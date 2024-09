Diagnostiqué myope ? Choisir vos lunettes ou lentilles de correction

L’utilisation intensive des écrans et la faible exposition à la lumière naturelle conduisent à une augmentation constante des cas de myopie partout dans le monde. On estime qu’en France, 40% de la population est myope, et une grande partie de cette proportion se retrouve chez les jeunes. Les experts prévoient que ce sera la moitié des habitants de la planète qui seront atteints par ce phénomène d’ici une décennie. Si vous venez d’être diagnostiqué myope, vous aurez sans doute besoin de lunettes ou de lentilles correctrices. Comment bien les choisir pour préserver votre confort au quotidien?

Choisir les lentilles : oui mais pas dans toutes les circonstances

Les lentilles Biofinity Toric offrent l’avantage indéniable d’être discrètes, voire carrément invisibles. C’est une solution parfaite si vous n’aimez pas les lunettes et leur effet sur vous. Cependant, elles peuvent représenter un lot d’inconvénients qu’il convient de connaître (même s’ils ne concernent pas tout le monde):

Elles peuvent provoquer certains inconforts oculaires: elles peuvent assécher la muqueuse oculaire et entraîner des irritations voire des infections si elles sont mal entretenues. Elles peuvent également s’avérer très incommodantes au quotidien à cause des sensations qu’elles provoquent.

Elles sont délicates à manipuler: À cause de leur petite taille et leur tendance à glisser, les lentilles peuvent être difficiles à installer et vous devrez vous y reprendre plusieurs fois (surtout au début).

Elles peuvent être parfois coûteuses : Si vous les portez quotidiennement, cela peut vous revenir cher, surtout si vous avez l’habitude d’en perdre régulièrement.

Savoir s’adapter en choisissant les lunettes

Les lunettes sont beaucoup plus voyantes que les lentilles, et leur effet esthétique peut parfois déplaire. Il est vrai qu’elles ont tendance à littéralement changer l’apparence du visage! Cependant, si elles ne vous mettent pas de valeur, c’est peut être parce que vous les avez mal choisies. En effet, certaines formes de lunettes sont plus adaptées à certaines formes de visages. Il faudra alors demander conseil à votre opticien et ne pas hésiter à essayer toutes les paires de la boutique pour trouver celle qui vous ira parfaitement.

En outre, les lunettes peuvent être pénibles à porter au quotidien à cause des raisons suivantes :

Elles sont fragiles: Leur fragilité est leur plus grande faiblesse et elles ne manquent pas une occasion de tomber. Résultat, cela peut devenir coûteux si vous devez les faire réparer trop souvent.

Elles ne sont pas adaptées à certaines activités: les sportifs ne peuvent pas en porter à cause de leur activité intense, les professionnels de la santé non plus à cause de leur obligation de porter un masque et de la condensation que cela crée. Bref, il est différents secteurs dont les affiliés n’ont pas le luxe d’avoir la possibilité d’en porter.

Elles créent parfois un inconfort: comme elles sont posées sur le nez et les oreilles, elles peuvent engendrer une certaine gêne après les avoir portées toute une journée.

Cela dit, on ne peut pas leur enlever le fait qu’elles sont très pratiques et faciles à mettre. Sans oublier que l’on peut en trouver de très bonne qualité à prix réduit, qui disposent d’options telles que l’adaptation à la lumière ou le filtre anti-lumière bleue.

Disposer des deux solutions pour être à l’aise en toute circonstance

Pour conclure, nous vous conseillons finalement de détenir les deux. Les lentilles vous permettront d’avoir une solution plus discrète et plus pratique lors de certaines activités et vous aurez, avec les lunettes, un objet plus pratique pour rester chez vous ou pour vos tâches quotidiennes.