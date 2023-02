L’Académie de Montpellier regroupe près de 2600 établissements répartis sur cinq départements de l’Occitanie. Au total, c’est plus de 600 000 élèves, étudiants et apprentis. Les personnels administratifs, enseignants et techniques représentent quant à eux près de 50 000 individus.

Afin de faciliter la communication entre les différents membres et rendre les échanges plus fluides, l’Académie de Montpellier a décidé de créer Webmail Montpellier, aussi appelé Webmail ac Montpellier. Il s’agit d’un outil de messagerie électronique, proposant les services classiques d’une messagerie avec quelques fonctionnalités en plus.

Ce projet fut une réussite. Actuellement, tous les personnels de l’Académie de Montpellier possèdent une adresse mail fournie par l’administration. Tout échange professionnel doit s’effectuer via cette adresse, les communications professionnelles sont centralisées.

Webmail Montpellier : qu’est-ce que c’est ?

Webmail Montpellier ne date pas d’hier. C’est une messagerie électronique née dans les années 1990. A cette époque, les services proposés étaient l’accès des utilisateurs à leur messagerie depuis tout ordinateur disposant d’une connexion internet (ce qui était encore très rare).

Aujourd’hui, c’est la messagerie académique en ligne via laquelle s’effectuent les échanges professionnels entre les membres de l’ENT en France. Disponible 7j/7 et 24h/24, cette plateforme permet entre autres aux chefs d’établissement de transférer des informations ou du courrier administratif à travers des listes de diffusion.

Calendrier en ligne, envoi de pièces jointes volumineuses, organisation des messages…de nombreuses fonctionnalités ont été intégrées au service de messagerie afin d’avoir des résultats optimaux.

Compatible avec tous les systèmes d’exploitation (Windows, Linux, Mac OS), la messagerie existe également en version mobile à travers une application disponible sur Google Play.

Qui est concerné par le Webmail Montpellier ?

La plateforme Webmail Montpellier accueille les membres de l’Académie de Montpellier. Les membres de l’ENT disposent d’une adresse mail institutionnelle qui leur permet d’accéder au site.

Seuls les membres de l’Académie de Montpellier utilisent cet outil de messagerie, qu’ils soient d’anciens ou de nouveaux adhérents. Voici ceux qui ont accès à cette application :

les chefs d’établissement

les directeurs et les membres de la direction

les membres de l’administration

les enseignants

Quelles sont les fonctionnalités et les avantages du Webmail Montpellier ?

Outre la sécurité, dont nous reparlerons plus bas en détails, Webmail Montpellier offre plusieurs avantages particulièrement appréciables.

Tout d’abord, il faut savoir que c’est un client de messagerie comme un autre. Il dispose des mêmes fonctionnalités qu’un service de messagerie classique.

Les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir des emails , à tout moment et de manière rapide

, à tout moment et de manière rapide L’application dispose d’une fonction d’ organisation des messages

Elle comprend également une fonction de gestion du carnet d’adresses et des contacts

et des contacts Elle contient un calendrier en ligne permettant de mettre en place un agenda professionnel afin de gérer les rendez-vous et consulter l’emploi du temps

Parmi les avantages qu’offre Webmail Montpellier :

L’accessibilité : c’est un outil facile d’accès conçu pour consulter vos mails n’importe quand, de n’importe où. Compatible avec tous les systèmes d’exploitation et doté d’une interface claire, vous pouvez lire et envoyer des mails en toute simplicité.

: c’est un outil facile d’accès conçu pour consulter vos mails n’importe quand, de n’importe où. Compatible avec tous les systèmes d’exploitation et doté d’une interface claire, vous pouvez lire et envoyer des mails en toute simplicité. La communication : Webmail Montpellier a su apporter une grande fluidité au niveau des échanges professionnels. Cette messagerie a facilité la communication entre les différents acteurs de l’Académie en centralisant les échanges professionnels sur une même plateforme et en profitant des options de “listes de diffusion”

: Webmail Montpellier a su apporter une grande fluidité au niveau des échanges professionnels. Cette messagerie a facilité la communication entre les différents acteurs de l’Académie en centralisant les échanges professionnels sur une même plateforme et en profitant des options de “listes de diffusion” L’organisation : grâce à des outils comme le calendrier en ligne, les utilisateurs ont l’occasion d’avoir une vue d’ensemble sur leur emploi du temps, avec les mises à jour disponibles, ce qui permet de mieux s’organiser afin d’optimiser son temps et d’être plus productif

: grâce à des outils comme le calendrier en ligne, les utilisateurs ont l’occasion d’avoir une vue d’ensemble sur leur emploi du temps, avec les mises à jour disponibles, ce qui permet de mieux s’organiser afin d’optimiser son temps et d’être plus productif La coordination : la messagerie électronique académique facilite énormément la coordination des différentes équipes. Il devient beaucoup plus facile pour la hiérarchie de synchroniser les actions, les tâches et les efforts en vue d’atteindre les objectifs fixés.

: la messagerie électronique académique facilite énormément la coordination des différentes équipes. Il devient beaucoup plus facile pour la hiérarchie de synchroniser les actions, les tâches et les efforts en vue d’atteindre les objectifs fixés. La collaboration : les enseignants peuvent facilement entrer en contact avec les enseignants d’autres établissements, de même que les directeurs. Cette proximité favorise la naissance de collaborations entre les différents acteurs et une amélioration de la qualité de l’enseignement.

En tant que membre de l’Académie de Montpellier, le rectorat vous remet un compte de messagerie qui prend cette forme : prénom.nom@ac-montpellier.fr

Cette adresse mail est remise aux personnels de l’Académie, qu’ils fassent partie du corps enseignant ou administratif.

Pour votre première connexion

Si vous êtes nouveau dans l’Académie, il va falloir créer un compte webmail Montpellier. Pour ce faire, munissez-vous de votre identifiant académique ou identifiant Iprof, de votre adresse mail (celle vue ci-dessus) et de votre mot de passe (votre Numen).

Ce n’est pas à proprement parler une création de compte, puisque celui-ci a été en principe déjà créé pour vous. Il s’agira plutôt d’une première connexion, afin, entre autres, de choisir un mot de passe personnel à la place de votre Numen.

La procédure est très simple. Il suffit de vous rendre sur la page de la messagerie académique de Montpellier qui vous accueille avec une page de connexion à compléter. Indiquez votre identifiant, puis votre mot de passe provisoire et cliquez sur Connexion.

Désormais, vous avez accès à votre compte. Rendez-vous dans les paramètres de l’application pour modifier votre mot de passe. Optez de préférence pour un mot de passe contenant au moins une majuscule, un chiffre et un symbole, afin de sécuriser au mieux votre boite mail.

Pour les membres anciens

C’est très simple. Rendez-vous sur la page d’authentification. Renseignez votre identifiant et votre mot de passe personnel. Cliquez sur Connexion. Et vous voilà sur votre boite mail en quelques clics !

Webmail Montpellier : est-ce un compte fiable et sécurisé ?

L’un des principaux avantages de Webmail Montpellier est son haut niveau de sécurité. Les utilisateurs bénéficient d’une protection solide contre les virus et les spams. Tout a été pensé et mis en place afin que les enseignants, les directeurs et les différents personnels de l’Académie puissent travailler sereinement sans être en proie aux cyberattaques, aux virus ou encore aux spams.

C’est un outil de messagerie électronique qui a donné beaucoup d’importance à éradiquer toute forme de piratage possible en vue de conserver un espace de travail sain et sécurisé.

Bien évidemment, aucun système n’est infaillible, il peut toujours arriver des accidents, des fuites, etc. mais dans l’ensemble, Webmail Montpellier est un service de messagerie fiable et sécurisé.

Que faire en cas de problème de connexion au Webmail Montpellier ?

Vous avez oublié votre mot de passe ?

Pas de panique, ce sont des choses qui arrivent. A l’instar des autres boites mail, Webmail Montpellier permet de facilement récupérer son mot de passe. Pour cela, cliquez mot de passe oublié ou première connexion. Vous serez renvoyé vers une page où il faudra entrer votre Numen, votre date de naissance et certifier que vous n’êtes pas un robot. Après cela, vous devriez recevoir un mail vous permettant de réinitialiser votre mot de passe.

Impossible de vous connecter au Webmail Montpellier ?

Lorsqu’un message de refus de connexion s’affiche, il peut s’agir de plusieurs raisons. Le plus sage est de procéder par étapes afin d’éliminer les probabilités les plus fortes.

Une erreur de saisie

Commencez par vérifier que vous avez saisi correctement votre identifiant et votre mot de passe. C’est l’une des erreurs les plus fréquentes. Relisez-vous et réécrivez en prenant votre temps afin de taper correctement vos informations.

Vider le cache

Si le problème persiste malgré la saisie correcte de votre identifiant et votre mot de passe, alors il peut s’agir d’un problème de cache et de cookies. Ce sont les éléments qui servent à être reconnu par un site et nous évitent notamment d’avoir à retaper nos informations à chaque nouvelle connexion.

Cependant, il peut arriver qu’ils soient source de problème au niveau de la connexion. Pensez donc à vider le cache et supprimer les cookies. Essayez de vous connecter à nouveau maintenant que le navigateur est nettoyé.

Le site est en maintenance

Lorsqu’un site est mis en maintenance, un message avertit les visiteurs. Cependant, il se peut que le message ne soit pas visible pour une raison ou une autre. Il se peut également que le site rencontre des problèmes techniques. Si après avoir essayé les étapes ci-dessus vous n’arrivez toujours pas à vous connecter, alors peut-être que le souci vient du site. Dans ce cas, prenez votre mal en patience et réessayez de vous connecter plus tard.

S’il n’y a pas d’évolution au bout de plusieurs tentatives, contactez le service technique.

Compte suspendu

L’une des possibilités qui reste à ce niveau est la suspension de compte. Il se peut que votre compte ait été suspendu (par erreur ou pour une autre raison). Il ne vous reste dans ce cas qu’à contacter l’Académie afin d’avoir confirmation de ce fait et demander des explications.

Les demandes liées aux soucis d’ordre technique ou aux suspensions de compte doivent être adressées au rectorat ou à la DSDEN.

Vous pouvez écrire au rectorat, sans oublier de mentionner vos coordonnées dans le courrier ainsi que votre Numen.

Vous pouvez aussi les joindre par téléphone, au numéro et aux horaires que vous trouverez facilement sur leur site.

Il en est de même pour la DSDEN de votre département.