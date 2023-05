Lorsqu’on souhaite réaliser des présentations professionnelles en entreprise dans le cadre d’un projet, le logiciel PowerPoint est sans aucun doute le plus adapté. Si cet outil est aussi populaire auprès des marques, c’est parce qu’il est simple d’utilisation, dispose de thèmes et de personnalisations variés, et permet de créer des diapositives captivantes.

Aujourd’hui, de nombreuses agences PowerPoint ont vu le jour afin de faciliter les entreprises. Elles sont là pour accompagner les professionnels dans la réussite de leur présentation et effectuer des missions afin de concrétiser cet objectif. Mais comment choisir la meilleure agence spécialisée en PowerPoint ?

Définissez vos besoins

Avant toute chose, afin de pouvoir faire les bons choix pour votre société, vous devez impérativement définir vos besoins en termes de présentation de projet. Car c’est en partie en fonction de vos besoins que vous pourrez faire appel à une agence capable de répondre à vos différentes problématiques. De plus, les professionnels prendront en compte toutes vos idées.

Le rôle d’une agence

Concrètement, quel est le rôle d’une agence PowerPoint ? La réponse est plutôt simple. On fait appel à ce type d’agence lorsqu’on a besoin d’une création de diapositives attractives faites sur-mesures pour diverses présentations, telles que :

De nouveaux produits ou services

Des événements professionnels

Des campagnes marketing.

Ainsi, leur rôle est de concevoir des présentations professionnelles optimisées. C’est donc selon votre projet que vous choisirez votre prestataire.

Les différentes prestations et leur qualité

Pour vous aider dans votre choix, soyez vigilant sur le type de services que l’agence effectue ainsi que leur qualité. Les professionnels du PowerPoint réalisent différentes missions. Ils peuvent corriger vos diapositives ou en créer de nouvelles plus performantes. Voici d’autres services :

Création de modèle template

Conception de designs et animations

Intégration de contenu média

Formation PowerPoint.

N’hésitez pas à consulter le portfolio des agences afin de voir la qualité de leur travail est d’opter pour le meilleur.

Le tarif des missions

Le budget dont vous disposez pour ce projet va nettement influencer votre choix. Sachez que les tarifs des entreprises spécialisées en diapositives varient en fonction de plusieurs paramètres (la quantité de slides, la difficulté du projet à réaliser, les prestations, etc). En générale, les tarifs d’un slide (page individuelle d’une présentation) débutent à partir de 10 €. Plus votre présentation sera longue, plus il y aura de slides et le montant augmentera. Par exemple, une présentation qui a une durée de 15 à 30 minutes vous reviendra en moyenne à 300 €.

Le savoir-faire et les années d’expérience

L’expertise de l’agence que vous contacterez est d’une importance capitale. En effet, pour choisir la meilleure, il vaut mieux se tourner vers des professionnels qualifiés et reconnus, qui ont plusieurs années d’expérience à leur actif. Vous pourrez ainsi avoir totalement confiance en leur travail et confier votre projet en toute tranquillité. N’hésitez pas à vous informer au préalable sur votre prestataire. Vous pouvez par exemple consulter les avis de leurs précédents clients et vérifier les certifications de l’agence.

Les délais de conception

Outre tous les points que nous avons abordés précédemment, nous vous conseillons aussi de prendre en compte les délais de réalisation des présentations avant de faire un choix définitif. Car les entreprises expertes en PowerPoint ne travaillent pas toutes à la même allure. Comme vous vous en doutiez, les délais changeront en fonction du volume de travail et du nombre de slides que les professionnels devront confectionner. Prenez donc soin de vous renseigner sur l’agence que vous souhaitez engager.

Pour récapituler, si vous désirez choisir la meilleure agence PowerPoint pour vos présentations de projet, vous allez devoir prendre en compte plusieurs facteurs. Basez votre choix final sur vos besoins et les prestations qu’offrent les professionnels. Mais aussi, sur la qualité de leur travail et leur qualification.

