Les technologies évoluent de manière très régulière et nous apercevons que nous pouvons faire de plus en plus de choses avec notre téléphone portable. Pour les personnes qui possèdent un smartphone, il devient possible de les utiliser dans le cadre de la réalité augmentée ce qui ouvre beaucoup de perspectives.

Comment peut-on définir la réalité augmentée sur smartphone ?

Lorsque l’on parle de réalité augmentée sur smartphone, on parle d’une technique qui permet notamment d’intégrer un certain nombre d’éléments virtuels au milieu d’une série d’images. Il s’agit en fait de fusionner deux mondes que sont le monde virtuel et le monde réel.

La réalité augmentée est donc une version particulièrement améliorée du monde physique qui est obtenue grâce à l’utilisation d’éléments visuels, de sons ou d’autres stimuli sensoriels qui sont transmis par cette nouvelle technologie.

Quels sont les usages de la réalité augmentée sur le smartphone ?

La réalité augmentée smartphone peut être utilisée pour réaliser différentes mesures. Il peut s’agir de mesure de hauteur de taille, mais également des volumes. En fait, il s’agit ici de remplacer un mètre en pointant directement les distances grâce à une application dédiée.

La réalité augmentée peut être également très utile dans le cadre de la navigation. En effet, les différentes applications GPS sont équipées de réalité augmentée ce qui permet de gagner encore en précision. Il est par exemple possible de superposer des flèches qui indiquent la direction à une vue aérienne déjà relativement précise.

La réalité augmentée peut également aider pour simuler des décorations dans son logement. Il peut être par exemple possible d’ajouter virtuellement un meuble dans sa salle à manger afin de voir si celui-ci se marierait parfaitement. De grandes enseignes d’ameublement utilisent déjà ce genre de technologie pour faciliter les achats de leur clientèle.

La réalité augmentée permet également d’améliorer sa communication vers l’extérieur. En effet, les différentes applications de réseaux sociaux utilisent la réalité augmentée. Il suffit par exemple d’ajouter à une photo des objets virtuels au monde réel. De plus en plus de filtre sont utilisés grâce à des techniques de réalité augmentée.

Il existe encore d’autres possibilités d’utilisation de la réalité augmentée avec son smartphone et ce que ce soit dans la vie privée ou dans le monde professionnel avec par exemple la possibilité de présenter un certain nombre de produits à distance. Mais il est fort à parier que cette technologie va connaître un nouveau développement encore plus important dans les prochaines années.