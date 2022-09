Si vous avez raté l’occasion de changer d’ordinateur portable à l’occasion des soldes, vous pouvez encore vous rattraper pendant deux jours. Amazon organise en effet une vente flash et un produit sort notamment du lot : le pc portable Acer Aspire 3 à seulement 379€ au lieu de 53512€ (offre valable encore 2 jours).

Saisissez l’opportunité de vous équiper d’un pc portable performant à petit prix avant épuisement des stocks.

L’ordinateur Portable ACER Aspire 3 A315-58-358Z 15,6″

Acer Aspire 3 est doté d’un écran Full HD IPS de 15,6 pouces. Ses bords étroits augmentent l’espace de visualisation et donnent un rendu saisissant. De plus, le fabricant a jugé bon d’y incorporer des technologies qui améliorent l’aspect visuel et protègent les yeux des utilisateurs de la lumière bleue nocive.

Equipée du processeur Intel Core 3, le pc Acer Aspire 3 offre une exécution fluide et homogène de vos applis. Travaillez sereinement en bénéficiant des performances dont vous avez besoin.

Ses 4 Go de RAM lui procurent une puissance suffisante pour pouvoir travailler de manière productive et l’autonomie de sa batterie vous permet de tenir une journée de travail même sans prise électrique à proximité.

Avec 128 Go de capacité de stockage SSD, vous bénéficierez de bien assez d’espace pour stocker vos fichiers et supports. Aspire 3 est équipé d’une antenne WiFi 5 pour capter le signal sans fil de manière stable. Il possède également 3 ports USB dont 2 ports USB 3.2 Gen et 1 port USB 2.0 et une entrée HDMI. Vous pourrez y raccorder divers types de périphériques, les plus récents comme les plus courants.

Pourquoi il plaît aux utilisateurs ?

D’après les avis des clients, cet ordinateur est apprécié pour sa simplicité et ses performances à la hauteur de son prix. C’est un outil très pratique pour travailler, exécuter des tâches de bureautique classique, surfer sur internet. Tout cela avec une autonomie pouvant aller jusqu’à 8 heures.

En bref, un pc portable sympa, performant, à un prix abordable, qui remplit très bien sa fonction. Ses caractéristiques techniques sont à la hauteur et son prix attrayant en a séduit plus d’un.