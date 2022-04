Dans ce post, je vais vous expliquer comment télécharger des vidéos TikTok. TikTok est une plateforme qui s’est répandue comme une traînée de poudre au cours des dernières années. Permettant aux utilisateurs de créer des vidéos courtes et divertissantes, elle est rapidement devenue populaire grâce à son format, idéal pour les jeunes générations.

Certaines de ces vidéos sont si bien faites que les gens veulent les sauvegarder pour une date ultérieure. Pour cette raison, beaucoup d’utilisateurs souhaitent savoir comment télécharger les vidéos TikTok. En les enregistrant sur un ordinateur, vous pourrez profiter de ces moments inoubliables encore et encore.

Comment télécharger les vidéos sur TikTok ?

Voici comment enregistrer des vidéos si vous avez un Android ou un iPhone :

Ouvrez l’application TikTok sur votre téléphone.

Choisissez une vidéo particulière que vous voulez sauvegarder

Maintenant, vous devez cliquer sur Partager et choisir sur l’application TikTok download .

De cette façon, vous allez télécharger une vidéo TikTok sur le téléphone. En utilisant cette méthode, vos vidéos seront marquées d’un gros filigrane. La plupart des gens les détestent, c’est pourquoi ils sont plus enclins à utiliser l’un des téléchargeurs de vidéos TikTok pour cette action.

Vous avez également la possibilité d’effectuer le téléchargement TikTok par le biais de photos en direct sur votre appareil iPhone. La principale raison pour laquelle vous choisissez cette approche est que vous pouvez réduire la taille du filigrane. Au lieu d’avoir à gérer un grand filigrane flottant, vous aurez seulement un petit filigrane TikTok dans le coin. N’oubliez pas que, contrairement à la méthode précédente, cette méthode ne s’applique qu’aux iPhones. Voici comment procéder :

Lancez l’application TikTok sur le téléphone.

Trouvez le fichier que vous voulez enregistrer.

Après avoir cliqué sur l’icône Partager, il y aura une option Photo en direct en bas. En sélectionnant cette option, vos vidéos TikTok seront téléchargées dans la section Photos en tant que Live Photo.

Allez dans l’application Photos. Ici, vous devez cliquer sur Live Photos. Lorsque vous ouvrez la feuille de partage iOS, vous pouvez les enregistrer en cliquant sur Enregistrer en tant que vidéo.

Ce faisant, vos photos en direct seront téléchargées sous forme de vidéos.

Comme nous l’avons mentionné, cela créera un filigrane plus petit qui est beaucoup moins intrusif que le gros filigrane que vous obtenez avec la première méthode.

Inutile de dire que lorsque vous effectuez un téléchargement TikTok, vous ne voulez pas regarder ces filigranes gênants en premier lieu. La meilleure façon de le faire est d’utiliser un téléchargeur de vidéos TikTok en ligne.

SaveFrom.net : Meilleur téléchargeur de vidéos TikTok

Tous les téléchargeurs TikTok disponibles sont assez simples et directs. Il s’agit généralement d’outils gratuits auxquels vous pouvez accéder rapidement depuis votre navigateur. En copiant-collant le lien, vous pouvez enregistrer des vidéos sans trop de difficultés.

SaveFrom.net est un outil assez simpliste. Comme presque tous les autres téléchargeurs de vidéos, il vous suffit de copier-coller le lien original dans la boîte et de cliquer sur télécharger. Lorsque vous souhaitez télécharger une vidéo Facebook ou TikTok en MP4, il n’y a pas beaucoup d’outils meilleurs que celui-ci.

Lorsque vous utilisez SaveFrom.net, vous avez la possibilité de télécharger une vidéo de plusieurs format et de qualité. Lorsque vous copiez-collez le lien, une case indiquant « Le format et la qualité » s’affiche. Il est essentiel que vous la laissiez décochée, car vous ne voulez pas être confronté à ce désagrément une fois de plus.