Toute personne désirant travailler passe par l’étape cruciale de la réalisation d’un CV. Ce dernier est l’outil indispensable pour résumer votre parcours scolaire et professionnel, mais aussi pour indiquer quels sont vos compétences, vous ne pourrez pas faire l’impasse dessus ! Pas de panique, nous allons vous guider afin de le concevoir de la meilleure des façons.

Quels logiciels utiliser pour réaliser votre CV ?

Pour la réalisation de votre CV, il va falloir vous positionner ! Voulez-vous réaliser un CV basique à l’aide d’un logiciel de traitement de texte tel que Word ou Openoffice ? Ou bien voulez-vous en mettre plein les yeux aux recruteurs pour qu’ils gardent votre CV sous la main et le montrent à tous leurs collègues tellement il est original ? Dans ce dernier cas, vous pouvez utiliser des logiciels plus sophistiqués pour atteindre votre objectif. Mais avant toute chose, posez-vous un instant pour lister tout ce dont vous aurez besoin de faire apparaître sur votre CV. Prenez un papier et un stylo ou votre clavier et votre souris et noter ! Ensuite, vous pouvez vous rendre sur Internet, car il y a de plus en plus de sites qui vous proposent de le réaliser sans grandes difficultés et en plus gratuitement sans avoir rien à payer ! En revanche, tout dépendra du travail pour lequel vous voulez postuler. Pour vous aidez, il existe des sites qui vous permettent de télécharger des modèles de CV Word gratuits et modernes.

Mais de quoi est composé un CV ?

Si vous vous demandez ce que vous devez mettre dans votre CV, ce n’est pas très compliqué ! En général, un CV contiendra toujours vos coordonnées personnelles (Nom, Prénom, Adresse, Numéro de téléphone et Mail). Attention à ce que le message sur votre répondeur téléphonique soit professionnel ! De plus, vous aurez à indiquer votre parcours scolaire y compris les diplômes que vous aurez obtenus. Puis, si vous avez déjà travaillé, il faudra bien évidemment le préciser, en indiquant brièvement les missions et tâches que vous avez effectuées. Enfin, vous pourrez rajouter les compétences que vous avez et qui seront un atout pour votre recherche d’emploi. Par exemple, si vous maîtrisez tel logiciel et/ou si vous savez parler plusieurs langues, précisez-le ! Humainement parlant, il est aussi conseillé de donner des informations telles que vos centres d’intérêts, car cela permet parfois aux recruteurs de faire la différence entre telles ou telles candidatures.

Avez-vous un bon CV ?

Avant toute chose, il faut essayer de se mettre à la place d’un recruteur, car ainsi, vous arriverez à faire en sorte que votre CV sorte du lot ! Imaginez qu’un recruteur en reçoit des CVs… Donc, pour sélectionner tel ou tel candidat, cela est loin d’être évident pour lui. D’ailleurs, lorsqu’une entreprise recherche une personne pour un poste, sachez qu’elle ne se contente pas seulement d’éditer une offre d’emploi sur des sites spécialisés sur Internet ou dans des agences d’intérim ou autres ! Elle consultera les candidatures spontanées qu’elle aura reçu au préalable. Également, elle se renseignera auprès de ses réseaux (réseaux des recruteurs ou réseaux sociaux).

Ceci étant dit, pour être sûr que votre CV ne finisse pas à la poubelle :

Pensez à mettre un titre correspondant au travail pour lequel vous postulez (si besoin, vous pouvez mettre un résumé juste en dessous).

Essayez de faire que votre CV tienne sur une page (réduisez la police ou changer votre mise en page par exemple).

Et s’il y a bien une chose de primordiale, c’est l’honnêteté ! (votre CV est votre carte de visite et il doit vous représenter le plus sincèrement possible).