Pour des raisons de coûts ou de politique stratégique, vous pouvez décider de domicilier votre entreprise dans une société de domiciliation. La domiciliation est obligatoire lors de la création. Elle permet d’avoir une adresse officielle pour tous les documents commerciaux.

Avec le boom d’internet, il est tout à fait possible d’effectuer cette démarche en ligne sans se déplacer.

Généralement, pour constituer votre dossier, il faut fournir les statuts de la société en création, un extrait K-bis, une pièce d’identité du gérant, un de ses justificatifs de domicile et un RIB.

Domicilier son entreprise chez soi

Vous pouvez faire domicilier votre entreprise chez vous. Pour ce faire, il faut respecter de nombreuses conditions. Dans un premier temps, vous devez être le dirigeant : gérant de SARL, président de SAS, entrepreneur individuel, etc. Aussi, l’adresse de domiciliation doit correspondre à votre résidence principale. Enfin, aucune disposition légale ou conventionnelle ne doit s’opposer à cette domiciliation : bail, règles d’urbanisme, règlement de copropriété.

Domicilier son entreprise en France

Domicilier votre entreprise dans une société de domiciliation en France est simple. Dans un premier temps, il faut fournir les informations suivantes :

nom du représentant légal;

capital social et adresse du siège social ;

le n° d’enregistrement sur un registre public étranger ;

raison sociale et forme juridique de l’entreprise.

Après avoir fourni ces informations, vous devez joindre des pièces justificatives :

extrait d’immatriculation de l’entreprise sur un registre public étranger ;

deux pièces d’identité du représent légal de l’entreprise ;

communiquer le contrat de domiciliation au Centre de formalités des entreprises ;

signer le contrat de domiciliation conclu avec la société de domiciliation pour obtenir l’attestation.

Domicilier son entreprise à l’étranger

De nombreux entrepreneurs souhaitent domicilier leur société à l’étranger pour différentes raisons. Votre entreprise est déjà créée ? Vous devez la dissoudre auprès du Greffe du tribunal de commerce pour l’immatriculer de nouveau à l’étranger.

Ensuite, vous devez prendre contact avec la CCI France International installée dans votre futur pays d’adoption, car chaque pays a une législation spécifique.

Choisir la société de domiciliation pour domicilier son entreprise en ligne

La société de domiciliation présente de nombreux avantages. Elle permet d’héberger le siège social et de gérer le courrier. Cette solution simple et peu coûteuse permet de remplacer le rôle d’une assistante admistrative.

Dans un premier temps, choisissez l’adresse de domiciliation de votre choix. Ensuite, vous pouvez choisir l’offre qui vous convient : accéder au courrier en ligne, le chercher vous-même, etc. Remplissez les renseignements sur votre identité et votre société en cours de création. Vous pouvez valider les pièces et signer votre contrat en ligne. Vous recevez une attestation de domiciliation par mail en quelques clics.

Vous l’avez compris, la domiciliation entreprise est simple. Les démarches sont différentes en fonction de votre choix.