Lorsqu’une entreprise souhaite lancer son site internet, il est très important de s’y prendre correctement. Que ce soit un site vitrine ou un site e-commerce, il doit mettre en valeur votre marque et attirer plus de clients. Au final, l’objectif du site est d’augmenter les ventes de vos produits ou services. S’il ne remplit pas ce critère, alors votre site est un échec.

D’ailleurs, peut-être avez-vous déjà conçu un site qui est un échec. Un site web perdu dans la toile et que personne ne visite. La bonne nouvelle, c’est que ce n’est pas une fatalité, il s’agit d’un cas très courant pour lequel il existe des solutions.

Alors, pour créer un site internet ou redonner de la vigueur à un site plus ancien, n’hésitez pas à contacter des professionnels du domaine. Dans cet article, nous vous donnons quelques conseils pour vous aider à choisir une agence web à Rouen qui vous accompagnera dans la gestion de votre site internet.

A quoi sert une agence web ?

Une agence web propose diverses prestations en relation avec le marketing et la communication digitale. Elle est composée d’une équipe d’experts qui peuvent servir l’entreprise cliente à différents niveaux :

une agence web peut être sollicitée pour la création d’un site internet

d’un internet elle peut s’occuper de la communication de l’entreprise cliente

de l’entreprise cliente elle peut effectuer du référencement naturel

elle propose également de gérer sa publicité via Google Ads

elle se charge du marketing de l’entreprise cliente

de l’entreprise cliente etc.

Une agence web se charge de toutes les tâches techniques en relation avec votre site internet, et plus généralement, avec la vie digitale de l’entreprise.

Si vous êtes gérant d’une entreprise dans la Seine-Maritime, vous pouvez contacter une agence web à Rouen, afin de lui déléguer tout le côté technique digital qui ne rentre pas dans votre secteur. Cela vous permettra de rester concentré sur votre domaine d’expertise tout en cherchant à booster votre business à travers le savoir-faire de l’agence digitale.

Les critères à considérer pour le choix d’une agence web

On ne remet pas le site de son entreprise entre les mains du premier venu. C’est votre image de marque qui est en jeu. La création de votre site, votre communication digitale, tout cela doit être confié à une agence professionnelle, compétente, qui saura faire augmenter votre trafic sans nuire à votre image.

Les compétences techniques

L’un des premiers critères à considérer lors du choix de votre agence web a trait aux compétences techniques de celle-ci. Se montre-t-elle créative dans la conception de sites et son marketing ? Parvient-elle à générer du trafic sur les sites qu’elle gère ?

Ces questions peuvent paraître compliquées, du moins, les réponses à ces questions paraissent difficiles à trouver. L’un des moyens les plus simples est de vérifier les commentaires et les avis des anciens clients. Cela vous donnera une première idée sur son niveau de compétences. Vous pouvez tout aussi bien contacter quelques clients de l’agence web afin de déterminer plus précisément ses performances.

L’expérience

Le critère de l’expérience est important pour choisir son agence web. D’ailleurs, c’est un critère important pour n’importe quel métier ou secteur d’activité. Plus la société a de l’expérience dans son domaine, plus elle saura éviter les pièges, les erreurs de débutant et saura réagir en cas de situation d’urgence.

Jetez un œil sur ses réalisations antérieures, explorez comme il faut son portfolio afin d’affiner l’image que vous commencez à vous faire de cette agence web.

La relation client

Ce n’est pas un critère à prendre à la légère. Pour mener à bien un projet de digitalisation d’une entreprise, la relation entre l’agence web et le client est primordiale. Elle doit être à l’écoute des besoins du client afin de comprendre ses ambitions et proposer le plan d’action le plus adapté.

Le coût

Lorsque vous aurez passé en revue les critères ci-dessus, vous pourrez continuer votre tri à l’aide des tarifs proposés. N’hésitez pas à demander un devis détaillé à chaque agence qui vous intéresse. Méfiez-vous de celles qui proposent des prix trop bas tout comme l’inverse. C’est pour cela qu’il est important d’avoir plusieurs devis en main : vous pourrez comparer les différentes offres des différentes agences.