Top 4 des outils gratuits pour créer des images ISO à partir d’un CD, d’un DVD ou de fichiers d’ordinateur

Il est toujours pratique d’avoir les bons outils en poche pour effectuer un travail de qualité.

Aujourd’hui, voici pour vous une sélection des 4 meilleurs outils gratuits pour créer et gérer les fichiers images ISO.

WinX DVD Ripper Platinum

Si vous recherchez un logiciel professionnel pour créer des fichiers ISO, WinX DVD Ripper Platinum est peut-être celui qu’il vous faut. Il vous permet de cloner facilement un disque DVD complet 1:1 en fichier ISO à une vitesse fulgurante en seulement 3 étapes.

Vous pouvez télécharger et installer gratuitement WinX DVD Ripper Platinum sur Windows 10, 8 et 7 et Mac. L’application propose une interface simple, elle sera parfaite pour les nouveaux utilisateurs. En outre, ce convertisseur de DVD en ISO vous permet de régler l’utilisation du processeur de manière flexible (maximum 8 cœurs), pour vous donner la vitesse de conversion DVD à l’ISO maximale.

Plus de fonctionnalités :

Prend en charge tous les DVD et est continuellement mis à jour pour répondre à vos besoins de sauvegarde.

Conversion de disques DVD, de dossiers DVD, d’images ISO en MP4, AVI, MPEG, WMV, MOV en plus de 320 formats de sortie différents, avec profils préchargés pour iPhone, iPad, Android, pour une lecture facile sur PC, Mac et sur tous les appareils portables.

Obtenez WinX DVD Ripper Platinum ici.

ISO Recorder

Voici l’outil gratuit d’Alex Feinman appelé ISO Recorder.

Cet utilitaire s’intègre à l’explorateur Windows et vous permettra de créer un fichier ISO à partir de n’importe quel dossier pouvant contenir des applications, des service packs ou d’autres logiciels.

Obtenez ISO Recorder sur le site web d’Alex Feinman. Il existe des versions pour Windows 7, 8, et 10. Les versions 32 ou 64 bits sont toutes deux disponibles. La dernière version est la version 3.1.

IMG Burn

ImgBurn supporte tous les systèmes d’exploitation Microsoft Windows (même Windows 95 !). Windows 98, Windows Me, Windows NT4, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 2008, Windows 7, Windows 8 et Windows 10 (y compris toutes les versions 64 bits).

Cet outil très complet permet non seulement de créer des ISO mais aussi de les graver sur le CD et DVD. La dernière version 2.5.8 prend en charge de nombreux types d’images : ISO, BIN, CUE, IMG, NRG, CCD, CDI, DVD, GI, MDS, DI et PDI.

Malheureusement, cet outil propose un bloatware qui est inutile, faites donc une installation avancée et vous aurez la possibilité de décocher l’installation de la barre d’outils Delta.

Obtenez IMG Burn à partir de ce lien – https://www.imgburn.com/

Free ISO Creator

Cet utilitaire léger permet de :

Créer une image ISO à partir de fichiers et de dossiers.

Créer un fichier image UDF/ISO CD DVD.

Vous pouvez l’obtenir à partir de ce lien : Free ISO Creator.

Any To ISO

Cet utilitaire appelé Any to ISO s’intègre également directement à l’interface de l’explorateur Windows. C’est un produit de Crystal Idea, qui propose également des versions payantes à valeur ajoutée.

Caractéristiques :

Extraction/Conversion vers ISO : fichiers NRG, MDF, UIF, DMG, ISZ, BIN, DAA, PDI, CDI, IMG, ZIP, RAR, 7Z, TAR.GZ, TAR.BZ2, …

Extraire les fichiers ISO, DMG, XAR, PKG, DEB, RPM…

Créer des ISO à partir de CD/DVD/disques Blu-ray (BIN/CUE également pris en charge)

Créer un ISO à partir de fichiers/dossiers

Intégration avec Explorer et Apple Finder

Soutien à la ligne de commande

La version Lite est gratuite mais limitée aux ISO de 670 Mb seulement, ce qui est suffisant pour créer des ISO de la taille d’un CD habituel.

L’utilitaire fonctionne très bien, mais soyez conscient de cette limitation. Si vous souhaitez créer des ISO plus grands, vous devrez choisir la version payante.

Source : vladan