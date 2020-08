Notez cet Article

Après avoir annoncé des résultats pour le deuxième trimestre qui ont montré une baisse marquée des recettes publicitaires, Twitter a déclaré qu’il explorait des alternatives – en envisageant la possibilité d’une option d’abonnement.

Plus tôt dans la journée, le géant des médias sociaux a fait état de recettes publicitaires de 562 millions de dollars, soit une baisse de près d’un quart (23 %) par rapport à l’année dernière – affirmant que la pandémie et les “troubles civils” qui ont conduit de nombreux annonceurs à interrompre leurs campagnes ont contribué à ce déclin. Alors que les États-Unis, son plus grand marché, ont connu une baisse de 25 % des dépenses publicitaires.

Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a déclaré aux investisseurs que des “tests” d’abonnement seront probablement effectués cette année (via CNN), mais il a également déclaré que la barre pour faire payer les utilisateurs pour certains aspects du service serait fixée “très haut”.

On peut donc supposer qu’il n’envisage pas un modèle de pay-to-tweet du type “vos dix premiers tweets sont gratuits”.

Nous voulons nous assurer que toute nouvelle source de revenus est complémentaire à notre activité de publicité. Nous pensons qu’il y a un monde où l’abonnement est complémentaire, où le commerce est complémentaire, où aider les gens à gérer les paywalls… nous pensons que c’est complémentaire. a déclaré M. Dorsey lors de l’appel aux investisseurs.

La perspective d’une version payante de Twitter – exempte de trackers, de publicités agaçantes et d’algorithmes irritants – a été très suivi pour certains accros de Twitter depuis toujours. Les plus fervents utilisateurs de Twitter seront donc nombreux à regarder attentivement pour savoir exactement ce que Dorsey prépare.

Par hypothèse, peut-être que Twitter pourrait faire payer, certains utilisateurs très en vue et à haut risque, des milliards de dollars par mois pour le privilège de tweeter… Juste une idée.

Le casting de Twitter pour la diversification des revenus publicitaires semble intéressant à la lumière des tendances numériques plus larges en matière de protection de la vie privée qui ont mis l’industrie du suivi des publicités sous une surveillance croissante (et de plus en plus gênante).

Certains acteurs et mécanismes du secteur de la publicité sont confrontés à des défis dans le cadre des règles européennes de protection des données, par exemple, tandis que des initiatives sont également en cours en Californie pour renforcer la protection des consommateurs introduite cette année, dans le cadre du Consumer Privacy Act, qui pourrait voir davantage d’utilisateurs américains bloquer l’accès de l’industrie du tracking à leurs données.

La violation massive de la sécurité de Twitter la semaine dernière ne jette pas non plus une lumière positive sur l’entreprise du point de vue de la protection de la vie privée. M. Dorsey a abordé la question dans ses remarques. CNN a rapporté qu’il s’était excusé auprès des investisseurs, admettant que la société avait pris du retard dans ses obligations en matière de sécurité.