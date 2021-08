Le saaS signifiant « Software as a Service » est une solution innovante permettant aux entreprises de déléguer la gestion de leurs logiciels et projets à un tiers moyennant une rémunération mensuelle. De ce fait, plus besoin d’acheter et d’installer les logiciels sur ses propres machines. Tout est pris en charge sur le cloud et accessible depuis n’importe quel ordinateur. Les frais de maintenance sont compris dans le forfait et le prix de celui-ci s’adapte en fonction du besoin du client.

C’est un excellent moyen de gagner du temps et de faire des économies, en plus d’être bien moins compliqué à gérer et à installer. Utilisez les fonctionnalités de votre choix, et votre SaaS s’occupe du reste !

Parmi eux, il y a le célèbre distributeur Jira Software. Quels sont ses points forts et ces petites choses qui pourraient être améliorées ? C’est ce que nous allons voir dans la suite de cet article !

A qui s’adresse Jira Software ?

Jira software peut intéresser toutes les équipes qui travaillent sur un projet plus ou moins complexe comme cela est stipulé dans certains articles comme ce guide Jira que nous vous invitons fortement à aller lire. Son interface rend possible l’excellente élaboration d’une stratégie de communication entre chaque membres et une gestion de projet simplifiée. C’est donc une solution parfaite pour accélérer sa mise en œuvre et en améliorer le contenu.

Mais ce n’est pas seulement un outil qui facilite le management… Jira Software s’inscrit également en tant qu’acteur très utile dans le développement de logiciel pour les équipes agiles.

Quels sont les points forts de cette solution ?

Le SaaS Jira est idéalement conçus pour deux fonctions principales :

– Le management

La communication interne et la distribution des tâches sont largement shématisées avec un système de tableau de bord numérique visualisable en un simple coup d’oeil par tous les membres concernés. Les étapes peuvent être suivies les unes après les autres et l’avancée du projet prend peu à peu forme au rythme de la concrétisation de chacune d’entre elles.

– La création de logiciels et la gestion d’équipe agile

Le Saas permet de connecter de nombreux outils et de mettre en place plusieurs tableaux pour l’élaboration de projets conséquents. Le cloud laisse la possibilité de les ouvrir depuis n’importe quel ordinateur ou mobile de sorte à ce que chacun ait accès à ce qui le concerne et puisse mettre en pratique les directives et ce, même à distance.

Quelles limites pouvons-nous y trouver ?

Les utilisateurs du Logiciel en tant que Service élaboré par le groupe Athlassian rapportent plusieurs éléments qui pourraient être améliorés. Parmi ceux-ci, le fait que l’interface soit encore un peu trop complexe à utiliser pour les débutants. Les plug-ins sont vite obsolètes lorsque l’on fait certaines programmations et il faudra compter la gestion des serveurs à votre compte.

En dehors de cela, la solution reste un des leaders dans le domaine et la qualité des services est plus qu’acceptable !