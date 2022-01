Ctqui.com l’annuaire inversé le plus puissant du secteur

Parfois, il vous arrive de recevoir des appels de numéros qui vous sont totalement inconnus. Ces coups de fil vous semblent mystérieux et votre curiosité vous pousse à vouloir connaître l’identité de la personne qui se cache derrière. Pour y parvenir, rien de tel que l’utilisation d’un annuaire inversé. Grâce au service Ctqui.com, vous serez en mesure de mener votre enquête jusqu’à obtenir les coordonnées de celui ou celle qui a composé votre numéro de téléphone mobile ou fixe.

Ctqui.com qu’est-ce que c’est ?

Le service Ctqui.com est un annuaire inversé qui permet de trouver le propriétaire d’un numéro de téléphone gratuitement et efficacement. Ce site internet comptant 39 millions d’abonnés inscrits dans leur base de données est très populaire. Le service fut édité durant l’année 2003 par la société OPENDOO. Si vous vous demandez comment est-ce possible de pouvoir connaître les coordonnées d’une personne qui vous a appelé via ce site, la réponse est plutôt simple. Car l’éditeur est sous contrat avec différents opérateurs téléphoniques. Pour accéder à cet annuaire inversé, vous taperez ctqui.com sur la barre de recherche du web.

L’obtention des coordonnées avec cet annuaire inversé

Voyons plus en détails les fonctions du service. Pour commencer, en l’utilisant vous devriez être en mesure d’obtenir l’identité (nom, prénom..) et l’adresse des personnes présentes dans la base de données. Attention tout de même, car il est important de signaler qu’un numéro dit « sur liste rouge » ne verra jamais ses coordonnées dévoilées.

Pour retrouver les informations d’un numéro inconnu, vous suivrez les étapes ci-dessous :

Sur le champ de saisie, tapez le numéro de téléphone mystère.

Cliquez sur le bouton : « Je recherche ».

Si cette méthode ne fonctionne pas, il existe d’autres possibilités proposées par le site.

Les différentes formules du service Ctqui

Cette plateforme à plus d’une corde à son arc, cependant toutes ses fonctionnalités ne sont pas gratuites. Par exemple, si vous souhaitez retrouver un numéro à partir de votre portable, vous pouvez utiliser Ctqui mobile en composant le 08 99 560 560, mais cet appel sera facturé. Tandis que si vous êtes du genre pressé, vous utiliserez Ctqui express en contactant le 08 99 56 15 15. Par la suite, vous devriez recevoir les réponses que vous attendiez par téléphone, SMS ou même un fax. Une fois encore ce service sera payant. Vous pouvez aussi envoyer un message avec Ctqui SMS au 82111** en tapant CTQUI avec le numéro de mobile que vous tentez de découvrir.

Ensuite, sachez qu’il existe aussi la formule Ctqui Box. Avec ce dernier vous aurez droit à 10 recherches gratuites, pour cela il suffira juste de vous inscrire en remplissant le formulaire dédié à cet effet. Pour finir, il faut savoir que tous ces outils composent le Ctqui pro et qu’il y en a encore d’autres. Ce service spécial semble être dédié à tous, mais vise en particulier les professionnels (entreprise, particulier). Ainsi, cette fonction permet d’accéder aux serveurs sécurisés de l’annuaire inversé.

En somme, pour effectuer une recherche afin de pouvoir identifier un numéro mobile ou fixe, Ctqui.com est à votre service. Que ce soit gratuit ou payant, une requête en temps réel ou via un traitement de fichiers, cette plateforme est la solution à votre problème.