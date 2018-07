Vidéo-Un chat grimpe sur son maître en pleine interview-télé

Cette vidéo est en train de faire le tour du monde. Et pour cause ! Elle montre le chat de l’historien et politologue polonais Jerzy Targalski se hisser sur les épaules de son maître lors d’une interview diffusée en direct sur la chaîne néerlandaise Nieuwsuur.

Alors que le chercheur en sciences politiques répond aux questions du journaliste autour de la révocation controversée de la présidente de la Cour suprême polonaise Malgorzata Gersdorf en pleine crise politique, Lisio, qui semble se moquer de cette problématique comme de l’an 1000, s’enroule autour de la tête de l’ancien militant communiste pour réclamer des câlins. Imperturbable, l’universitaire poursuit l’entretien comme si de rien n’était.

C’est le journaliste Rudy Bouma qui a posté cette séquence hilarante sur son compte twitter, et la vidéo est devenue virale depuis sa mise en ligne le samedi 7 juillet.

The Polish historian & political scientist Jerzy Targalski remained completely unruffled during our interview when this happened👇🤨🤷‍♂️ pic.twitter.com/4dLi16Pq1H — Rudy Bouma (@rudybouma) 7 juillet 2018

LIRE: Au Brésil, un homme obtient le droit de visite pour voir sa chienne !