Le référencement naturel consiste à surfer sur nos connaissances concernant l’algorithme Google afin d’apparaître dans les premiers résultats de recherche sur des mots clés bien précis. Il se base principalement sur deux optimisations : l’optimisation interne au site, et son optimisation externe via des backlinks de qualité. Loin d’être une science exacte, le SEO s’avère néanmoins être une stratégie très efficace pour happer des clients naturellement et obtenir une notoriété sûre et stable dans notre domaine d’activité. Simplement voilà… Force est de constater que le domaine est largement méconnu et qu’un grand nombre de soi-disant « experts » voudraient bien vous avoir comme client en vous vendant du rêve. Heureusement, les audits SEO sont là pour vous aiguiller vers un plan d’action, et peuvent vous donner une bonne idée de la qualité et la pertinence des services qui vous sont proposés.

Qu’est-ce qu’un audit SEO ?

En général, avant de lancer une campagne de référencement naturel pour faire grimper votre site dans les résultats de la SERP, les agences vous proposeront un audit. Il a pour but d’analyser un site web et son potentiel pour atteindre les objectifs que vous avez fixé. Il permet aussi, en se basant sur des données répertoriées dans des outils, d’analyser la concurrence et de connaître les mots clés qui sont intéressants et accessibles afin de ne pas travailler et dépenser tout votre budget pour des buts qui n’en valent pas la peine. Enfin, l’audit permettra à l’agence d’établir un plan d’attaque ou une feuille de route permettant d’atteindre les premières places.

En d’autres termes, l’audit permet de faire un check-up des faiblesses du site afin d’apporter certaines corrections ou même de ses forces afin de mieux les exploiter.

Quand faut-il faire un audit ?

Vous devez impérativement passer par un audit SEO si vous êtes dans un des cas suivants :

Vous n’avez jamais fait de référencement naturel pour votre site et vous souhaitez vous lancer.

Plusieurs agences vous ont contacté et vous voulez trouver le meilleur rapport qualité/prix.

Vous venez de faire une refonte de votre site et avez changé le texte, les images, les URL…

Vous observez une chute de trafic anormale depuis quelque temps.

Vous avez reçu une pénalité Google ou vous soupçonnez une cyberattaque à votre encontre.

Les tenants et aboutissants d’un audit SEO

L’agence qui analysera votre site va vous rapporter plusieurs informations essentielles sur l’état de votre site internet en fonction des critères que Google a choisi de mettre en avant dans son algorithme. Parmi celles-ci on compte :

Les données techniques : à travers un audit technique, l’expert SEO pourra se faire une idée de la vitesse de chargement de vos pages et de vos images, des dispositifs de sécurité mis en place, des éventuelles erreurs 404, de la qualité du maillage interne, du bon fonctionnement des redirections…

: à travers un audit technique, l’expert SEO pourra se faire une idée de la vitesse de chargement de vos pages et de vos images, des dispositifs de sécurité mis en place, des éventuelles erreurs 404, de la qualité du maillage interne, du bon fonctionnement des redirections… Les données relatives à la pertinence des textes : L’analyse de la sémantique va permettre de mettre en avant certains défauts concernant les textes (Texte trop ou pas assez optimisé, manque de présence des mots clés dans les balises et sous les images, manque de caractères en gras, de listes…)

: L’analyse de la sémantique va permettre de mettre en avant certains défauts concernant les textes (Texte trop ou pas assez optimisé, manque de présence des mots clés dans les balises et sous les images, manque de caractères en gras, de listes…) Votre popularité sur internet : On peut avoir un aperçu de votre popularité sur le web avec le nombre de backlinks que vous avez obtenus. Plus ce chiffre est élevé et provient de sites de qualité, plus c’est un signe de confiance pour Google. En revanche, plus il est faible ou prévenant de sites spams à très mauvaise réputation, moins Google vous mettra en avant.

: On peut avoir un aperçu de votre popularité sur le web avec le nombre de backlinks que vous avez obtenus. Plus ce chiffre est élevé et provient de sites de qualité, plus c’est un signe de confiance pour Google. En revanche, plus il est faible ou prévenant de sites spams à très mauvaise réputation, moins Google vous mettra en avant. Les données concernant vos concurrents : cette partie est un audit concurrentiel a pour but de trouver les mots-clés les plus pertinents et accessibles. Elle permet d’avoir une idée des acteurs qui sont déjà dans votre secteur d’activité. Font-ils du SEO ? Depuis combien de temps sont-il installés ? Comment sont-ils arrivés à de telles positions… ?