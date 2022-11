Piratage de compte, malware, violation de données…les cyberattaques ne cessent de prendre de l’ampleur. C’est ce que nous apprend un rapport officiel du gouvernement publié en mars 2022. Le rapport constate une augmentation importante des demandes d’assistance en ligne pour l’année 2021 avec 65 % de signalements de plus que l’année précédente.

Des menaces de plus en plus diversifiées, des fuites de données, des cryptages, les hackers ne manquent pas d’imagination pour infiltrer les ordinateurs afin d’en retirer des bénéfices financiers. Face à ce danger grandissant, il existe des solutions pour se protéger et protéger ses données.

Le malware, une menace de taille

Parmi les différentes techniques utilisées par les pirates en ligne pour infiltrer votre système informatique, il y a le malware. C’est un logiciel malveillant mis au point afin d’entrer dans votre système. Une fois infiltré, les dégâts peuvent être très graves. Concrètement vos données sont en péril, des vols de données sont en effet fréquentes via ces logiciels. Votre activité peut se retrouver paralysée et votre réputation en prendre un coup. Sans protection malware, vous risquez également de voir votre matériel dégradé et subir d’importantes pertes financières.

Bien évidemment, des sociétés expertes dans le domaine de la cybersécurité se sont depuis longtemps penchées sur le sujet et proposent des solutions de protection face aux malwares. Les solutions s’adaptent aux nouvelles menaces, à l’image de Mailinblack, un leader du marché, qui travaille en permanence sur l’amélioration de leurs produits.

Le malware est une catégorie générale qui regroupe tout un ensemble de techniques malveillantes visant à intégrer votre ordinateur à travers différents moyens. On distingue ainsi les virus, les vers, les ransomwares, les spywares, les cryptolockers ou encore le cheval de Troie. Tous ces logiciels essaient de trouver une porte d’entrée ouverte dans votre système, mis à part la vigilance, il existe des solutions informatiques pour s’en protéger.

En quoi consiste la protection anti-malware ?

La protection antimalware agit comme une barrière qui filtre les pièces jointes reçues en les analysant pour en vérifier la sûreté.

C’est un logiciel qui bloque les fichiers exécutables reçus par mail s’ils contiennent un code malveillant. Il effectue, sur les documents que vous utilisez, une recherche d’empreintes suspectes ou de liens malveillants. C’est le cas pour les documents Office, HTML, lash PDF, et ceux compressés (zip, rar, 7zip, etc…).

Les fonctionnalités de Mailinblack

Afin de garantir votre sécurité face aux menaces informatiques de plus en plus sournoises, Mailinblack développe des solutions affinées, adaptées à l’évolution des pièges tendus sur le web.

A titre d’exemple, la technologie Secure Link présente l’avantage de vous protéger même si vous avez eu la malencontreuse idée d’ouvrir un message suspect. Après ouverture du message, la fonctionnalité time of click analyse les liens présents dans le mail en vue de repérer un éventuel logiciel malveillant. Il est à noter que cette technologie se montre également efficace contre un autre type de menaces informatiques qui est le hameçonnage (phishing).

Mailinblack a mis au point des solutions pour protéger votre système informatique contre les cyberattaques, mais également la réputation de votre entreprise. Comment cela ? A travers la technologie Protect Out qui permet d’éviter de transmettre des malwares à vos partenaires et clients. Cette solution analyse les mails reçus d’une part et vérifie d’autre part que les mails envoyés ne contribuent pas à propager des virus.

Protect Out empêche le mail d’être délivré et vous avertit du contenu malveillant que contient votre email. Vous évitez ainsi d’envoyer des virus à des prospects/clients et préservez votre image de marque.

Contactez un expert pour mettre à l’abri vos données et protéger votre système informatique. Mailinblack, leader dans ce domaine, vous propose des devis personnalisés en prenant gratuitement rendez-vous.