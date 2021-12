Pour la génération des baby-boomers, les objets numériques sont souvent un véritable mystère. Apparus sur le marché pour le grand public depuis à peine une vingtaine d’années, les smartphones et tablettes tactiles sont une révolution que nos anciens ont bien du mal à comprendre (et à apprivoiser!). Pourtant, vous aimeriez bien les appeler plus régulièrement en visioconférences afin de leur donner des nouvelles et leur offrir le plaisir et le luxe de voir leurs petits enfants à distance. C’est aujourd’hui possible avec des solutions adaptées à eux. Voyons de plus près ce qu’il est envisageable de faire avec les tablettes LiNote, une nouvelle technologie conçues spécifiquement pour garantir une simplicité d’utilisation hors-normes.

Petite présentation de Linote

Cette tablette est une solution de visio pour senior permettant de leur faciliter la prise en main et la communication avec leurs proches. Cette outil de communication pour les personnes âgées est idéal pour rester en contact avec leurs familles sans avoir à utiliser des applications trop compliquées pour eux comme Whatsapp Messenger ou Skype. L’accès à l’application de visioconférence est automatique et ils n’ont même pas besoin de toucher ou de se déplacer.

Les fonctionnalités disponibles sur cette tablette senior

Outil de visio pour grands parents : La fonctionnalité principale de Linote est son interface de visioconférence pour les plus âgés. En effet, contrairement aux autres tablettes, cet appareil ne nécessite aucun clic de la part de l’utilisateur pour répondre aux appels. De ce fait, ils peuvent recevoir vos vidéos en direct sans avoir à toucher à leur tablette, ce qui la rend particulièrement adaptée même pour les personnes souffrantes de troubles cognitifs comme la maladie d’Alzheimer ou Parkinson ou de troubles de la motricité et qui ne parviennent plus à appuyer sur un bouton.

Des rappels personnalisables : Si vous êtes loin de votre maman ou de votre papa, vous pouvez quand même continuer à veiller sur eux en leur faisant des rappels quotidiens. Par exemple, vous pouvez leur soumettre un message leur sommant de penser à prendre leurs médicaments. Les messages sont envoyés en gros caractères pour les malvoyants et les malentendants et peuvent aussi être envoyés sous forme d'audio.

Un agenda personnalisé : Pour que votre proche n'oublie plus ses tâches quotidiennes ou ses rendez-vous médicaux ou administratifs, vous pouvez lui programmer un agenda qu'il aura la possibilité de consulter à sa guise et lui programmer des alarmes.

Possibilité d'envoyer des images : Si vous voulez partager avec vos grands parents des images ou le paysage de vos vacances, c'est très facile et vous pouvez y insérer un petit message tendre et attentionné qui devrait leur remonter le moral et leur montrer que, malgré la distance, vous pensez toujours à eux.

Une option d'appel en cas d'urgence : S'il y a un imprévu quelconque qui nécessiterait de vous contacter, vous pourrez être joignable grâce à une touche d'appel d'urgence déjà programmée vers votre numéro.

Essayer Linote gratuitement : la marche à suivre

Pour un essai gratuit, il vous suffit de suivre les étapes disponibles dans la catégorie « essayer gratuitement » sur le site officiel de Linote. Vous devrez, dans un premier temps, rentrer vos coordonnées et votre lien avec le senior pour qui vous commandez. Après quoi, il vous faudra renseigner ses coordonnées personnelles.

En suite, vous devrez choisir l’abonnement « tout inclus » si votre proche n’a pas internet ou « sans internet » s’il bénéficie déjà d’une connexion. Concernant le matériel, vous devrez déposer une caution permettant de réparer les dégâts s’il venait à y en avoir, qui ne sera prélevée que si vous vous engagez après l’essai.

Au bout de 30 jours, l’équipe Linote vous contactera afin de savoir si vous voulez poursuivre votre abonnement ou bien l’arrêter là. Si vous ne voulez pas continuer, alors ils vous enverront un bon de retour et vous n’aurez rien à payer. Découvrez également notre article sur les téléphones portables pour séniors.