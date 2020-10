Notez cet Article

Ce n’est jamais rassurant de recevoir un appel provenant d’un numéro inconnu. On hésite à répondre, on pense de suite au pire… L’idéal serait de connaitre l’identité du propriétaire et si possible les motifs de son appel. On espère alors que cette personne laisse un message afin d’en savoir plus mais c’est rarement le cas. Voici quelques astuces pour savoir comment savoir d’où vient un numéro de téléphone et qui en est son propriétaire.

Internet : le 1er moyen de savoir d’où vient un numéro de téléphone

Une des premières astuces pour retrouver le propriétaire d’un numéro de téléphone est de se servir de Google. Saisissez simplement le numéro de téléphone dans la barre de recherche en pensant à bien mettre l’indicatif. Ensuite, analysez les résultats affichés, le propriétaire du numéro utilise peut être souvent son numéro sur le net, il a peut être un site internet où figure son téléphone.. il sera alors facile de l’identifier. Si cela ne fonctionne pas, essayer sans l’indicatif, mais les résultats risquent d’être plus nombreux et plus long à décortiquer..

Les réseaux sociaux : la 2ème méthode pour retrouver le propriétaire d’un numéro de téléphone

Quasiment tous les réseaux sociaux les plus connus obligent leurs utilisateurs à leur donner leurs informations personnelles (nom, prénom, adresse, date de naissance, ..) et le numéro de téléphone figure souvent dans la liste. Beaucoup de personne sont présentes sur WhatsApp, sur Facebook, et sur LinkedIn, par exemple. Il y a de fortes probabilités que l’auteur de l’appel intrusif que vous avez reçu se trouve sur un de ces réseaux où figure son numéro.

Pour exploiter cette astuce, rendez-vous dans l’espace de recherche spécifique à chacun de ces réseaux sociaux et entrez-y le numéro de téléphone en question. Vous trouverez peut être celui que vous recherchez.

La recherche inversé : la 3ème astuce pour savoir d’où vient un numéro de téléphone

Certains sites se sont spécialisés dans la recherche inversée de numéro de téléphone. Il s’agit d’un service qui regroupe tous les numéros publics qu’il a réussi à trouver, dans une base de donnée. Lorsque vous tapez un numéro de téléphone, s’il se trouve dans leur base, vous trouverez le propriétaire du téléphone. Ce service est souvent gratuit et très rapide. C’est une sorte d’annuaire inversé. Si vous tomber sur un bon site, ces fichiers seront à jour et vous aurez plus de probabilités de trouver ce que vous cherchez.

Néanmoins, cette technique a ses limites car beaucoup de personne n’affichent pas leur numéro de téléphone publiquement. Mais c’est le cas des professionnels, qui ont besoin de donner au public des moyens de les contacter. Or c’est souvent eux qui vous harcellent au téléphone sans même vous connaître.

Demander l’aide de l’opérateur téléphonique : la solution de dernier recours

La dernière astuce pour savoir d’où vient un numéro de téléphone consiste à faire directement appel à votre opérateur téléphonique. Pour que cette technique fonctionne il y’a plusieurs conditions à remplir. Tout d’abord, le numéro doit être national car s’il s’agit d’un numéro international, la mission va vite s’avérer devenir impossible. De plus, vous allez devoir fournir des preuves que la recherche du propriétaire de ce numéro est vraiment importante. C’est notamment le cas si vous êtes face à un véritable harcèlement ou à une escroquerie par exemple. Si le cas est grave, l’opérateur pourra aller jusqu’à saisir les autorités.

Plusieurs moyens existent pour empêcher tout simplement à un inconnu de vous appeler. Vous pouvez déjà retirer votre numéro des annuaires comme les pages blanches. Il existe aussi le système bloctel mis en place par gouvernement qui met une pression financière sur les sociétés qui vous démarchent sans votre accord. Néanmoins la solution la plus radicale est de se procurer un bloqueur d’appel qui filtrera les numéros de téléphone avant même que votre téléphone ne sonne. Certains permettent de ne laisser entrer que les numéros présents sur une liste entrée au préalable ou au contraire de laisser tous les appels entrer sauf ceux présents sur une liste configurée au préalable. Cette solution est spécifique au téléphones fixes. Pour les portables, il existe plusieurs applications dédiées.