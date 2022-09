C’est le moment pour les amateurs Geek de saisir une véritable opportunité avec la vente du HP Laptop 15s-fq2007sf qui s’offre à vous ! Pour une somme de seulement 369 euros au lieu de 549, cette belle technologie peut se retrouver rapidement entre vos mains. Alors pourquoi continuer à hésiter plus longtemps ?!

L’ordinateur Portable HP Laptop 15s-fq2007sf 15,6″ : un PC performant et séduisant

FIN, LÉGER ET AUTONOME : 17,9 mm d'épaisseur, poids de 1,69kg et jusqu'à 7h15 d'autonomie de batterie

PUISSANCE DE TRAITEMENT : PC portable avec processeur Intel Core i3-1115G4, 8 Go de RAM, un stockage rapide SSD de 256 Go et une carte graphique Intel UHD

Cet Ultrabook s’inscrit dans un style parfaitement élégant et argenté. Il est de plus très léger pour la mobilité. Son écran haute définition Full Hd est antireflet et possède les dimensions de 15.6 pouces. Ses bénéfices sont multiples.

Muni d’une connectique USB-C ainsi que d’un modèle de stockage de type SSD , il est un outil hautement réactif.

Il est configuré sur le modèle d'exploitation Windows 11S qui s'est fortement centralisé sur l'aspect sécuritaire.

Le HP Laptop 15s-fq2007sf est pourvu d'une mémoire vive de de 8 Go ce qui lui procure une bonne dynamique de mémoire temporaire, doublant ainsi les seuls 4Go nécessaires à la base d'un fonctionnement normal.

Le processeur Intel Core 13-1115G4 contient en son sein l'Intel UHD G4, une solution pour les graphismes permettant de visionner des photos et vidéos. Le rendement apporté par la carte graphique de ce modèle est tellement efficace qu'il ne rencontre actuellement presque aucun adversaire à sa taille dans sa catégorie.

Concernant la batterie, on trouve aussi un grand intérêt dans ce modèle puisqu'en seulement 45 minutes nous sommes capables de la restaurer de moitié.

, on trouve aussi un grand intérêt dans ce modèle puisqu’en seulement 45 minutes nous sommes capables de la restaurer de moitié. Du côté de la sonorité, des doubles hauts-parleurs assurent un bon rendu vocal et une caméra de type HP True Vision HD 720p assure l’aspect de la communication visuelle.

Du côté de ses inconvénients, nous pouvons relever que le processeur de ce PC connaît ses limites lorsqu’il est sollicité par des applications particulièrement énergivores. Un élément à prendre en compte en fonction de vos besoins, mais le HP Laptop 15s-fq2007sf s’adapte sinon très bien à tous les usages courants domestiques et en bureautique.

Vous avez la possibilité de retrouver ce bon plan en cliquant sur le bouton ci-dessous, le tout en obtenant d’office une garantie d’une année.

Vous avez aussi la possibilité de vous tourner vers davantage de choix avec les autres promotions que vous pouvez retrouver sur notre page dédiée au bons plans.

Autres promotions sur la gamme d’ordinateur portable HP Premium

Afin de vous aiguiller dans vos possibles recherches, HP met en avant pour vous deux autres produits phares dans une gamme de prix plus élevé. Le HP Envy 17-ch0001sf représente un modèle tout à fait ingénieux. Il possède le même système d’exploitation que le précédent mais a une dimension plus importante avec ses 17,3 pouces. De plus, il a une RAM deux fois supérieure à lui puisqu’elle est élevée à hauteur de 16Go. Sa mémoire est de 1To.

IDÉAL POUR LA CRÉATION : PC portable équipé d'un processeur Intel Core i7-1165G7, 16 Go de RAM, d'un impressionnant stockage rapide SSD de 1 To et d'une carte graphique Intel Iris Xᵉ

IMAGES SAISISSANTES : Écran Full HD IPS (1920 x 1080) de 17,3 pouces à micro-bords, avec verre Corning Gorilla NBT, 100% sRGB

Fonctionnant également avec Windows 11, le HP Laptop 17-cn1000sf est un PC Portable d’une taille de 17,3 pouces et d’une Ram de 8Go pour 512 Go de mémoire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page dédiée d’Amazon en cliquant ci-dessous.

FIN, PRATIQUE ET AUTONOME : 20,6 mm d'épaisseur, poids de 2,08kg et jusqu'à 10h15 d'autonomie de batterie

PUISSANCE DE TRAITEMENT : PC portable avec processeur Intel Core i5-1155G7, 8 Go de RAM, un stockage rapide SSD de 512 Go et carte graphique Intel Iris Xᵉ

Le monde informatique est un monde extrêmement vaste où chacun devrait trouver le modèle qui convient le mieux à ses usages.