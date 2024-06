Comment construire un détecteur de métaux ?

Contrairement à ce que l’on peut penser, la détection de métaux n’est pas réservée à certains cadres tels que les aéroports ou les lieux de grand rassemblement. Il est possible d’en faire une activité amusante ou même une activité lucrative. En effet, vous avez la possibilité d’utiliser la détection pour récupérer les objets métalliques se trouvant dans la nature. Il vous sera ensuite possible de vendre ces objets et d’avoir ainsi des revenus supplémentaires. Pendant votre recherche, vous pourrez retrouver des objets de valeur.

Vous n’êtes pas obligé d’acheter un détecteur de métaux pour commencer cette activité. Vous pourrez en fabriquer vous-même si vous êtes bricoleur. Cela vous permet de faire des économies, d’apprendre et d’avoir un objet construit selon vos besoins. Dans la suite, nous vous donnons des astuces pour construire un détecteur de métaux.

Rassembler les composants nécessaires pour la fabrication du détecteur de métaux

Comme pour toute fabrication, la première étape pour construire un détecteur de métaux est de chercher les matériaux dont vous aurez besoin. Il faut savoir qu’un tel appareil est composé de plusieurs équipements. Puisque nous sommes dans le domaine du bricolage, il vous sera possible d’utiliser des éléments du quotidien pour la fabrication du détecteur de métaux.

La bobine de détection

Un détecteur de métaux, qu’il soit basique ou pas doit disposer d’une bobine. Vous pouvez fabriquer cette bobine vous-même en utilisant du fil de cuivre. Ce fil peut être récupéré sur les vieux moteurs électriques, sur les bobines de relais ou sur les transformateurs. Vous avez également la possibilité de récupérer le fil de cuivre sur les chargeurs d’appareils électriques et les ventilateurs électriques.



Il faudra déposer la bobine sur un support pour qu’elle tienne. Un objet en bois ou en plastique peut être utilisé comme support de la bobine. Des objets tels qu’un morceau de PVC, un anneau de rideau ou un couvercle d’une petite boite peuvent faire l’affaire.

L’oscillateur et l’amplificateur

Un oscillateur sera nécessaire dans votre détecteur de métaux. Le rôle de ce dispositif est de produire un signal électrique qui va parcourir la bobine. Ce courant oscillant sera à la base d’un champ électromagnétique qui est sensible aux objets métalliques.

Pour la fabrication d’un oscillateur, vous pouvez utiliser divers objets du quotidien. Il vous faudra faire une combinaison entre les transistors, les condensateurs et les résistances. Vous pouvez récupérer ces dispositifs sur les vieilles radios, sur les cartes mères d’ordinateur ou sur les téléviseurs.

L’amplificateur quant à lui, comme son nom l’indique rend le signal plus fort et augmente la sensibilité du détecteur de métaux. Lorsque vous mettez un amplificateur dans votre détecteur de métaux, vous pourrez retrouver des objets métalliques de petite taille ou se trouvant à une profondeur élevée. Si vous utilisez un détecteur de métaux pour rechercher des trésors par exemple, un amplificateur sera nécessaire.

Les amplificateurs sont composés d’un circuit intégré d’amplification et de condensateurs supplémentaires. Tout comme avec l’oscillateur, vous pouvez vous tourner vers les vieux appareils pour trouver ces objets.

Le circuit électronique

Le circuit électronique est composé du circuit de démodulation, du circuit de sortie et de la source d’alimentation.

Le circuit de démodulation est présent dans le détecteur pour traiter le signal qui est produit par l’oscillateur. Ce signal est ensuite converti en une forme pouvant être comprise par l’utilisateur. Le circuit de démodulation est composé de diodes et de condensateurs. Les diodes peuvent être trouvées dans de vieux appareils comme les chargeurs de téléphone et les alimentations d’ordinateurs.

Le circuit de sortie est l’élément grâce auquel vous avez le signal vous notifiant la présence de métaux. Il peut s’agir d’un signal visuel ou d’un indicateur sonore. Vous pouvez utiliser des écouteurs ou un haut-parleur récupéré sur un jouet électronique, une vieille radio ou des écouteurs détériorés. Si vous préférez un signal visuel, vous pouvez opter pour des LED disponibles sur les télécommandes ou des jouets.

La source d’alimentation permet d’alimenter l’ensemble de l’appareil. Il vous faut juste une batterie suffisamment puissante. Vous pouvez opter pour une pile de 9 V à récupérer dans un détecteur de fumée par exemple.

Le boitier

Le boitier sert à protéger l’ensemble de vos composants électroniques. Il facilite aussi la manipulation de l’équipement. Pour sa fabrication, vous pouvez utiliser une boite en plastique généralement utilisée en cuisine. Il vous faut aussi une tige de support qui peut être fabriquée avec un tuyau en PVC, un manche à balai ou une antenne télescopique.

Construire le détecteur de métaux

Maintenant que vous avez rassemblé tous les éléments nécessaires, vous pouvez passer à la construction de votre détecteur de métaux. Notez que, outre les différents équipements, vous aurez besoin d’un certain nombre d’outils :

Une pince coupante ;

Un tournevis ;

Une pince à dénuder ;

Un fer à souder ;

Un ruban isolant.

Il est important de vous munir de lunettes de protection pendant le démontage des différents appareils électroniques. Lorsqu’il s’agit de manipuler les outils tranchants, prenez toutes vos précautions. Vous pouvez suivre les étapes suivantes pour fabriquer le détecteur de métaux.

Étape 1 : la préparation de la bobine et la construction du circuit oscillateur

La préparation de la bobine de détection consiste à enrouler le fil de cuivre autour du support. Vous pouvez faire 50 tours environ. Il est important que les tours soient bien faits et soient réguliers. Vous devez aussi laisser du fil libre au niveau des extrémités pour les connexions.

Pour la construction du circuit oscillateur, veuillez connecter les différents composants que sont les condensateurs, les transistors et les résistances. Utilisez le fer à souder pour souder ces composants entre eux.



Étape 2 : la connexion de la bobine à l’oscillateur

Cette étape consiste simplement à relier les fils entre eux. Vous connecterez les extrémités de la bobine avec les points de l’oscillateur. Les fils à utiliser doivent être des fils de connexion afin d’avoir une bonne conductivité.

Étape 3 : la mise en place de l’amplificateur et la connexion du circuit de sortie

Vous pouvez maintenant connecter l’amplificateur. Plus il y a de transistors, plus le signal sera amplifié. N’oubliez pas de souder les différents composants entre eux. Le circuit de sortie (haut-parleur ou LED) sera branché à la fin du circuit de démodulation. Les connexions doivent être bien sécurisées et bien isolées.

Étape 4 : l’assemblage du boitier

La dernière étape est l’assemblage du boitier. Il s’agit de mettre les différents composants dans la boite que vous avez préalablement choisie. Ensuite, vous pourrez les fixer en utilisant le ruban adhésif ainsi que des colliers de serrage. La bobine doit aussi être fixée à la tige de détection. Si vous avez prévu un interrupteur, faites des trous dans la boite afin de faire passer les fils et les connecter au circuit.

Tester et utiliser le détecteur de métaux

À la fin de la fabrication de votre détecteur de métaux, vous passerez au test. Vous devez préalablement vous assurer que toutes les connexions sont bien en place, isolées et soudées. Vous pouvez mettre la batterie en vous assurant que l’interrupteur est sur OFF.

Vous pouvez maintenant allumer l’appareil en appuyant sur ON. Vous entendrez un bruit de fond qui vous montre que votre appareil est bien allumé. Veuillez approcher lentement un objet métallique vers la bobine de détection. Vous remarquerez un changement de tonalité de votre détecteur ou un changement au niveau de la lumière LED. Vous pouvez également vérifier la portée de l’appareil en éloignant l’objet de façon progressive. En faisant cela, vous pourrez noter la distance maximale à laquelle votre appareil est sensible.

Le détecteur de métaux peut être utilisé dans divers domaines. Vous pouvez l’utiliser pour effectuer une chasse au trésor sur les parcs et les plages. Vous pourrez y trouver des pièces de monnaie, des gadgets électroniques, des bijoux, etc. Cet appareil peut aussi être utilisé pour des projets scolaires et pour la collecte et le recyclage des métaux.

La fabrication d’un détecteur de métaux vous permet d’utiliser vos compétences en électricité et en bricolage. C’est une belle activité pour passer du temps. Avec vos proches, vous pourrez fabriquer vous-même votre détecteur de métaux et aller à la chasse au trésor.