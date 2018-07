VIDÉO – Jaylann, la Beyoncé marocaine est née !

Jaylann, alias Khaoula El Moujahid, confirme ses ambitions internationales.

Après avoir adopté un nom de scène cosmopolite, la jeune chanteuse rbatie attire déjà des centaines de milliers de followers avec son nouveau tube “Je t’aime” qui frôle le million de vues sur Youtube, 4 jours seulement après sa sortie.

Le clip, une réalisation de Amir Rouani, a été tourné dans une ambiance très pop jalonnée de petits clins d’oeil à la culture marocaine et mexicaine. Les commentaires des internautes sur la vidéo encouragent la jeune artiste, certains appelant le célèbre producteur RedOne à prendre sous son aile cette voix puissante “qui mérite de briller dans le firmament américain”, d’aucuns n’hésitant pas à la comparer à la diva du RnB et du hip-hop Beyoncé.

LIRE: Le réalisateur de « Baghi Ntzewej » n’est autre que…

La jeune chanteuse, 24 ans, qui confiait rêver d’une carrière internationale dès ses débuts à Studio 2M en 2008, a depuis parcouru un long chemin, jonglant entre chant oriental et occidental, avant de se tourner vers un style musical alliant blues et jazz. La coqueluche du nouveau label musical B. Magnitvde Records du producteur suédois d’origine marocaine Bilal The Chef, fait déjà ses preuves. Le clip “Je t’aime” est le mieux classé parmi les trois premières productions du Label, dont une chanson intitulée “Shanyi” de Hanan Lakhdar.

Le producteur tétouanais Bilal Hajji a déclaré dans ses sorties médiatiques que son installation au Royaume est dûe au grand potentiel artistique repéré par le compositeur chez plusieurs jeunes talents de la scène marocaine. “C’était le moment de revenir ! Je travaille avec Ahmed Chawki, que je connais depuis longtemps, Jaylann et Hanan Lakhdar, parce qu’ils ont beaucoup de choses à donner, et on s’entraidera tous pour faire percer la musique marocaine à travers le monde”, affirme le producteur dans un reportage avec Chouf TV.