Bon plan MacBook Apple : Promo juqu’à -350€ pour les French Days

C’est officiel, les french days ont débuté en ce vendredi matin. Comme chaque année, pendant quelques jours seulement, une opération spéciale est réalisée par les commerçants en ligne sur un grand nombre de produits. Des offres de courte durée sur les MacBook ont été mises en ligne par de grandes enseignes telles que la Fnac et Amazon. Événement assez important pour le souligner étant donné qu’Apple n’effectue jamais de promotion sur ses produits sur son site ou dans ses boutiques.

Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs offres sur les MacBook. C’est l’occasion de changer votre ancien Mac ou de passer de Windows à Apple avant que les produits soient en rupture de stock.

Ce qu’il faut savoir avant d’acheter

Comme vous allez le voir, les prix des MacBook varient beaucoup d’un modèle à l’autre. Ces variations de prix sont liées aux caractéristiques de chaque appareil.

Ainsi, selon vos besoins (et votre budget) vous n’aurez pas forcément besoin de prendre le cher, concentrez-vous uniquement sur les fonctionnalités qui seront utiles à votre utilisation.

La RAM indique la puissance d’exécution de l’ordinateur, plus elle est élevée, plus vous pourrez faire faire des tâches à votre mac sans qu’il ne ralentisse. Par exemple, plus votre RAM est puissante plus vous pourrez ouvrir d’onglets différents sur internet sur votre Mac sans bug.

La capacité de stockage (SSD) varie ici de 256 Go à 1 To. Pour vous donner un ordre d’idée, avec 256 Go il est possible de stocker environ 50 000 photos. Avec 1 To vous pourrez enregistrer près de 250 000 photos sur votre portable.

Les pouces indiquent la taille de l’écran. Un écran de taille moyenne se situe aux environs de 14/15 pouces.

Les petits écrans MacBook Pro

1. MacBook Pro 13’’ 1 To SSD 16 Go RAM M1 : 214€ de promo

Cet ordinateur portable équipé d’une puce M1 est très puissant et atteint une très grande vitesse. Avec une autonomie impressionnante allant jusqu’à 20 heures, c’est tout simplement un record pour Apple.

Le MacBook Pro 13’’ Touch Bar dispose d’une RAM de 16 Go et d’une mémoire de 1 To. Il offre des performances de haut vol avec une vitesse d’apprentissage automatique jusqu’à 11 fois supérieure et des performances graphiques jusqu’à 5 fois plus rapides.

Pour le commander, vous pouvez vous rendre sur le site de la Fnac via le lien ci-dessous à 1925€ au lieu de 2139€, soit une réduction de 10 %.

2. MacBook Pro 14’’ 1 To SSD 16 Go RAM M1 : 180€ de promo

Il est également propulsé par une puce M1.

Avec son CPU 10 coeurs et GPU 16 coeurs qui donne des résultats spectaculaires sur les performances et l’apprentissage automatique.

Il dispose d’une capacité de stockage de 1 To et de 16 Go de RAM. Son autonomie atteint les 17 heures et son écran Liquid Retina offre des rendus superbes.

Son prix est de 2759 € au lieu de 2749 €, soit 7 % moins cher en le commandant sur Amazon.

Pour en profiter avant la rupture de stock c’est par ici.

Promo en cours 161 Commentaires 2021 Apple MacBook Pro (14 pouces, Puce Apple M1 Pro avec CPU 10 cœurs et GPU 16 cœurs, 16 Go... Puce Apple M1 Pro ou M1 Max pour une augmentation spectaculaire des performances du CPU, du GPU et de l’apprentissage automatique

CPU jusqu’à 10 cœurs livrant des performances jusqu’à 3,7 fois plus rapides, pour s’acquitter plus vite que jamais des tâches les plus complexes

GPU jusqu’à 32 cœurs livrant des performances graphiques jusqu’à 13 fois plus rapides pour les apps et les jeux aux graphismes sophistiqués

Les grands écrans MacBook Pro

1. MacBook Pro 16’’ 512 Go SSD 16 Go RAM M1 : 350€ de promo

Le MacBook Pro 16 pouces est le plus puissant des MacBook Pro. Monté sur un processeur M1 Pro 10 coeurs, avec une RAM de 16 Go et 512 Go de mémoire de stockage, c’est un ordinateur aux caractéristiques impressionnantes. Pour ceux qui recherchent un outil de travail fiable et puissant, le MacBook Pro 16’’ est ce qu’il vous faut.

Profitez de la réduction de 13 % chez Amazon qui le propose à 2399€ au lieu de 2749€, soit une économie de 350€ !

Promo en cours 102 Commentaires 2021 Apple MacBook Pro (16 pouces, Puce Apple M1 Pro avec CPU 10 cœurs et GPU 16 cœurs, 16 Go... Puce Apple M1 Pro ou M1 Max pour une augmentation spectaculaire des performances du CPU, du GPU et de l’apprentissage automatique

CPU jusqu’à 10 cœurs livrant des performances jusqu’à 2 fois plus rapides, pour s’acquitter plus vite que jamais des tâches les plus complexes

GPU jusqu’à 32 cœurs livrant des performances graphiques jusqu’à 4 fois plus rapides pour les apps et les jeux aux graphismes sophistiqués

Si vous arrivez en retard pour l’offre d’Amazon, vous pouvez toujours vous rattraper en passant par la Fnac qui le vend à 2549€ au lieu de 2399€.

Dépêchez-vous avant qu’il ne soit trop tard ici également !

Les MacBook Air

Pour ceux qui n’ont pas besoin d’un ordinateur aussi puissant que les MacBook Pro, vous pouvez vous orienter sur la gamme des MacBook Air.

Nous vous présentons ici un modèle 13 pouces en promotion.

Le MacBook Air 13’’ 1 To SSD 16 Go RAM M1 : 186€ de promo

Lui aussi est équipée d’une puce M1. Niveau graphique il offre d’excellentes performances grâce à une puissante puce graphique intégrée et de la technologie neural Engine 16 coeurs . Sa batterie lui procure jusqu’à 15 heures d’autonomie.

Pour profiter de l’offre à 10 % et économiser 186€, commandez-le sur le site de Darty à 1673€ au lieu de 1859€.

Pour le commander sur le site de la Fnac c’est par ici.

Pour les plus petits budgets

Si votre budget est plus limité mais que vous avez besoin de changer d’ordinateur, rassurez-vous, il y a des offres aussi sur les Mac moins puissants. En voici 3 que nous avons sélectionnés pour vous.

1. Mac Book Air 13’’ 512 Go SSD 16 Go Ram M1 : 166€ de promo

Il est doté d’une puce M1 8 coeurs et intègre lui aussi la technologie Neural Engine 16 coeurs couplée avec une puissance puce graphique. Avec une autonomie allant jusqu’à 15 heures et un écran Retina de 13,3 pouces, il s’agit d’un ordinateur de haute qualité pour un prix plus abordable.

Vous pouvez le commander chez Darty pour 1493€ au lieu de 1659€, cette réduction de 10 % vous fait économiser 166 !

2. MacBook Air 13’’ 256 Go SSD 16 Go RAM M1 : 130€ de promo

Un portable puissant monté sur une puce M1 8 coeurs et un processur Neural Engine 16 coeurs. Avec moins de capacité de stockage il devient plus accessible que les autres en étant le moins cher de la liste.

Pour profiter de la réduction de 9 % et économiser 130 €, rendez-vous sur le lien du site de la Fnac ci-dessous et achetez-le pour 1299€ au lieu de 1429€.

3. MacBook Air 13,6’’ 256 Go SSD 8 Go RAM Puce M2 : 70€ de promo

C’est un ordinateur qui est boosté par une puce M2 contrairement aux autres tous sous M1. Il est porté par un CPU de 8 coeurs en faisant un portable puissant. Son autonomie atteint 18 heures et son écran Liquid Retina de 13,6 pouces offre une superbe image.

Actuellement en promotion chez Amazon, vous pouvez le commander ci-dessous pour 1429€ au lieu de 1499€, soit une baisse de 5 %.

Promo en cours 32 Commentaires 2022 Apple MacBook Air avec Puce M2 : écran Liquid Retina de 13,6 Pouces, 8GB de RAM, 256 Go de... DESIGN INCROYABLEMENT FIN – Le MacBook Air repensé est plus portable que jamais et ne pèse que 1,24 kg. Il est capable de tout et vous permet de travailler, de jouer ou de créer sans limite,...

BOOSTÉ PAR LA PUCE M2 – Une efficacité accrue grâce à un CPU 8 cœurs nouvelle génération, un GPU jusqu’à 10 cœurs et jusqu’à 24 Go de mémoire unifiée.

JUSQU’À 18 HEURES D’AUTONOMIE – La batterie vous accompagne tout au long de la journée – et une partie de la nuit – grâce aux performances énergétiques de la puce Apple M2.

