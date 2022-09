La société évolue, la communication également. Avec le développement d’internet, les avancées technologiques et les transformations sociétales, la publicité s’est peu à peu métamorphosée pour s’adapter à tous ces changements.

Autrefois cantonnée au format papier pour se diffuser ensuite via les ondes audiovisuelles, la communication intègre ensuite le monde numérique et ne cesse de se développer sur le web.

Définition de la communication digitale

La communication digitale, ou communication numérique, est l’échange d’informations via l’ensemble des supports disponibles dans l’écosystème numérique.

Dans son aspect professionnel, la communication digitale désigne les stratégies publicitaires mises en place afin d’atteindre les utilisateurs du web. Ce sont les actions de communication entreprises par les professionnels en vue de toucher un public cible en utilisant le réseau internet.

Apparue depuis les débuts du web, la communication numérique n’a cessé d’évoluer et d’intégrer peu à peu tous les canaux qui se développent sur la toile.

Les différents canaux de la communication digitale

Selon les objectifs à atteindre, l’entreprise mettra en place une stratégie de communication adaptée qui aura recours à des canaux de diffusion en particulier.

Le choix est large en termes de canal et chacun est plus ou moins pertinent en fonction des objectifs que s’est fixé le professionnel.

A l’image des agences publicitaires classiques, il existe également des agences de communication numériques telles que digiteo-agency.com et ce sont elles qui vont définir la stratégie à mettre en place et le canal à privilégier pour ces actions.

Le site internet

C’est le canal le plus ancien et le plus stable. Les entreprises peuvent s’en servir comme d’un site vitrine qui leur servira à présenter leurs produits/services afin de les faire connaître aux prospects.

Il peut aussi s’agir d’un site e-commerce, sur lequel les clients peuvent directement commander des produits.

Mais encore faut-il que les prospects puissent connaître le site et le visiter. C’est là qu’entre en jeu une vaste campagne de communication destinée à faire connaître le site et le rendre visible sur la toile.

L’un des principales actions consiste à mettre en place une stratégie SEO. Elle a pas pour but de faire apparaître le site dans les premiers résultats de recherche de Google (ou tout autre moteur de recherche). A ces fins, un ensemble d’actions est organisé, dont la rédaction de contenus de qualité, la méta-description, l’optimisation du site, le netlinking, backlinking, etc. Certains ont également recours au SEA (payant) pour se faire une place de choix sur la première page de résultats du moteur de recherche.

L’e-mailing

Très utilisé également, l’e-mailing est une constante dans les stratégies de communication digitale. Il consiste à envoyer des courriers électroniques aux clients/prospects afin d’informer des nouveaux produits, proposer des promotions, etc.

On distingue deux grandes familles de courriers électroniques : l’e-mailing et la newsletter. Techniquement c’est la même chose, un envoi de mails, mais stratégiquement c’est différent. L’e-mailing est une campagne de communication tandis que la newsletter a pour but d’informer. Les deux procédés ne répondent pas aux mêmes objectifs

Les réseaux sociaux

C’est le canal le plus récent. On ne peut pas dire qu’il soit réellement bien maîtrisé tant ses codes évoluent vite et créent une instabilité permanente. La proximité des prospects sur les réseaux sociaux est un atout (analyse des comportements etc) mais cela peut également créer des tensions. Beaucoup de scandales ont eu lieu (sur twitter notamment) à cause d’une gaffe d’un community manager, de clients provocants, de trolls, etc. Fondamentalement, les réseaux sociaux ont un très grand potentiel mais certains sont plus safe que d’autres.

D’autres canaux de diffusion sont prisés par les professionnels, à l’image des blogs, des applis mobiles, etc. La communication digitale est un vaste domaine, elle évolue constamment pour s’adapter aux avancées technologiques, chaque agence rivalisant d’imagination et d’innovation pour en tirer le meilleur.