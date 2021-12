Fondé par Christian Kroll en 2009, Ecosia est un moteur de recherche dont l’objectif est de réinvestir ses bénéfices dans l’environnement, et notamment dans la plantation d’arbres. Au fil des années, ce concept a su s’imposer et a séduit de plus en plus de monde.

Ecosia est né il y a 12 ans dans l’esprit de Christian Kroll. Profondément marqué par la déforestation et ses dégâts au Brésil, l’allemand se lance dans un projet dont le but était de préserver les écosystèmes, en commençant notamment par restaurer les sols. Afin de toucher un maximum de personnes, Christian Kroll a eu l’idée de créer un moteur de recherche et de le lier à la plantation de nouveaux arbres.

Ecosia a été un véritable succès. Grâce aux publicités, chaque recherche génère de l’argent, lequel est investi dans l’achat d’arbres et à leur plantation dans des zones de sécheresse. Chaque clic des internautes est important : il faut effectivement environ 45 recherches pour financer la plantation d’un arbre.

Des résultats impressionnants

En juin 2019, grâce aux recherches des internautes, Ecosia a atteint les 60 millions d’arbres plantés. Mais la plateforme a souhaité aller encore plus loin : elle a également construit une centrale solaire afin d’alimenter elle-même les recherches.

Grâce aux recherches des internautes, des millions d’arbres ont été planté dans des pays où c’était le plus nécessaire : Nigéria, Bolivie, Australie, Soudan, et bien d’autres encore. La plateforme travaille avec les populations locales, engendrant ainsi la création de nombreux emplois.

Les futurs défis à relever pour ce moteur de recherche

Afin d’appuyer l’initiative de l’Union Africaine pour atténuer les effets des changements climatiques, Ecosia s’est donné un objectif sur le long terme : planter un milliard d’arbres en Afrique, tout au long de la Grande Muraille Verte (GMV). En effet, l’idéal serait de pouvoir restaurer, d’ici 2030, environ 100 millions d’hectares sur une distance de 8000 kilomètres. La reforestation de cette zone pourrait permettre de préserver l’environnement et la biodiversité, mais aussi de créer de nombreux emplois.

Ainsi, Ecosia a su saisir l’importance de préserver l’environnement, et a séduit de nombreux internautes. Afin de les aider, il suffit d’utiliser ce moteur de recherche. Chacun à notre échelle, nous pouvons ainsi contribuer à la protection de la planète, de sa faune et de sa flore, et créer des emplois.