Les trottinettes électriques sont de plus en plus présentes dans nos métropoles et nous en voyons notamment un très grand nombre sur notre commune de Lyon. Comme tout outil de déplacement choisir une bonne trottinette électrique c’est répondre à un certain nombre de critères en fonction de l’utilisation qui pourra en être faite.



Mais avoir une trottinette ce peut être aussi de devoir amener celle-ci non pas au garage mais chez le réparateur. Va donc se poser la question de savoir à quel endroit faire réaliser sa réparation de trottinette électrique à Lyon par exemple. Nous vous conseillons, en cas de besoin, de passer par ce spécialiste de la réparation de trottinette électrique à Lyon.

Mais avant toute chose quels sont les principaux déplacements qu’il est possible de réaliser avec une trottinette électrique ?

Quels sont les principaux usages que nous pouvons avoir avec une trottinette électrique ?

Une trottinette électrique est un moyen de transport qui n’est pas couvert et qui n’autorise donc pas de déplacement en cas de très forte intempérie. En revanche, elle permet un gain de temps considérable et donne ainsi la possibilité d’éviter au maximum les bouchons qui sont le vrai fléau de nos centres villes.



Un des avantages de la trottinette électrique est qu’elle permet des courts trajets et notamment le trajet pour aller travailler, pour aller en cours ou pour faire des petites courses du quotidien.

Quelle peut être la vitesse d’une trottinette électrique ?

La vitesse des trottinettes électriques va varier en fonction du poids du passager mais également en fonction du nivelé du terrain bien évidemment.

Depuis un décret du 23 octobre 2019 et suite à certains accidents, la vitesse est limitée à 25 km/h dans les agglomérations. En cas de non-respect, l’amende peut être de 1500 euros.

En dehors des villes il est fréquent de trouver des engins capables de rouler à 40 km/h environ et bien évidemment en cherchant bien certaines trottinettes particulièrement bien équipées peuvent monter jusqu’à 80 km/h mais cela n’est possible que sur des terrains privés, au risque sinon de devoir payer une lourde amende.

Quels sont les critères qui vont permettre de faire le bon choix de trottinette électrique ?

Plusieurs critères doivent être pris en compte dans le choix de votre future trottinette électrique.



Le niveau d’autonomie

Celui-ci varie en fonction des trottinettes et de la qualité de la batterie, mais il peut aussi être plus que variable en fonction de la conduite (comme pour une voiture) ; en principe il est possible de réaliser des trajets entre 25 et 40 kilomètres avant de devoir recharger la batterie.

En ce qui concerne le temps nécessaire pour recharger la batterie, c’est certainement sur ce point que les plus grands progrès devront être réalisés. Aujourd’hui, les nouvelles batteries haut de gamme en lithium peuvent se recharger totalement en deux heures mais en prenant un modèle classique il est possible de recharger la batterie en 4 et 6 heures en fonction des modèles.

Le confort dans l’utilisation

Une trottinette électrique peut être relativement confortable si un certain nombre de critères sont respectés.



Il doit être possible de régler le guidon en fonction de sa taille et l’endroit ou les pieds sont posés doit être suffisamment large pour accueillir les personnes de toutes tailles.

En fonction de la catégorie de pneus de votre trottinette le confort pourra être différent ; les pneus à chambre à air sont plus confortables mais sons susceptibles de crever à la différence des pneus pleins.

Concernant le confort, il faut parler du système de freinage. Ici encore, il en existe différentes sortes ; le mieux est de choisir une trottinette avec des freins à disque à l’avant et à l’arrière ce qui vous assurera une distance de freinage relativement courte.

Enfin n’oubliez pas d’être vus ce qui est essentiel la nuit mais aussi les jours de bouillard ou de pluie ; votre trottinette doit être bien équipée à ce niveau-là également.

Une fois arrêté, il est important d’avoir une trottinette qui se plie facilement et qui n’est pas trop lourde à transporter. En effet, certaines trottinettes peuvent peser jusqu’à 15 kilos ce qui peut se révéler un réel problème. Si vous avez les moyens certaines trottinettes électriques fabriquées en fibre de carbone ne pèsent que 7 kilos mais vous vous en doutez le budget n’est plus le même.

Le prix

Vous l’avez compris les variations de prix sont importantes. Pour rester dans le raisonnable, vous trouverez des modèles de qualité entre 500 et 1500 euros.

Conclusion sur le choix d’une trottinette électrique

Comme vous avez pu le constater les critères de choix d’une trottinette électrique sont relativement nombreux.

Il ne faut cependant pas perdre de vue qu’au regard de son mode d’utilisation et de la manière dont vous prendrez soin de votre engin, vous pourrez être amené de manière régulière à faire appel à un vrai professionnel pour assurer la réparation de votre trottinette sur Lyon. Ces réparations ne seront pas toujours ni onéreuses ni importantes mais totalement indispensables pour assurer votre sécurité optimale.