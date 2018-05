Washington annule un programme de la NASA sur les gaz à effet de serre

Coup dur pour la NASA. Un porte-parole de l’agence a déclaré que « l’administration du président Donald Trump a discrètement tué le Carbon Monitoring System (CMS) », un programme de la NASA destiné à surveiller dans l’atmosphère le dioxyde de carbone et le méthane, considérés comme des facteurs contribuant au réchauffement de la planète. Il confirmait là une information de la revue américaine Science. La NASA a qualifié cette décision de « dernière attaque d’envergure contre la science climatique » opérée par la Maison Blanche.

D’un montant de 10 millions de dollars par an, le programme CMS cherche les sources d’émission et les puits de dioxyde de carbone, et créé des modélisations en haute résolution des flux de ce gaz à effet de serre sur la Terre, explique Science. Selon la revue scientifique, la Maison Blanche « a refusé de fournir une raison à cette annulation autre que ʺdes contraintes budgétaires et des priorités plus pressantes au sein du budget scientifiqueʺ ».

LIRE : Climat – Le Maroc, un bon élève, selon une ONG allemande

Le président américain s’est toujours montré sceptique concernant le changement climatique, parlant même, avant son élection, d’une « invention » de la Chine. Il a déjà annulé une autre mission scientifique de surveillance de la Terre, le Orbiting Carbon Observatory 3 (OCO-3), et annoncé le retrait des Etats-Unis de l’accord de Paris sur le climat ratifié fin 2015.