant au Cloud, cela nécessite un abonnement en complément. L’idéal est d’opter pour les deux solutions, pour des raisons de sécurité. Ainsi, vous éviterez des pertes de données en cas de vandalisme, et des preuves à apporter en cas de dépôt de plainte.

Imaginez le choc en revenant de vos congés annuels. Un logement dévasté sans savoir le nombre d’intrus présents, ni savoir exactement quel bien a été dérobé. La domotique vous permet grâce au réseau Wifi de votre maison, d’avoir un accès au flux vidéo de votre sonnette connectée depuis votre mobile. Non seulement vous pouvez voir votre visiteur, lui parler, ouvrir le portail où que vous êtes, garder une trace des événements s’avère nécessaire afin de garantir votre sécurité.

4 – Protéger votre visiophone connecté

La majorité des produits d’extérieur, doivent être robustes face à la poussière et l’eau. Chaque marque possède son propre indice de protection. Cela ne veut pas dire que le produit aime bronzer au soleil ou être mouillé. D’ailleurs, le contre-jour ou les gouttes de pluies peuvent gêner la vidéo. Si possible, placez votre système à l’abri (un dépassement de toit par exemple), sinon créez une petite protection.

Le mot de la fin

Le visiophone remplit les mêmes fonctions que la caméra de surveillance, en plus performant. Votre sécurité, accessible depuis une application sur votre smartphone. Il s’agit là d’un outil incontournable pour sécuriser au maximum votre domicile. En fonction de vos exigences, n’hésitez pas à comparer les modèles, pour trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Présentation d’un visiophone sans fil en vidéo :