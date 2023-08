Devenir riche rapidement, motivation classique pour quiconque a un peu d’ambition. Simplement voilà, on en voit passer des méthodes et des formations plus ou moins vaseuses et légitimes sur internet. Des novices qui se prétendent professionnels et vous enseignent des tips soit disant “infaillibles” pour réussir à monter un empire en quelques clics… On peut légitimement se méfier des arnaques et des fausses promesses. Alors, les RX de Tugan bara, est-ce encore un plan douteux dans lequel on dépense des sommes astronomiques pour zéro résultat? On les a essayés et on vous donne notre avis! Commençons par le commencement…

Qui est Tugan Bara ?

Auto-proclamé “le grand méchant du web”, Tugan Bara n’est autre qu’un entrepreneur à succès qui partage des méthodes efficaces pour gagner plus d’argent et développer des business qui rapportent.

Ca, c’est la description la plus condensée et la moins précise que l’on puisse faire. Mais en réalité, Tugan est un personnage sulfureux qui cache pas mal de petits secrets… À commencer par son nom! Et oui, Tugan Baranovsky n’est en réalité qu’un pseudonyme. Dans la vraie vie, celle du commun des mortels, on l’appelle Arnaud Labossière. C’est beaucoup moins vendeur, on vous l’accorde, mais qu’importe puisque ce boss du marketing a bien d’autres choses à nous apporter!

D’où nous sort cet as de la manipulation?

Son cheminement fut, somme toute, assez classique. Il coche les cases du cliché de l’entrepreneur à succès. Ambitieux, intelligent et surtout, un peu cancre. Après un parcours scolaire plutôt brillant, malgré son manque d’investissement, il finit par intégrer HEC, une des plus prestigieuses écoles de commerce. Simplement voilà, son âme rebelle n’a pas su s’adapter et il n’y passa que quelques mois. Il en fut banni après avoir rendu une feuille de partiel sur laquelle il avait dessiné des crocodiles… Pas question pour lui d’être formé à bosser sous le joug d’un patron, le jeune homme rêvait déjà d’indépendance et de liberté.

A l’époque, le marché de la formation en ligne était assez nouveau. Mais il y flaira l’excellente opportunité de toucher ses premiers revenus. Il décida alors d’enseigner l’économie, et surtout, des méthodes et des connaissances indispensables pour pouvoir passer haut la main le concours des plus grandes écoles de commerce. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce fut un succès!

Il écrivit son premier livre : La bible du Marketing underground dans lequel il décrit des approches ultra agressives qu’utilisent les plus gros spammeurs du web. Et le pire, c’est que ça marche! La preuve, c’est qu’aujourd’hui, Tugan s’envole régulièrement vers de nouveaux horizons à bord de jets privés et brasse des millions d’euros.

Sauf que, quand on a de l’ambition, on ne s’arrête pas au tout premier succès… Il créa alors d’autres formations, notamment les RX, à laquelle nous avons décidé d’adhérer et dont nous allons vous donner notre avis.

Dernièrement, il se lance même dans la création de logiciels uniques et ultra performants qui permettent de faire des dingueries à partir de l’intelligence artificielle. Il a notamment sorti Tugan.AI qui permet de créer des contenus en masse à partir de simples vidéos. Ainsi, publier sur les réseaux devient un vrai jeu d’enfant et la création de contenu passe à la portée des plus novices ou des moins inspirés… Il a aussi pensé un outil pour éditer une landing page en quelques clics et en toute simplicité du nom de Frogtech.

Et nous ne sommes certainement pas au bout de nos surprises puisqu’il s’associe régulièrement avec des développeurs chevronnés capables de pondre des programmes à la pointe de la technologie pour des besoins spécifiques à son business ou à celui de sa communauté.

Un personnage qui n’a pas la langue dans sa poche

Prenez quand même garde! Tugan pourrait heurter votre sensibilité. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne fait pas dans la dentelle, et encore moins dans le politiquement correct. Il a une vision du monde assez éloignée du mainstream habituel et émet des opinions qui dérangent. Clairement, on aime, ou on aime pas. Il vous suffit d’aller voir quelques-unes de ses vidéos youtube pour comprendre où nous voulons en venir…

Allez, assez papoté, maintenant que vous en connaissez l’auteur, entrons dans le vif du sujet.

Les RX de Tugan Bara, c’est quoi exactement?

RX, c’est le petit diminutif de “revenus exponentiels”. Pour la faire courte, le but de cette formation est de nous donner plein de clés pour gagner beaucoup d’argent. Tugan a choisi de l’appeler comme ça, car, selon sa théorie, au début, on gagne peu, et la courbe reste droite, puis d’un coup elle se met à monter et les sous commencent à tomber. Un peu comme les courbes que l’on pouvait observer durant la récente pandémie.

Quelles sont les promesses de cette formation?

Concrètement, Tugan Bara est clair : il ne vend pas de rêve et ne fait pas de fausses promesses. Il ne donne pas de solution clé en main pour devenir riche en quelques clics. cela dit, voilà ce que vous pouvez attendre des RX :

Des business modèles qui ont fait leurs preuves

N’oublions pas qu’à la base, Tugan est considéré comme le meilleur copywriter de France. Il est capable de vendre beaucoup de choses, à travers sa plume et ses méthodes qui ont fait de lui un des plus riches de ce bas monde. Mais il n’est pas le seul à avoir réussi, il y a aussi tous les membres des RX qui sont là depuis le début et dont certains, avec un peu de travail et de motivation, brassent plusieurs centaines de milliers d’euros par mois. Les techniques qu’il propose dans cette formation sont très simples à mettre en place et il n’y a pas besoin d’avoir fait une grande école de commerce pour réussir. Comme il le dit si bien “de la constance et un peu de bon sens” sont souvent les clés de la réussite.

Des cours dans différents domaines du marketing

En tant que pro de la manipulation et de la vente, le gourou du copywriting ne pouvait pas passer sans nous enseigner sa discipline de prédilection. Mais il ne s’arrête pas là… On trouve des cours sur l’art de l’affiliation, sur comment créer un business rapidement sans prise de tête, le maintenir et bien le vendre. On apprend aussi comment créer un produit de A à Z, mettre en place un tunnel de vente, comment gérer sa fiscalité, être plus productif… En bref, c’est le starter pack complet et idéal pour l’entrepreneur à succès.

Des intervenants de qualité

Tugan a toujours pour principe de n’inviter que des pointes dans leur domaine. Il déteste les spécialistes autoproclamés qui n’ont aucune expérience dans et vendent des formations dont le rapport qualité/prix est plus que douteux. Par exemple, pour parler de l’affiliation par le SEO, il interview Jordan Brako qui gagne sa vie depuis presque 10 ans en montant des blogs, en les faisant monter dans Google et en prenant des commissions d’affiliés.

De nombreux conseils et astuces

Sa forte expérience, ses nombreux contacts et son autorité dans le domaine du marketing font de Tugan Bara un mentor hors du commun. Il a beaucoup de choses à nous partager et des petits tips qu’il a testé et approuvé pour nous aider à faire grandir notre business et à doubler nos ventes en peu de temps. Il nous concocte avec amour plein de tutos super utiles dans la vie de tous les jours. De plus, il est super branché IA et web3, ce qui nous permet d’être de l’avant-garde et parmi les premiers à se remplir les poches avec ces nouveaux outils exceptionnels.

Le poids d’une communauté sur laquelle compter

Mais, ce qui fait la force des RX, c’est la communauté qui nous entoure. Nous sommes plusieurs centaines de participants et nous nous soutenons mutuellement. Qu’il s’agisse de Twitter, Instagram, Tik Tok ou Youtube, chacun suit l’autre afin de faire grimper les statistiques et de peser plus lourd. Participer aux RX c’est aussi avoir accès à des contenus inédits pour promouvoir la formation et pouvoir se faire des alliés qui nous ressemblent et ont les mêmes ambitions que nous. N’oublions pas que, dans les affaires, le réseau est un atout très important!

Les RX, c’est avant tout une philosophie

Cette communauté se rassemble justement autour de valeurs. Si tu n’es pas motivé, si tu es là en touriste, clairement, tu n’as pas ta place. Par contre, si tu veux vraiment sortir de l’avilissement du salariat et de la servitude, tu es le bienvenu. En effet, la philosophie que partage Tugan Bara avec son équipe et la plupart de ses collaborateurs, c’est une ode à la liberté. Et comment être libre dans un monde où les audacieux qui oseraient penser différemment sont rapidement montrés du doigt et ostracisés? Nul doute que le seul moyen est de ne plus dépendre du système et d’être auto-suffisant. Et cela commence par acquérir une liberté financière. S’affranchir du salariat et des diktats permet de pouvoir dire “je fais ce que je veux” allègrement et de ne pas dépendre de l’opinion ou de l’argent des autres pour vivre. Ce que nous propose Tugan, c’est de trouver des business qui rapportent rapidement, où nous sommes le plus indépendants possible, et où l’on peut gagner suffisamment pour vivre confortablement et faire partie des 0.001% de riches, sans trop se prendre la tête et en s’aidant de ce qui existe déjà. En gros, tout le monde peut y arriver, tant qu’il a la niaque!

Le contenu de la formation et son format

Pour ce faire, les RX 2.0 se composent actuellement de pas loin de 150 vidéos divisées en 16 modules. Nous disons “actuellement” car c’est susceptible d’évoluer. Père Tugan met régulièrement à jour les contenus et en rajoute quand il estime cela pertinent ou nécessaire. Pour vous donner quelques exemples de ce que vous pourrez trouver, voici un petit aperçu des parties composantes de la formation:

2eme module : L’affiliation . Ici, on trouve plein d’astuces simples et efficaces pour “faire de l’affiliation comme un mercenaire” et rentabiliser rapidement la formation . On y voit plusieurs techniques parmi lesquelles la stratégie de mailing que Tugan maîtrise à la perfection , la stratégie du blogging accompagnée du SEO, ou la technique des réseaux sociaux qui sont une véritable mine d’or.

. Ici, on trouve plein d’astuces simples et efficaces pour “faire de l’affiliation comme un mercenaire” et . On y voit plusieurs techniques parmi lesquelles , la stratégie du blogging accompagnée du SEO, ou la technique des réseaux sociaux qui sont une véritable mine d’or. Troisième module : Copywriter Pro . Clairement, c’est un cours de copywriting donné par celui qui est considéré comme le meilleur dans le domaine . Rien que ça.

. Clairement, c’est un . Rien que ça. Module 7 : Funnel de vente . Vous y apprendrez à créer une offre structurée pour doubler ou tripler vos ventes. A mettre en avant des offres plus chères avec des options supplémentaires pour gagner plus et avoir plus de résultats . Vous pourrez aussi prendre en main des outils pour faire un tunnel de vente efficace avec des étapes précises… Le but ici est d’augmenter vos conversions et toucher plus de clients.

. Vous y apprendrez à pour doubler ou tripler vos ventes. A mettre en avant des offres plus chères avec des options supplémentaires . Vous pourrez aussi prendre en main des outils pour faire un tunnel de vente efficace avec des étapes précises… Le but ici est d’augmenter vos conversions et toucher plus de clients. 11ème module : Fiscalité . C’est la partie la moins sexy des RX , mais comme vous le voyez, rien n’est laissé au hasard. Vous y apprendrez les bases de la fiscalité et croyez-nous, cela peut être très utile!

. C’est la partie la moins sexy , mais comme vous le voyez, rien n’est laissé au hasard. Vous y apprendrez et croyez-nous, cela peut être très utile! 13ème module : Productivité. Être productif, c’est la base de l’entreprenariat. Tugan nous apprend plein de petites affirmations de mindset et des principes d’hygiène de vie pour être plus productifs au quotidien.

Bien évidemment, il y a d’autres modules tout aussi intéressants, mais nous ne pouvons pas tous les citer.

Quant aux cours que propose Tugan, ils sont généralement assez simplistes. Des vidéos filmées depuis sa webcam, des schémas faits à la main sur Ipad, et quelques slides. C’est très clair et largement suffisant pour comprendre et mettre en application. Encore une fois, ça colle parfaitement à la philosophie du businessman qui veut gagner de l’argent simplement, en proposant un produit dont le contenu est de qualité, et en se concentrant sur le fond bien plus que sur la forme : “Le profit avant le prestige”.

Enfin, vous aurez à disposition une équipe assez disponible qui répond aux e-mails et reste joignable. Le tout pour seulement 49 euros par mois, soit 1,63 euro par jour. Ce qui est dérisoire si les promesses sont tenues.

Ils parlent de lui et donnent leur avis sur les RX 2.0

Les avis et retours concernant la formation et le formateur sont très nombreux. De manière générale, ils sont plutôt positifs et convaincants. On peut lire beaucoup d’anciens salariés qui ont réussi à s’émanciper en mettant en application les principes de Tugan Bara et qui suivent les RX depuis leur lancement, en 2009.

D’autres célèbres têtes des business en ligne comme JM Corda ou Romain SEO partagent être très satisfaits des services du gourou du marketing et ont vu de très nettes améliorations dans la gestion de leurs affaires, tant en termes de temps que de profits.

Si vous voulez en savoir plus, avoir accès à quelques extraits pour vous faire une idée de ce que contient la formation, vous pouvez suivre @theRXstudent sur instagram où il partage régulièrement son avancée dans le business et des morceaux de vidéos intéressants. N’hésitez pas à le soutenir!

Pour conclure :

A la question initiale “Pourrez-vous devenir riche en quelques mois avec les RX de Tugan Bara” la réponse est sans détour : OUI. C’est possible et c’est du déjà vu. Mais ce n’est pas évident. Vous ne vous lèverez pas un beau matin avec des billets sous l’oreiller. Il vous faudra travailler dur et mettre la main à la patte. Suivre les conseils qui sont cités (tant qu’ils rentrent dans vos principes et votre éthique) et ne pas hésiter trop longtemps avant de vous lancer car les places sont de plus en plus rares, l’étau se resserre et nous ne pourrons pas être 6 milliards de riches sur Terre. Même un milliard, ça paraît compliqué… A bon entendeur!

Comment souscrire

Pour plus de transparence, Tugan a choisi de poser sa formation sur des plateformes. Ainsi, il n’y a pas d’arnaque possible. Actuellement, les RX sont encore sur Hotmart, mais plus pour longtemps puisqu’il compte les transverser vers skool.com. Quoi qu’il en soit, si vous voulez vous inscrire, ne serait-ce qu’un mois, pour tester et vous faire une idée, il vous suffit de cliquer ici. Vous serez redirigés vers l’excellente page de vente qu’il a spécialement conçue à cet effet, qui, elle-même, vous redirigera vers la plateforme d’inscription. D’ailleurs, vous pouvez dès maintenant profiter de votre premier cours gratuit!

Comme nous l’avons dit, dépêchez vous avant qu’il ne soit trop tard et que les business en ligne soient tous saturés…Plus d’excuses!