Les écrans d’affichage dynamique ont le vent en poupe. On les trouve partout ! Ils permettent de communiquer une information via l’affichage numérique d’un contenu multimédia. Les entreprises utilisent ce moyen ludique pour toucher leur clientèle cible de manière instantanée. On savait que les contenus interactifs via écran tactile étaient beaucoup plus attractifs que les images statiques, mais une société a poussé le concept encore plus loin. Il est désormais possible d’interagir directement avec l’écran, et ce, sans aucun contact ! Voyons comment cela fonctionne et les avantages que cette nouvelle technologie apporte aux entreprises.

La technologie interactive “sans contact” EasyDK permet à un client (ou simplement un passant) d’entrer en contact depuis son smartphone avec le contenu de l’écran d’affichage publicitaire et d’interagir avec celui-ci, et ce, en toute sécurité.

C’est une optimisation des écrans dynamiques permettant l’interaction sans contact avec les clients, à tout instant !

EasyDK: simple d’utilisation mais terriblement innovant !



Le principe est enfantin, le client doit simplement scanner un QR code depuis son appareil mobile. Cela fonctionne même à travers une vitrine.

Ainsi, il prend littéralement le contrôle de l’affichage digital à distance et devient connecté. Il choisit le contenu auquel il souhaite accéder, prenant part ainsi à l’expérience en devenant acteur et non plus seulement spectateur.

Cette technologie innovante apporte une alternative résolument plus moderne aux écrans tactiles tout en élevant l’interaction à un niveau encore jamais atteint. L’expérience est personnalisée et devient captivante !

Les écrans d’affichages dynamiques EasyDK représentent le meilleur en matière de marketing interne ou externe pour une entreprise.

L’attention du prospect est captée par l’affichage digital (digital signage en anglais) et transforme une simple opération publicitaire en une expérience personnelle et interactive.

Les usages sont multiples :

On pense à la vitrine d’un magasin à travers laquelle un client peut interférer depuis la rue avec son smartphone pour découvrir des promos ou même participer à des jeux !

Dans le cas d’une agence immobilière, on peut imaginer un passant, s’arrêter devant l’écran dynamique et consulter à distance les biens qui l’intéressent dans le secteur géographique de son choix.

Pour une assurance, on pourrait consulter les clauses de son contrat, toujours sans contact.

En termes de communication, lors d’un event entreprise, une technologie comme EasyDK peut ouvrir de nouvelles voies excitantes pour transmettre ses informations.

Enfin pour la salle d’attente d’un cabinet médical, les patients pourraient s’informer et être sensibilisés sur des sujets importants en se connectant via leurs smartphones à l’écran dynamique…

On voit donc que les possibilités sont quasi infinies avec cette nouvelle technologie immersive et intuitive.

Quels sont les avantages pour les entreprises ?

Les écrans dynamiques à affichage digital placent le visiteur au centre de la communication de l’entreprise. Comme il choisit lui-même le contenu auquel il souhaite accéder, ce dernier a un impact bien plus profond sur sa personne.

Le contenu est valorisé et l’expérience améliorée.

La portée des informations gagne en efficacité, car mieux ciblées et le message est reçu de manière optimale, car personnalisé aux besoins de chacun.

L’image de marque de la société est mieux intégrée aux individus, qui s’approprient le message délivré.

Dans un autre registre, la technologie EasyDK fait réaliser d’importantes économies de consommation énergétique par rapport à un écran tactile.

Il ne faut pas négliger le volet de la sécurité sanitaire qui est plus que jamais d’actualité. L’affichage digital sans contact évite le dépôt, la transmission de germes et donc tout risque de contamination pour les clients.

Le must reste certainement la possibilité de collecter et traiter les données obtenues sur les profils clients, couplées aux produits.

Le modèle de paiement

Une entreprise n’a pas à débourser une somme conséquente pour profiter de cette nouvelle technologie, le tarif est très abordable et surtout il n’y a aucun engagement ni abonnement à souscrire !

EasyDK est aussi éco-responsable

Le programme Easy Care mis en place par la société repose sur deux piliers :

• la promotion de l’impact et de la transformation digitale dans le monde pour réduire le fossé qui se creuse entre les pays très connectés et d’autres plus à la traîne ; et donc aider au développement de ces derniers. C’est une démarche plus que louable.

• La réduction des déchets issus d’appareils électroniques par la récupération et le recyclage.

De telles initiatives sont à saluer. Car, en plus d’être particulièrement innovante, la solution EasyDK est respectueuse de l’éthique et de l’environnement. Chapeau bas !