En e-commerce, la gestion de stock ou d’inventaire est un aspect très important. Il s’agit de disposer d’un plan d’action pour maximiser les revenus de la boutique en ligne. Une bonne gestion de stock consiste à avoir la quantité de produits nécessaire au moment où le client en a besoin.

Si votre stock de produits ne permet pas de répondre aux attentes des clients, nous parlons de rupture de stock. Inversement, un excédent de produits stockés coûte trop cher et risque de dégrader la qualité du produit. Dans ce cas, vous avez certes le stock nécessaire, mais vous ne pourrez pas vendre vos articles.

Améliorer la gestion de stock signifie trouver le juste équilibre afin d’accroître la rentabilité de son business. Et ce, tout en minimisant les coûts de l’entreprise. La meilleure solution pour gérer son stock consiste alors à utiliser des logiciels e-commerce.

Pourquoi choisir un logiciel pour la gestion d’inventaire ?

Un commerce en ligne n’est pas une entreprise traditionnelle. Il faut donc choisir un logiciel pour la gestion d’inventaire. En général, les commerçants adoptent des techniques décentralisées pour gérer les ventes ou leur stock. Il s’agit souvent de la vieille méthode du carnet et du stylo ou encore du tableur Excel. Le remplissage manuel est alors nécessaire ! Ces méthodes sont chronophages. Elles ne sont pas applicables aux boutiques e-commerce.

Pour éviter les erreurs d’inventaire liées à la gestion du stock et de l’approvisionnement, l’idéal est l’utilisation d’un logiciel dédié. Grâce à son système centralisé, toutes vos données sont sauvegardées sur un même serveur. Dès lors, il n’y a pas de pertes d’informations. En plus, vous avez un accès facile au stock. Mais encore, un logiciel pour gérer le stock offre une complète traçabilité de vos produits et commandes. Il vous aide à vendre sans faire d’erreurs.

Un logiciel pour gérer l’inventaire est indispensable en matière de régulation des ventes sur une boutique en ligne. Découvrons le mode de fonctionnement d’un tel outil.

Un logiciel de gestion d’inventaire ou de stock permet d’automatiser le traitement des commandes. De cette manière, votre stock est toujours à jour.

Gérer des commandes de façon automatique consiste à identifier les commandes de produits les plus récurrentes. C’est-à-dire les articles que vos clients achètent le plus. Pour éviter les ruptures de stock, votre logiciel effectue des mises à jour quotidiennes selon vos contraintes tarifaires. L’outil permet également d’appliquer le même mode d’expédition aux commandes semblables. Par exemple, pour des objets de poids ou de dimensions similaires.

Après l’installation du logiciel sur votre boutique en ligne, son fonctionnement passe par trois étapes essentielles. D’abord, la plateforme e-commerce utilisée vous demande automatiquement de renseigner les quantités pour chaque produit. Ensuite, le logiciel se charge de mettre à jour votre stock au fur et à mesure que vous vendez les produits. Enfin, vous pouvez facilement connecter les flux de données en provenance de vos autres canaux de vente sur un même logiciel grâce aux connecteurs.

Maintenant que vous avez de plus amples informations concernant le fonctionnement d’un logiciel d’inventaire, passons en revue ses avantages.

Utiliser un logiciel de gestion de stock, quels avantages ?

Les risques d’une mauvais gestion du stock

Le plus gros danger lié à une mauvaise gestion du stock est le cas de la rupture de stock. Une entreprise en rupture de stock s’expose à deux difficultés majeures. Tout d’abord, elle risque de créer de l’insatisfaction auprès de ses consommateurs et clients. ces clients insatisfaits peuvent se détourner du commerce, voire de propager une mauvaise réputation. Ce phénomène est à prendre avec le plus grand sérieux dans le cas d’une boutique en ligne, Internet étant réputé pour ne rien oublier !

Le second impact négatif est la perte évidente du chiffre d’affaires. Les clients abandonnant facilement leur panier ou invoquant un remboursement (une obligation de 14 jours de rétractation étant de mise pour les consommateurs de biens et services en France).

Investir dans un logiciel de gestion de stock

Grâce à un logiciel de gestion d’inventaire, vous pouvez améliorer la rentabilité de votre entreprise sur le long terme. Il vous fournit des informations en temps réel. L’outil vous communique également des indicateurs de performance sur l’évolution du stock de chaque produit. Ainsi, vous avez une meilleure gestion des commandes et des ventes. Votre entreprise est plus efficiente, car vos clients sont livrés dans les délais.

Vous gagnez du temps, puisque c’est le logiciel de gestion qui effectue des calculs d’approvisionnement et qui optimise votre stock. Vous gagnez de l’argent, car il vous permet d’éviter les ruptures de stock. En plus, vous fidélisez votre clientèle en perfectionnant le taux de service. Mais encore, votre entreprise gagne en efficacité. En effet, vous pouvez désormais suivre et améliorer la qualité des approvisionnements tout en respectant les contraintes de stockage.

Tous ces atouts montrent à quel point il est important d’améliorer la gestion de stock en e-commerce. Pour y parvenir, l’usage d’outils professionnels et fiables est incontournable. Avec eux, vous avez l’assurance de gérer votre stock de manière efficace.