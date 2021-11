En Europe, aux Etats-Unis ou ailleurs dans le monde, s’il existe bien un accessoire commun à toutes les entreprises, c’est bien le tampon encreur. Ce petit objet de marquage, pratique et facile à utiliser, fait partie intégrante du quotidien des sociétés et des travailleurs indépendants, et ce quel que soit le pays dans lequel ils sont implantés. Si en France et en Europe la législation est souple en ce qui concerne la création et la personnalisation du tampon encreur, est-ce également le cas en Amérique ? Vous vous apprêtez à ouvrir une entreprise USA ou vous êtes déjà en activité dans ce pays, et vous demandez quelles sont les règles à respecter pour créer votre tampon ? Voici ce que dit la loi et quelques conseils pour un accessoire de marquage adapté aux Etats-Unis.

Quel est le rôle du tampon encreur ?

Avant de vous donner ces conseils sur les tampons encreurs aux USA, faisons un point sur son rôle dans le monde professionnel. Que ce soit en France ou dans un état d’Amérique, le tampon encreur reste un outil de travail efficace et utile. En interne, il permet de fluidifier la gestion administrative et de rendre plus agréable le quotidien des acteurs de la société. Mais il joue également un rôle décisif en externe, car il renseigne les clients sur l’entreprise, en les mettant en confiance sur le sérieux de cette dernière. C’est également un outil de marquage qui a son importance dans la communication d’entreprise, car apposé sur les factures, les devis et autres courriers, il est amené à se retrouver entre les mains d’un public très large. S’il attire suffisamment l’attention, il se fera une place dans la mémoire du destinataire, favorisant ainsi l’image de marque et la notoriété de la société.

Que dit la législation américaine sur le tampon encreur ?

Si certaines lois américaines sur les entreprises pèsent sur les sociétés, aucun document ni règle stricte ne définit l’utilisation, la création ou la personnalisation du tampon encreur. Bien qu’il ait, comme en France, une place de choix au sein des sociétés, auprès des travailleurs indépendants et des professions libérales, il ne fait pas l’objet d’un statut juridique, il n’est pas obligatoire et la législation reste souple à son égard. En revanche, les Américains portent une importance particulière au contenu de cet accessoire de marquage. C’est pourquoi les informations que vous ferez apparaître sur votre tampon destiné aux Etats-Unis doivent être claires, complètes et précises. C’est un des premiers éléments qui établira la relation de confiance entre client et prestataire.

Conseils pour créer son tampon destiné aux Etats-Unis

Bien que le tampon ne soit pas obligatoire et que sa création ne soit encadrée par aucune loi ni règle, il s’agit d’un accessoire qui représente votre société et de ce fait, sa création et sa personnalisation ne doivent pas être prises à la légère. Voici quelques conseils sur le format et le contenu de celui-ci pour qu’il tape dans l’œil de potentiels clients ou collaborateurs américains.

Le format

Avant même de choisir le contenu de votre tampon encreur, il est important de définir sa forme. Si comme en France, le rectangle est la forme très classique et traditionnelle privilégiée par les entreprises aux USA, rien ne vous empêche de jouer la carte de l’originalité et d’opter pour un format rond, ovale ou carré. En revanche, il faudra bien prendre en compte le support sur lequel le tampon sera apposé et faire en sorte que le format choisi convienne à celui-ci et surtout, que vous disposiez de place suffisante pour que toutes les informations puissent être lisibles.

Le contenu

Encore une fois, bien que la personnalisation du tampon encreur ne soit soumise à aucun texte de loi, certaines informations qui le composent sont considérées comme obligatoires pour renseigner le destinataire et pour le bon fonctionnement de la société en interne. Voici donc les principales mentions qui devront apparaître :

Le nom de la société ou l’identité du professionnel indépendant ;

La forme juridique de l’entreprise aux Etats-Unis ;

L’adresse exacte du siège social ;

Les coordonnés complets (téléphone, courrier électronique, site et réseaux sociaux ;

Le DUNS (équivalent du SIRET français).

Rien ne vous empêche de rajouter un petit logo ou un élément graphique pour vous démarquer. Vous pouvez également agrémenter votre contenu d’informations supplémentaires relatives à votre profession ou votre secteur d’activité.