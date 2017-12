Tanger héberge la Maison Méditerranéenne du Climat

Prévue à l’issue de la tenue de la MedCop 22 en octobre 2016, la Maison Méditerranéenne du Climat (MMC) voit le jour à Tanger, comme annoncé jeudi 15 septembre par Ilyas El Omari, président (PAM) du Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Les 15 et 16 décembre, le Maroc assure la présidence des premières rencontres de la MMC, qui ont pour vocation de "définir les priorités d’action et les moyens de mettre en œuvre" les engagements des Etats méditerranéens pris lors de la COP22 à Marrakech en novembre 2016.

En présence d’acteurs gouvernementaux et locaux, d’experts climatiques, ainsi que de représentants de la société civile, ces rencontres focalisent leurs travaux sur " le renforcement des capacités d’action des collectivités territoriales et les stratégies et projets territoriaux", dans le but de les traduire en mesures concrètes "d'adaptation et d'atténuation" des effets du dérèglement du climat.

En plus d’être un "partenaire d’accompagnement de la transition énergétique durable des pays méditerranéens", la MMC va également assurer le Secrétariat permanent des MedCop, et devra, à la clôture de ses travaux, définir le programme ainsi que le lieu et la date de la tenue de la prochaine MedCop, après l’annulation de l’édition 2017, qui devait avoir lieu en Sicile, en Italie.

Une voix méditerranéenne pour le climat

Même si, depuis la MedCop 2016, les riverains de la Méditerranée ambitionnent "de parler d'une seule voix" pour une "action en faveur du climat", force est de constater que ces mêmes Etats ont parfois des intérêts divergents, notamment sur la question migratoire, elle même étroitement liée au réchauffement climatique. Rappelons d'ailleurs que la COP 22 avait été l'occasion de mettre sur la table l'apparition d'un nouveau phénomène, celui des réfugiés climatiques.

De plus, aucune des conclusions des travaux de la COP22 ne comprenaient de mention ni de mesure en faveur de l’action climatique destinée à la zone méditerranéenne en particulier, alors même que cette région est considérée comme l'une des plus vulnérables de la planète face aux aléas climatiques.

Dans une déclaration à La Dépêche, Nezha El Ouafi, Secrétaire d'Etat (PJD) chargée du Développement durable, a reconnu que "la Méditerranée connaît plusieurs problèmes et divergences politiques entre les Etats". Un brin pessimiste, El Ouafi assure pourtant que "les défis climatiques communs constituent un moyen de rapprochement et de convergence des points de vue" entre ces pays.

Quoi qu'il en soit, dans un espace marqué par les tensions géopolitiques et les problèmes de flux migratoires conséquents, une action méditerranéenne commune contre les effets du réchauffement climatique ne semble pas être à portée de main.

Il n'en reste pas moins que l'espace méditerranéen pourrait constituer une tribune de choix pour le Maroc, lui permettant de se positionner comme une tête de pointe entre l'Europe et l'Afrique.

