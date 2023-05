5 bonnes raison de rédiger un cahier des charges pour la création de votre site internet

Le cahier des charges est un document que certains freelances ou créateurs d’entreprises négligent. Leur “bonne excuse” : c’est souvent parce qu’ils n’ont pas le temps… Pourtant, s’ils connaissaient son importance et les erreurs qu’il permet d’éviter, ils prendraient certainement quelques-unes de leur précieuses heures de travail pour en rédiger un, en bonne et due forme.

Si vous n’êtes pas encore convaincus des bénéfices qui se trouvent dans la rédaction de ce précieux document, voici les 5 bonnes raisons qui devraient vous faire changer d’avis! Mais tout d’abord, laissez nous vous expliquer son utilité et les informations qu’il contient…

Qu’est-ce qu’un cahier des charges?

Le cahier des charges est un dossier qui retrace toutes les spécifications du projet. Il permet de bien cerner ce que veut le client. Il comprend généralement :

Les exigences concernant le design, les caractéristiques techniques du site, le CRM avec lequel il doit être conçu, les différentes pages qu’il contiendra, les fonctionnalités qui lui seront utiles…

Les besoins textuels : On pourra y trouver les textes à inclure aux différentes pages et les besoins en termes de référencement naturel.

Les limites de budget et de temps afin que le site soit prêt pour le lancement du projet et que le coût du site web ne soit pas trop élevé par rapport au portefeuille du client.

En bref, il aide à mettre au clair toutes les attentes du commanditaire, afin que l’agence web qui se chargera de la création sache où elle se dirige et puisse opérer de manière plus autonome. Pour vous aider, il existe un exemple super de cahier de charges préformé qui vous évitera de longues heures de recherches pour savoir avec quoi le remplir.

Maintenant que vous savez de quoi il s’agit, voyons ensemble une liste de raisons suffisamment convaincantes pour en écrire un sans plus attendre.

Raison n°1: Établir une meilleure communication avec l’agence qui se chargera de la création de votre site.

En effet, le cahier des charges est souvent un document que les créateurs de site sur mesure exigent pour mener à bien un projet. Il leur permet de mieux comprendre vos besoins et de réussir un travail qui vous satisfera.

Raison n°2 : Eviter les erreurs qui coûtent cher

Le cahier des charges a été réfléchi en amont pour correspondre à tous vos besoins et prend en compte tous les paramètres. Ainsi, une fois rédigé, il ne reste plus qu’à le prendre en compte dans sa globalité et à passer à l’action. Les erreurs seront alors quasiment inexistantes et cela vous évitera des retours en arrière que vous payerez très cher.

Raison n°3 :Clarifier vos propres besoins

Lorsque nous lançons un projet, nos besoins ne sont pas toujours limpides et les pensées peuvent divaguer. Le cahier des charges permet alors de développer une stratégie claire et de savoir exactement où vous voulez aller.

Raison n°4 : Respecter les délais imposés

L’agence de communication saura quels sont vos délais et mettra en place une organisation spécifique pour que votre projet soit prêt à temps. Sans le cahier des charges, la communication sera dégradée, et la dead line risque d’être dépassée.

Raison n°5 : Le respect de toutes vos exigences

Avec un cahier des charges correctement rédigé, pas de mauvaises surprises. L’équipe de développement de votre site web comprend mieux et met en application ce que vous lui avez demandé sans s’en écarter.