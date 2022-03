Aujourd’hui, ils font partie intégrante de nos vies. Que ce soit les Smartphones ou les tablettes, ces outils de communication sont constamment avec nous. De ce fait, ils sont exposés à tous les dangers extérieurs. En raison de la fragilité évidente de nos écrans, il est devenu obligatoire de les protéger. En effet, le moindre petit grain de sable peu apporter une rayure importante… Et le fait de changer la vitre représente un coût onéreux… Alors, avant d’arriver dans ce cas de figure, sachez qu’il existe des solutions.



Qu’est-ce qu’un film hydrogel ?

Tout d’abord, il faut savoir que l’hydrogel est à la base un gel dans lequel l’eau y est introduite afin de devenir un agent gonflant. Ces hydrogels sont issus de polymères (c’est-à-dire plusieurs nacro molécules qui sont assemblées ensemble) et sont composés de plusieurs matériaux TPU.

Suite à différents mélanges, une réaction chimique se produit en formant un gel absorbant. C’est grâce à ce rendu que le film hydrogel présente des capacités exceptionnelles comme le fait de pouvoir absorber les chocs et les différentes micro-rayures.

Il se présente sous forme de film transparent. Son atout principal est le suivant : la protection. Effectivement, il est impossible de le déchirer ou d’essayer de le déformer. Il faut savoir que de nombreuses expériences ont été réalisées et il s’avère que le résultat est incroyable : le film reprend sa forme d’origine et surtout, il n’y a aucune trace ! C’est incroyable, en l’espace de 24h à 48h, les rayures faites sur vos écrans disparaitront totalement ! Il est un redoutable protecteur de vos écrans !

À noter, qu’il existe plusieurs possibilités pour s’équiper ainsi que plusieurs accessoires comme par exemple des machines. N’hésitez pas à contacter des professionnels dans ce domaine afin de choisir une machine de découpe de film de protection hydrogel.

À quoi sert un film hydrogel ?

Il a été conçu dans un but unique et précis : la protection de tous vos écrans. En effet, le film hydrogel protège des différentes rayures mais pas seulement puisqu’il protège également vos appareils contre les chocs.

Même s’il est vrai que nos Smartphones sont de très grande qualité, il est assez difficile de les protéger de manière efficace, car, avouons-le, nombreuses sont les chutes !

Grâce à son revêtement incroyable, la fonctionnalité principale de votre Smartphone à savoir, l’option « tactile » ne sera aucunement impactée et conservera l’intégralité de ses fonctions.

Actuellement, le film hydrogel se distingue sur le marché dans le domaine de la protection de manière révolutionnaire.

En utilisant cette protection, vous allez tout simplement équiper votre appareil d’une seconde peau protectrice.

La fonctionnalité principale de la machine est de procéder à des découpes de film hydrogel sur-mesure. Il est important de souligner que la machine propose plusieurs supports différents comme par exemple la possibilité de pratiquer une découpe pour un mobile, une tablette, un appareil photo et encore bien d’autres options encore, selon les modèles.

Il faut savoir que toutes les marques des constructeurs de Smartphones, qu’il s’agisse d’Android ou d’Apple, sont enregistrées, il suffit simplement de sélectionner la marque désirée.

Une fois le modèle sélectionné, il suffit d’insérer la plaque d’hydrogel à l’emplacement prévu. Puis, dès que celle-ci aura été réalisée, il faudra déposer le film sur l’écran à l’aide des différents accessoires fournis.

En effet, muni de votre spatule, c’est à coup sûr que vous réussirez la pose de votre film protecteur sur l’écran de votre choix, tout en évitant les bulles d’air.

Vous l’aurez compris, il s’agit d’un vrai jeu d’enfant !

Actuellement, avec le coût onéreux de nos différents Smartphones ou tablettes, la protection des écrans est plus que nécessaire ! Il n’est plus possible de nos jours de changer aussi facilement de téléphone portable ! C’est pourquoi aujourd’hui, des solutions existent et se développent de plus en plus dans ce domaine. Certains diront que oui, nous sommes dans une société de consommation où il faut consommer le plus possible et que c’est comme ça maintenant…Mais il est rassurant de voir que des solutions existent et nous sont aussi proposées. Et ce, sans se ruiner !