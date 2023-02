Yahoo est une société américaine fondée en 1994 en Californie. Elle a été rachetée en 2017 par Verizon Media puis par Apollo Global Management en 2021.

A l’origine, Yahoo était un annuaire web et faisait partie des pionniers d’internet. Selon certaines sources, c’était le site le plus consulté au monde en 2004. Yahoo était véritablement au sommet du toit du web.

C’est une société qui s’est énormément diversifiée en se lançant dans des domaines variés : Yahoo Search, Yahoo Maps, Yahoo Messenger, Yahoo News, rachat de Flickr ou encore Tumblr pour concurrencer Twitter. Sans oublier Yahoo Mail.

Yahoo Mail est un service de messagerie électronique qui a vu le jour très tôt, en 1997. Il a traversé les années et n’a cessé de s’adapter pour toujours être en harmonie avec les évolutions technologiques.

Dans cet article, nous nous attarderons sur le service de messagerie électronique Yahoo Mail et ses différentes fonctionnalités. Nous examinerons ses avantages et ses limites. Enfin, nous tenterons de répondre aux questions que se posent fréquemment les utilisateurs.

Présentation de Yahoo Mail

Yahoo Mail est une web messagerie mise en place par l’ancien moteur de recherche le plus consulté au monde, Yahoo. La nouvelle version sortie en 2019 jouit d’une interface graphique nettement améliorée, épurée, plus moderne et plus fonctionnelle.

Disponible sur smartphones et tablettes, Android et iOS, l’application Yahoo Mail permet de gérer les comptes de messagerie Yahoo mais également ceux de Gmail, Outlook ou AOL. Une même et unique interface pour gérer vos messages entrants, y répondre, les trier, les ranger et stocker vos pièces jointes directement sur l’application ou dans le cloud.

Les fonctionnalités de Yahoo Mail

La nouvelle version de Yahoo Mail constitue un changement majeur. L’interface a été modifiée afin d’apporter une expérience plus fluide et plus ergonomique. Bien meilleure que les versions précédentes, le nouveau Yahoo Mail ne manque pas d’arguments pour séduire. Les fonctionnalités habituelles que l’on peut retrouver chez Orange Mail, Free WebMail, SFR Mail ou d’autres sont présentes chez Yahoo Mail.

La centralisation

Yahoo Mail présente l’intérêt de pouvoir centraliser vos autres comptes mail en un seul endroit. Vous pouvez non seulement consulter et répondre aux mails liés à votre adresse Yahoo Mail mais également gérer les mails liés à vos comptes Gmail, Microsoft Outlook, etc.

Pour répondre à vos mails, c’est très simple : l’adresse mail de réception est automatiquement insérée dans le champ de l’expéditeur afin de simplifier la réponse directement avec l’adresse concernée. Il en va de même pour l’envoi d’un nouveau message : vous pouvez directement choisir le compte mail expéditeur dans un menu déroulant.

La centralisation de vos comptes mail sur une seule boîte de réception est donc gérée de manière assez efficace et intuitive.

Une organisation simplifiée

Créez des dossiers dans lesquels ranger et retrouver rapidement vos mails. Vous pouvez classer, trier, ajouter et archiver vos courriers. Vous pouvez également signaler des messages en tant que spams afin que l’algorithme affine ses paramètres de filtrage.

L’outil de recherche dispose de plusieurs types de filtres basés sur les mots-clés, les pièces jointes, les expéditeurs, l’objet, etc.

Les utilisateurs peuvent en outre programmer des alertes sonores et des notifications visuelles afin de ne pas rater un courriel important.

En plus de ces fonctionnalités que l’on peut retrouver sur la plupart des boites mails, étant des fonctionnalités essentielles, Yahoo Mail permet également d’identifier les abonnements, listes de diffusion et newsletters et de les rassembler dans un dossier spécifique. L’utilisateur pourra se désinscrire en un simple clic.

La personnalisation

Yahoo Mail permet de personnaliser votre boite mail à plusieurs niveaux. Vous pouvez vous contenter d’une personnalisation au niveau de l’apparence en optant pour un mode sombre ou clair. Ou en changeant les couleurs de l’interface.

Vous pouvez également modifier les icônes du menu principal. C’est vous qui gérez les différents raccourcis situés en bas de l’écran. En cliquant sur une icône, vous pouvez la déplacer jusqu’à l’emplacement où vous souhaitez qu’elle apparaisse.

L’interface de Yahoo Mail vous permet de pousser votre personnalisation jusqu’à ne laisser s’afficher que les éléments dont vous vous servez régulièrement, afin de ne pas vous encombrer avec un grand nombre de raccourcis qui ne vous sont pas utiles.

La gestion des pièces jointes

Vous pouvez avoir accès à une galerie rassemblant les différentes pièces jointes et photos de votre boite mail. Plutôt que de passer d’un mail à l’autre, et de perdre énormément de temps à rechercher le bon expéditeur ou le bon destinataire pour retrouver une pièce jointe, Yahoo Mail vous facilite la tâche en regroupant tous ces fichiers. Il suffit de se rendre dans le menu Pièces Jointes afin d’avoir un aperçu du fichier en question et, si besoin, de le télécharger.

Des outils de productivité

La web messagerie de Yahoo dispose d’un agenda qui vous permet d’organiser votre emploi du temps, programmer des rappels et marquer vos rendez-vous. Cet agenda peut être partagé à plusieurs, ce qui est particulièrement intéressant pour une équipe de collaborateurs ou tout simplement pour les membres d’une même famille.

Yahoo Mail possède également un bloc-notes sur lequel vous pouvez créer autant de notes que vous le désirez. Il vous est ensuite possible d’éditer vos notes, de les organiser et les classer en fonction de leurs catégories. L’édition du texte est assez complète puisqu’elle permet de changer la couleur du texte, ajouter des liens hypertextes, surligner, insérer des listes à puces, etc.

L’espace de stockage gratuit

Alors que beaucoup de services de messagerie électronique n’offrent que peu d’espace de stockage gratuit, Yahoo Mail se démarque en allouant à ses utilisateurs un espace de stockage de 1000 Go pour conserver leurs fichiers en ligne. C’est un espace réellement confortable qui permet de garder un grand nombre de fichiers, ce qui n’est pas monnaie courante chez la plupart des concurrents.

Le lecteur d’écran vocal

Yahoo Mail est optimisé pour le lecteur d’écran vocal d’iPhone : le VoiceOver.

C’est un lecteur qui permet de donner des commandes par l’intermédiaire de la voix et qui effectue une retranscription audio de ce qui est affiché à l’écran.

Le nouveau design de Yahoo Mail

Une nouvelle mise à jour de l’application en décembre 2022 lui a offert un tout nouveau design encore plus efficace et moderne. L’objectif était d’améliorer l’expérience utilisateur concernant la gestion des mails. A cet effet, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées telles que la possibilité de trier la boîte de réception en fonction de la date ou de l’expéditeur. L’application dispose également de nouveaux filtres afin de retrouver plus facilement les messages recherchés : non lus, avec pièces jointes, contacts, etc.

La compatibilité

Vous pouvez utiliser Yahoo Mail directement sur votre ordinateur depuis votre navigateur web.

Vous pouvez également télécharger l’application mobile sur votre smartphone ou votre tablette Android ou iOS (iOS 13.0 et plus).

Les avantages de Yahoo Mail

Outre les fonctionnalités sus-cités, Yahoo Mail présente un certain nombre d’avantages qui lui permettent d’être encore un concurrent sérieux malgré le nombre de fournisseurs de messagerie web très élevé. Nous avons parlé de sa très grande capacité de stockage qui est de 1 To, pendant que les autres proposent des espaces autour de 10 Go, une différence phénoménale.

Mais ce n’est pas sa seule qualité. Yahoo Mail propose plus ou moins les mêmes fonctionnalités et une interface similaire à l’un des leaders du marché qu’est Gmail. Yahoo Mail est certes décrit comme moins performant et moins réactif mais au niveau des fonctionnalités, les deux sont proches.

On peut également évoquer la page d’actualités de Yahoo Mail qui permet de jeter un œil sur les infos au moment de consulter sa boite mail. Il en va de même pour son moteur de recherche, Yahoo Search, qui est aussi hébergé à la même adresse. C’est l’avantage d’une société qui a su diversifier ses activités et dont les utilisateurs peuvent profiter de ce bouquet d’offres de manière centralisée.

Les limites de Yahoo Mail

Les limites de Yahoo Mail se mesurent tout d’abord face aux fournisseurs de messagerie concurrents. Yahoo Mail propose certes une interface et des fonctionnalités tout à fait honorables, variées et modernes, mais comparé aux concurrents les plus sérieux, ils s’avèrent moins performants. C’est une boite mail qui souffre principalement de la comparaison avec les autres noms du domaine.

Deuxième inconvénient, et pas des moindres, la sécurité de la boite mail de Yahoo. La société a en effet révélé en 2016 avoir été piratée au cours du mois d’août de l’année 2013. Un chiffre stratosphérique d’1 milliard d’utilisateurs de Yahoo ont été victimes de vols de données. Pire encore, il s’agissait là de la deuxième révélation de Yahoo. En septembre 2015, l’entreprise avait déjà admis qu’une brèche avait été utilisée par des pirates afin de subtiliser les données de 500 millions d’utilisateurs en 2014. Soit un total d’1,5 milliards d’utilisateurs piratés en l’espace d’un an.

Un piratage massif et des chiffres colossaux qui ont définitivement jeté un doute sur la fiabilité du système de sécurité de Yahoo.

Comment créer un compte Yahoo Mail ?

Pour créer un compte Yahoo Mail, il faut se rendre sur la page d’accueil Yahoo depuis votre navigateur web. En bas de la page, à droite, cliquez sur Créer un compte. Renseignez ensuite vos informations personnelles comme votre prénom, nom, date de naissance, etc. Les champs comportant un astérisque doivent obligatoirement être remplis pour valider votre compte.

Après avoir rempli les champs d’informations personnelles, il faut choisir une adresse mail et un mot de passe. Pensez à choisir un mot de passe comprenant une majuscule, une minuscule, un chiffre et un signe.

C’est aussi simple que cela !

Comment se connecter à Yahoo Mail ?

Une fois que votre compte est créé et que vous possédez une adresse mail Yahoo, vous pourrez accéder à votre espace. Que ce soit sur ordinateur ou sur mobile via l’application, il suffit de s’identifier sur la plateforme en entrant vos identifiants et votre mot de passe.

Vous pourrez accéder directement à votre espace ou bien il peut vous être demandé un code de vérification. Celui-ci vous est envoyé sur votre numéro de téléphone mobile ou une adresse mail de secours. Entrez-le dans l’espace dédié et cliquez sur Connexion afin d’intégrer votre nouvelle boîte mail.

Comment récupérer mon mot de passe ?

Avec les dizaines d’identifiants et mots de passe que l’on accumule d’application en application, il est vite arrivé de se mélanger les pinceaux et d’en oublier certains.

Si vous n’arrivez pas à vous connecter à votre boite mail ou que votre nouvel appareil n’est pas reconnu, voici comment procéder.

Vous pouvez facilement récupérer votre mot de passe en choisissant l’option de réinitialiser votre mot de passe. En cliquant sur J’ai oublié mon mot de passe, vous recevrez un lien sur votre boite mail de secours ou un message sur votre numéro de téléphone mobile enregistrés lors de la création de votre compte. Ainsi, vous trouverez la marche à suivre pour réinitialiser votre mot de passe, c’est-à-dire créer un nouveau mot de passe pour votre adresse mail Yahoo.

Comment reconnaître un compte mail piraté (fr.aide.yahoo)

Certains signes indiquent que votre compte mail a peut-être été piraté

Vous ne recevez plus de mail sur votre boîte.

Vous constatez des connexions établies à partir d’emplacements inhabituels.

établies à partir d’emplacements inhabituels. Vos contacts reçoivent des spams de votre part.

de votre part. Les paramètres ou les informations de votre compte ont été modifiés sans que vous ne le sachiez.

En cas de compte piraté, suivez ces étapes pour sécuriser votre compte

Modifiez votre mot de passe sur le champ

sur le champ Si vous ne reconnaissez pas des mots de passe d’application, supprimez-les.

Vérifiez vos options de récupération : elles doivent être à jour.

: elles doivent être à jour. Si vos paramètres de mail ont été modifiés, rétablissez-les.

Installez ou mettez à jour un logiciel antivirus .

. Renforcez la sécurité de votre compte en utilisant une clé de compte ou la vérification en deux étapes.

ou la vérification en deux étapes. Enregistrez un numéro de téléphone portable et une adresse mail dans votre compte afin de disposer d’une adresse de récupération sécurisée.

Prenez contact avec le service client de Yahoo afin d’obtenir de l’aide d’un expert pour avoir de nouveau accès à votre compte et le sécuriser.