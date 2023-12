Le site de petites annonces gratuites Wannonce propose des services variés, allant de la vente de biens immobiliers ou de véhicules, à la recherche d’emploi ou de rencontres. Lancée en 2010, la plateforme se présente comme une alternative aux sites concurrents comme Le Bon Coin ou Vivastreet. Mais derrière cette façade, se cache une réalité plus sombre. Wannonce est en effet au centre de plusieurs polémiques qui remettent en cause sa fiabilité et sa légalité. Plaintes aggravées pour traite d’humain ou encore problèmes techniques et manque de confidentialité, nous allons aborder dans cet article les côtés problématiques de Wannonce et démontrer que ce site n’est absolument pas fiable.

Le site wannonce, c’est quoi exactement ?

Wannonce est une plateforme de partage d’annonces gratuites offrant l’accès à différentes pages et catégories d’articles. Les utilisateurs du site peuvent rechercher des annonces en ligne dans :

L’immobilier

Les services

Les articles d’occasion

Les offres d’emploi

Le divertissement

Les rencontres.

La plateforme revendique plus de 16 millions de visiteurs et dispose d’un espace membre pour la gestion des annonces et des messages.

Les plaintes et les accusations contre le site d’annonces

Si aujourd’hui le site est considéré comme douteux, c’est à cause des plaintes qu’il a reçues. La plateforme serait complice de traite d’humain et est accusée de proxénétisme aggravé. La plainte a été déposée par les parents d’adolescentes mineures qui auraient utilisé le site pour se prostituer via la rubrique “ rencontres éphémères “. Ainsi, les plaignants considèrent la plateforme coupable d’exploitation d’images de mineurs à caractère pornographique, de diffusion de messages sexuels accessibles aux jeunes et de non-respect des mentions légales. Une enquête est en cours et de multiples arrestations ont eu lieu ces derniers mois. Les parents des victimes souhaitent que le site soit fermé.

Les problèmes techniques de la plateforme

Il est possible que vous rencontriez des problèmes techniques sur le site en raison des poursuites judiciaires à son encontre et que le site finisse par être bloqué ou fermé. Dans ce cas précis, vous n’aurez plus accès à ce dernier. Il est aussi probable que les problèmes proviennent d’autres causes :

Problème de connexion

Erreur de connexion du serveur

Paramètre réseau mal configuré.

Malheureusement, Wannonce ne propose pas à ses utilisateurs de numéro de téléphone pour contacter un service client. Cependant, ils ont la possibilité d’envoyer un mail à l’équipe du site.

Sécurité et protection des données non garanties ?

Un autre problème du site est qu’il ne garantit pas la sécurité et la protection des données. En somme, Wannonce ne respecte pas les règles de confidentialité et de sécurité des données personnelles. De plus, il ne demande absolument pas le consentement des utilisateurs pour la collecte, la traite et le partage de leurs données. Par ailleurs, il ne fournit pas de politique de confidentialité claire et transparente. Tout cela peut exposer les utilisateurs à des risques de piratage, de vol d’identité, de chantage, de harcèlement ou de poursuites judiciaires.

Les avis négatifs

Sur le site web Stop Arnaque on peut voir que Wannonce a été signalé, la plateforme étant considérée comme étant une “ arnaque à éviter “. De plus, le site a été banni par de nombreuses plateformes, telles que, Trustpilot et Ubiflow. Il est aussi facile de constater que les avis présents sur Trustpilot concernant Wannonce sont négatifs.

Comment supprimer mon compte ?

Étant donné que Wannonce n’est pas fiable, nous vous conseillons de supprimer votre compte, pour cela suivez ce protocole :

Connectez-vous à votre compte Wannonce. Cliquez sur votre nom d’utilisateur/photo de profil. Sélectionnez « Mon compte » ou « Gérer mon compte » dans le menu. Choisissez l’option « Supprimer mon compte » ou « Se désinscrire » dans la section « Mon compte« . Cliquez sur « Supprimer mon compte » ou « Se désinscrire » pour commencer le processus de suppression. Confirmez la suppression de votre compte.

Le point sur wannonce

En résumé, Wannonce est un site d’annonces au cœur de plusieurs polémiques et accusations graves, rencontrant beaucoup de problèmes techniques et qui est banni par de nombreuses plateformes. Les avis sur le site sont majoritairement négatifs et de toute évidence, la plateforme n’est pas fiable. Ainsi, nous vous recommandons de vous méfier de Wannonce et de favoriser d’autres sites plus sûrs.