Avec l’arrivée de nouvelles technologies, s’ouvre de nouvelles opportunités. Les réseaux sociaux ont mis en avant les influenceurs. Des personnes lambda, devenues célèbres via internet et autour de qui s’est formée une communauté engagée et fidèle. Leurs opinions et leurs recommandations ont un grand impact sur les consommateurs.

C’est précisément là que se situe l’opportunité. Profiter de l’importance qu’occupent ces influenceurs au yeux de leurs followers afin de réaliser une opération marketing ciblée et pertinente. La question est : quel sera l’influenceur qui portera le mieux votre message ? Ca, c’est justement le rôle de l’agence de marketing d’influence : vous donner accès à un réseau d’influenceurs (de même que vous aider à négocier les partenariats, gérer les étapes de la campagne, etc.).

Qu’est-ce qu’une agence de marketing d’influence ?

Une agence de marketing d’influence est une entreprise qui met en lien les marques avec les influenceurs des réseaux sociaux. C’est une agence de communication qui aide les entreprises à faire la promotion de leurs produits ou leurs services en leur facilitant la mise en contact avec des influenceurs.

Elles travaillent avec un réseau d’influenceurs parmi lesquels elles identifient le profil correspondant en fonction de la marque cliente et de ses besoins et de la campagne à mettre en place.

Les avantages d’une agence de marketing d’influence

Pour une entreprise, se tourner vers une agence de marketing d’influence pour mettre en œuvre une campagne publicitaire revêt plusieurs avantages.

Accès à un réseau d’influenceurs

Le point fort d’une agence de marketing d’influence est qu’elle a établi un réseau d’influenceurs avec lesquels elle collabore pour des partenariats commerciaux. Son expérience avec les divers influenceurs et sa connaissance du réseau ainsi que du public des influenceurs lui permet d’identifier les partenaires les plus adaptés à votre entreprise. Elle saura dénicher l’influenceur qui aura le public cible le plus pertinent par rapport à votre marque, votre niche et vos objectifs.

La négociation des partenariats

Les agences de marketing d’influence ont acquis de l’expérience dans la négociation de contrats avec les influenceurs. Elles connaissent le marché, la valeur des diverses catégories de partenariats (publications sponsorisées, articles de blog, vidéos, etc.). Elles sont au fait des tarifs pratiqués et des accords avantageux dont une marque peut bénéficier.

En outre, elles peuvent également se charger de toutes les formalités chronophages telles que la gestion des contrats, les obligations légales, les paiements, etc.

Suivi des performances

Travailler avec une agence de marketing d’influence permet par ailleurs de profiter des mécanismes de mesure et de suivi qu’elle met en place pour évaluer l’efficacité d’une campagne. Ceci grâce à l’utilisation d’indicateurs clés de performance (KPI) comme le nombre de vues, de partages, de likes, les commentaires et les conversions.

Ces données sont d’une grande utilité puisqu’elles permettent à l’entreprise d’adapter et d’ajuster sa stratégie en fonction des résultats mesurés. Elle pourra ainsi optimiser sa campagne et améliorer ses performances.

Collaboration avec d’autres professionnels du marketing

Enfin, bien qu’il existe d’autres avantages encore, nous terminerons par l’ouverture que permet un tel partenariat. Une agence de marketing d’influence travaille en effet avec d’autres professionnels du marketing, comme des agences publicitaires ou des experts SEO. C’est donc une opportunité pour l’entreprise qui souhaiterait élargir sa stratégie et y intégrer d’autres campagnes, tout en harmonisant les différents messages et initiatives.