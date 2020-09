Notez cet Article

Lorsque l’on choisit un smartphone, nous avons comme réflexe naturel de scruter les caractéristiques de chaque option que nous avons pour trouver le meilleur rapport qualité/prix. Il est vrai qu’un mobile offrant des photos de qualité est aujourd’hui devenu un indispensable. De même qu’un stockage suffisamment conséquent pour accueillir toutes les applications que nous pourrions installer. Mais il y a quelque chose que nous ne prenons pas suffisamment en compte, et qui a pourtant son importance: il s’agit de la solidité de l’appareil.

1- Les smartphones modernes: high-tech mais fragiles !

Vous l’aurez sans doute remarqué, les smartphones actuels sont hyper puissants et font des choses que l’on aurait eu du mal à imaginer il y a quelques années. Il en existe même qui sont capables de se plier! Le tout, avec des formats ultra fins. Le soucis avec ce type de téléphones, c’est que leur finesse et le choix des matériaux qui les composent les rendent extrêmement fragiles. Une simple chute, et c’est l’assurance d’avoir, au minimum, un écran fissuré si vous n’avez pas de vitre de protection. Et au prix auquel nous les achetons, il est clair que cela peut être très pénible, car le simple remplacement d’un écran peut coûter plus d’une centaine d’euros… On peut dire que les mobiles actuels sont de véritables verres de cristal.

2- Protéger son smartphone est-il suffisant?

Pour protéger notre téléphone des dégâts qu’une chute pourrait causer, nous avons pour automatisme d’acheter une coque adaptée ainsi qu’une vitre de protection. Il est vrai que ces accessoires ont leur utilité, et sauront atténuer les effets d’un choc moyennement violent. Mais cela ne sera pas suffisant pour des accidents plus graves tels que le fait de faire tomber l’appareil d’une certaine hauteur, de rouler dessus en voiture, d’y faire tomber un objets très lourd ou encore le faire tomber dans l’eau.

3- Faut-il donc opter pour un smartphone incassable ?

Si vous avez l’habitude de dépenser beaucoup d’argent dans la réparation de votre mobile, car vous n’y faites tout simplement pas assez attention, ou bien que vous exercez une profession ou une activité qui est risquée, alors il est peut être bien d’envisager de passer à un smartphone incassable. Aujourd’hui, plusieurs marques en fabriquent, et il y en a qui sont très biens pensés pour les sportifs de l’extrême et offrent des caractéristiques intéressantes. Seul petit bémol: il sont souvent beaucoup moins esthétiques et plus épais que les modèles classiques.

Nous vous avons concocté un petit top 3 des smartphones incassables que nous avons sélectionnés pour leur robustesse et les possibilités qu’ils offrent :

1) Blackview BV5900

Ce smartphone de la marque chinoise Blackview est un téléphone robuste quasiment incassable et étanche, avec un écran de 5,7 pouces, une caméra sous-marine et un appareil photo principal de 13Mpx, 3 Go de Ram et 32 Go de mémoire interne avec un processeur quad core très performant. Il est disponible chez plusieurs marchands aux alentours de 140euros.

2) Blackview BV9700

Toujours par le même fabricant, le Blackview 9700 est plus performant que le modèle 5900. Il sera plus adapté aux personnes plus exigeantes sur les performances de son smartphone. Il dispose de 6Go de Ram et 126Go de mémoire interne. Il est également composé d’une puce Helio P70, ce qui est rare pour ce type de téléphones. C’est l’idéal pour les sports extrêmes puisqu’il a de nombreux capteurs pouvant mesurer la fréquence cardiaque, la qualité de l’air ou l’altitude. Il a une caméra nocturne et son appareil photo principal a une capacité de 16Mpx. On peut le trouver sur le marché aux alentours de 270euros.

3) Doogee S40 lite

Un modèle plus simple et meilleur marché que les deux précédent, le Doogee S40 lite est un smartphone d’une capacité de 2Go de RAM et 16Go de mémoire interne. Sa caméra principale utilise 8Mpx. Il est moins performant mais est intéressant pour ceux qui sont peu exigeants concernant leur mobile. Son prix est de seulement 85euros environ.

Si vous voulez comparer d’autres modèles et avoir davantage de choix, vous pouvez aller consulter ce classement de smartphones incassables qui est très bien fait pour trouver celui qui vous conviendra le mieux.