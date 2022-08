Offrir et faire plaisir ne se limitent pas à la sphère familiale. En effet, le bien-être sur le lieu de travail est une des bases fondamentales de réussite et recevoir un petit « présent » dans cet environnement professionnel est particulièrement agréable. En effet, l’employé se sent considéré, et cela améliore et consolide les échanges avec la hiérarchie. C’est pourquoi, offrir une tasse personnalisée est une idée originale et utile ! D’ailleurs, il faut savoir qu’il existe de nombreux modèles ainsi que différentes tailles et matières. Nous allons ici vous aider à faire le meilleur choix afin de pouvoir plaire à tous !

Depuis quelques années, maintenant, la tasse personnalisée a connu un véritable succès auprès des entreprises. En effet, grâce aux nombreuses personnalisations existantes, il est possible de faire de ce produit un cadeau unique qui saura réjouir à coup sûr !

Dans un premier temps, en choisissant d’offrir une tasse à café personnalisée à vos employés, il est certain que cela augmentera leur considération à votre égard, mais surtout, cela leur fera ressentir une réelle appartenance à un groupe ! Leurs efforts dans leur travail seront meilleurs et plus performants !

Par ailleurs, ce concept vous permet également de véhiculer la notoriété de votre société en l’offrant à vos clients ou à vos prospects.

Enfin, la tasse personnalisée est idéale puisqu’elle peut être offerte à tous ! Hommes ou femmes, il n’y a pas besoin d’adapter de couleurs spécifiques. Le but de pouvoir déguster son café dans une tasse originale !

Combien de personnalisations existe-t-il ?

De nombreuses personnalisations sont disponibles pour vous permettre d’obtenir un rendu impeccable mais surtout unique.

Tout d’abord, il faut savoir que le choix du matériau est varié. En effet, il est possible d’opter pour une tasse en inox, en plastique, en porcelaine, en métal ou encore en verre.

De plus, selon votre envie et votre besoin, sachez qu’il existe des tailles différentes : de la plus petite à la plus grande.

Voici quelques modèles de tasse personnalisée :

Le mug blanc en porcelaine : avec sa contenance de 250 ml et sa grande anse, ce mug sera parfait pour les grands buveurs de café !

avec sa contenance de 250 ml et sa grande anse, ce mug sera parfait pour les grands buveurs de café ! Le mug en céramique avec couleur intérieur Aztec : avec son design élégant et exceptionnel, il est certain que ce mug plaira aux plus grands adeptes du café ! De plus, avec sa brillance extérieure optimum, et le contraste des couleurs, votre logo sera considérablement valorisé !

avec son design élégant et exceptionnel, il est certain que ce mug plaira aux plus grands adeptes du café ! De plus, avec sa brillance extérieure optimum, et le contraste des couleurs, votre logo sera considérablement valorisé ! Le gobelet à simple paroi avec couvercle et anneau central en silicone : ce gobelet s’adresse tout particulièrement aux soucieux de l’environnement ! En effet, celui-ci est fabriqué à partir de PLA (acide poly-lactique) ainsi que d’amidon de plante fermenté.

Aujourd’hui, il est tout à fait possible de faire plaisir mais aussi de faire une publicité originale et efficace de sa société ! En effet, grâce aux différents modèles proposés, il est certain que cela ne passera pas inaperçu ! Alors, n’hésitez pas à vous rapprocher du spécialiste en la matière afin d’obtenir « la » tasse personnalisée qu’il vous faut vraiment !