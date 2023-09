Il y a encore moins de 20 ans, Youtube (YTB) n’existait pas. C’est assez difficile à imaginer tant cette plateforme fait aujourd’hui partie du quotidien de centaines de millions de personnes à travers le monde. Depuis 2005, l’année de son apparition, YTB est passé d’un simple site de partage de vidéos à une véritable institution qui a bouleversé l’industrie du divertissement.

C’est un phénomène international comptant plus de 2 milliards d’utilisateurs chaque mois. Chaque minute, près de 500 heures de vidéo sont mises en ligne sur la plateforme. Ces chiffres donnent le tourni. Ils montrent à quel point YTB s’est imposé comme une fenêtre sur le monde reflétant la diversité et la richesse des centres d’intérêt.

Cette profusion de contenu démontre également à quel point il est difficile de se concentrer sur les vidéos réellement bénéfiques en tant que spectateur et de se démarquer en tant que créateur. Le but de cet article est d’aider aussi bien les visionneurs que les créateurs de contenu à optimiser leur utilisation de YTB à travers des conseils et des astuces faciles à mettre en place et à appliquer.

Pour les créateurs de contenu YTB

Optimiser sa chaîne YTB

Si vous êtes un créateur de contenu sur YTB, il faut absolument penser à l’optimisation de votre chaîne afin de générer le plus de vues possibles et d’augmenter votre nombre d’abonnés. Il y a deux points principaux à ne pas négliger dans l’optimisation de votre chaîne Youtube : l’identité visuelle et la description de votre chaîne.

Quant à l’identité visuelle, il s’agit de choisir une image de profil et une bannière qui reflètent l’essence de votre chaîne. Adoptez des couleurs, un style qui vous représente et vous ressemble, des images qui ramènent aux thèmes de votre chaîne.

La description de votre chaîne YTB consiste à offrir une vue d’ensemble de ce que les spectateurs peuvent attendre en regardant vos vidéos. Une description correctement rédigée peut avoir un réel impact sur le nombre de visiteurs de votre chaîne et le nombre d’abonnements. N’hésitez pas à intégrer des mots-clés pertinents pour le SEO ainsi que des liens vers vos réseaux sociaux.

Stratégies SEO pour YTB

Le SEO, ou référencement naturel, n’existe pas que sur Google ou Bing, il est aussi valable sur des plateformes comme Youtube. Il est donc important pour un créateur de contenu de maîtriser un minimum les principes de base du SEO pour optimiser la visibilité de ses vidéos.

Parmi les éléments à prendre en compte pour le SEO YTB, il y a le titre, la description et la miniature.

Le titre de votre vidéo doit être accrocheur, en plus d’être pertinent par rapport au contenu proposé. Un titre trop banal risque de ne pas être attractif. Votre but est d’attiser la curiosité des utilisateurs et les inciter à cliquer sur votre vidéo. Vous préfèrerez par exemple un titre comme “Comment réussir votre tarte aux pommes” plutôt qu’un titre trop sommaire tel que “Recette de tarte aux pommes”.

La description de la vidéo doit comporter des mots-clés liés au contenu de celle-ci tout en décrivant sommairement le sujet qui y est abordé sans tout raconter. Les tags, quant à eux, doivent être plus généraux et plus vastes. Ils doivent couvrir toutes les requêtes potentielles des utilisateurs en lien avec le thème de la vidéo.

Enfin, les miniatures doivent être personnalisées. Adoptez des images attrayantes en prenant le temps de créer une miniature spécialement pour la vidéo. Elle ne doit pas être trompeuse et refléter le contenu réel de la vidéo. Ne cherchez pas à suivre les tendances, qui changent sans cesse, optez pour l’originalité et faites-en votre propre marque de fabrique pour vous démarquer et être reconnaissable au premier coup d’œil.

Engagement avec le public

Un créateur de contenu qui se contente de publier des vidéos laissera passer un élément très important pour sa réussite : l’interactivité. Vous devez vous engager avec votre public pour, en quelque sorte, le fidéliser. Pour ce faire, répondez aux commentaires, lancez des sondages, créez des contenus basés sur leurs retours, etc. Un créateur qui interagit avec ses spectateurs peut se forger une communauté solide et fidèle, toujours prête à commenter, liker et partager le contenu.

Pensez également aux collaborations. En travaillant avec d’autres créateurs YTB, vous pouvez élargir votre audience. L’idéal est de rechercher des chaînes au public similaire au vôtre avec lesquelles vous pouvez créer une ou plusieurs vidéos cohérentes et complémentaires.

Régularité et cohérence

Pour maximiser votre nombre de vues, il est important d’avoir un public fidèle qui regarde vos vidéos dès qu’elles sont publiées. Cependant, une audience fidèle exige un contenu régulier. Difficile de garder votre public sans leur proposer un rythme de publication auquel il peut se référer et s’habituer. Soyez régulier en sortant une vidéo de manière hebdomadaire, mensuelle ou tout autre rythme qui vous convient.

La cohérence joue également son rôle dans la réussite de votre chaîne. Les thématiques doivent être claires. Vous pouvez décider de ne traiter que d’un seul sujet sur votre chaîne. Dans le cas contraire, pensez à créer des playlists afin que votre public puisse réussir à suivre et s’engager.

Pour les spectateurs sur YTB

En tant que spectateur sur YTB, il existe également des astuces pour améliorer votre expérience et profiter au mieux de la plateforme.

Personnalisez votre expérience YTB

Pour ne rien manquer de vos créateurs préférés, songez à vous abonner à leurs chaînes YTB et à activer la cloche afin de recevoir une notification à chaque nouvelle publication.

Vous pouvez également choisir la fonction “Regarder plus tard” lorsque vous tombez sur une vidéo qui paraît intéressante mais que vous ne pouvez visionner par manque de temps.

Astuces de navigation sur YTB

Vous pouvez accélérer la vitesse de lecture pour aller directement aux points clés ou au contraire la ralentir pour mieux comprendre ou analyser une vidéo. Cliquez sur Paramètres en bas de la vidéo et choisissez la vitesse de lecture qui vous convient.

Profitez également des raccourcis clavier pour gagner du temps par rapport à l’utilisation de la souris. Appuyez sur K pour mettre en pause, sur J pour reculer de 10 secondes et sur L pour avancer de 10 secondes.

Utilisation de l’application mobile YTB

Lorsque vous utilisez YTB sur votre smartphone, vous pouvez faire d’une pierre deux coups en passant au mode sombre : reposez vos yeux avec une interface moins lumineuse et moins agressive et économisez votre batterie par la même occasion.

Cliquez deux fois à gauche ou à droite sur la vidéo pour reculer ou avancer de 10 secondes.

Economisez vos données en ajustant manuellement la qualité de la vidéo via les trois petits points en haut à droite de la vidéo.

Si vous disposez de Youtube Premium, vous pouvez directement télécharger les vidéos qui vous plaisent et les conserver sur votre téléphone pour pouvoir les visionner en mode hors-connexion.

Vous pouvez également activer ou désactiver les sous-titres en cliquant sur les trois petits points en haut de la vidéo, glisser la vidéo vers le bas pour la lire dans un mini-lecteur tout en continuant de naviguer sur YTB, personnaliser vos notifications et vos alertes ou encore utiliser la recherche vocale plutôt que de taper votre requête sur clavier.

Conclusion

Pour les créateurs comme pour les spectateurs, YTB est une plateforme riche en opportunités et en contenu. En utilisant les conseils et astuces présentés dans cet article, vous pouvez améliorer votre expérience en tant qu’utilisateur Youtube et profiter mieux encore de ce que ce site a à offrir.