Comme chaque année, le Black Friday est attendu avec impatience par des consommateurs du monde entier. Une journée de réductions attrayantes et d’offres alléchantes. On y trouve des promotions massives sur les vêtements, les accessoires, les gadgets électroniques mais également les trottinettes électriques.

Les trottinettes électriques ont connu une évolution atypique au sein de nos sociétés modernes. D’abord considérées comme un simple jouet pour enfants, elles sont rapidement devenues un moyen de transport urbain pratique, économe et écologique. Très populaire auprès des citadins, la trottinette électrique se décline en de nombreux modèles aux caractéristiques très variées.

Le Black Friday arrivant à grands pas, vous pouvez d’ores et déjà commencer vos recherches sur la trottinette électrique qui vous convient.

Pourquoi acheter une trottinette électrique ?

La trottinette électrique présente de nombreux avantages pour la mobilité urbaine et c’est pour cela que de plus en plus de citadins se tournent vers ce moyen de transport. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles un grand nombre de consommateurs l’ont choisie pour leurs déplacements quotidiens et qu’il faut profiter de la trottinette électrique black friday.

Pratique et flexible

La trottinette électrique est compacte, légère et facile à manier. Des questions autrefois quotidiennes et sources de migraines ne se posent plus : les embouteillages, le stationnement, les transports publics en retard ou surchargés, etc. C’est un moyen de transport idéal pour les trajets courts comme le travail, les courses ou se déplacer dans le quartier.

Economique

Acheter une trottinette électrique, c’est réduire significativement l’usage de sa voiture, voire même ne plus l’utiliser du tout pour certains. Or, en comparant le coût d’utilisation d’une trottinette électrique à celui d’une voiture sur une période donnée, on voit clairement que la trottinette est bien moins gourmande en énergie. Le prix du carburant revient beaucoup plus cher que celui de l’électricité pour charger la batterie de la trottinette (pour une distance équivalente).

De plus, une trottinette requiert beaucoup moins d’entretien qu’une voiture et représente donc réellement une option budgétaire très avantageuse.

Écologique

La trottinette électrique est réputée pour son faible impact environnemental. Fonctionnant à l’énergie électrique, elle produit moins de gaz à effet de serre qu’une voiture roulant à l’essence. Vous contribuez donc à moins polluer l’air, à réduire la congestion routière et à l’adoption d’un comportement écoresponsable.

Les trottinettes électriques pendant le Black Friday

Le Black Friday est l’un des meilleurs moments de l’année pour faire de bonnes affaires. Vous pouvez en profiter pour investir dans une trottinette électrique à bas prix.

Cette journée est réputée pour ses offres massives avec des baisses de prix pouvant aller jusqu’à 70%. C’est l’occasion idéale pour rechercher une trottinette de haute qualité à petit prix.

C’est également l’occasion de partir à la recherche d’accessoires à prix réduits comme des casques, antivols, éclairages, chargeurs, etc. Vous pouvez vous équiper correctement en réalisant des économies substantielles.

L’avantage du Black Friday est qu’il s’agit d’une journée internationale de promotions. Vous aurez donc accès à un très large choix de trottinettes électriques en ligne et pourrez trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins.

N’hésitez pas à faire vos recherches à l’avance en vue du Black Friday en établissant une liste de modèles qui vous intéressent et en fixant un budget.