Voici comment les médias marocains ont traduit "pays de merde" de Donald Trump

Quelle galère pour les journalistes des médias à travers le monde, qui ont eu à traduire les propos rapportés de Donald Trump, dans lesquels, il qualifie plusieurs États de "shithole countries". Shithole, kezako? Il s'agit d'une expression vulgaire, qui décrit un endroit très sale, initialement, les latrines où les gens faisaient leurs besoins.

Voici pour la parenthèse sémantique, qui a posé de gros soucis de traduction aux médias internationaux, qui, tout en restant fidèles à l'expression originelle, devaient veiller à ménager leurs lecteurs.

Si en France, les médias n'y sont pas allés par quatre chemins, traduisant la formule de Trump par "pays de merde", d'autres ont été plus soft, à l'image du quotidien néerlandais, Volkskrant, qui a utilisé le terme "achterlijke", soit "arriéré".

​Et au Maroc? Chez nous, nos confrères de ​La​kome et ​A​lyaoum24 on​t​ traduit "shithole countries" par "القذارة", qui signifie "saleté", ou "torchon". Goud.ma a utilisé l'expression "الأوكار القذرة", "nids sales" et enfin, dans un registre plus poétique, Hespress a parlé de "حثالة الدول", "écume des pays".

La palme de la pudibonderie revient sans conteste à l'agence taïwanaise CNA, qui traduit "shithole countries" par "pays où les oiseaux ne pondent pas d'oeufs".

