Opter pour une solution de sauvegarde cloud ou stockage en ligne auprès d’un prestataire cloud présente de nombreux avantages. En premier pour les entreprises de type TPE ou PME. Mais aussi pour le particulier soucieux de protéger ses documents administratifs comme les factures, les diplômes, les certificats… d’éventuels vols, pertes et incendie. Prenant de la place inutilement dans les armoires, ces paperasses bénéficient d’une meilleure sauvegarde dans un cloud.

Le stockage en ligne : qu’est-ce que c’est ?

Une façon innovante de stocker ses données, le cloud computing ou littéralement « informatique dans les nuages » donne la possibilité de gérer autrement ses programmes et de sauvegarder tous types de fichiers. Les photos, de la musique ou des documents convertis en format électronique, se retrouvent ainsi en ligne pour permettre à son propriétaire, ou à une organisation, d’y accéder à tout moment dès lors qu’il ou elle se connecte à internet via un support (tablette, ordinateur, smartphone…)

Comment fonctionne la sauvegarde en ligne ?

Grâce à la sauvegarde cloud, vous envoyez des données que vous voulez stocker vers un site de stockage en ligne. Ceci implique l’installation d’un module sur l’ordinateur destiné à organiser les données en vue d’un transfert de celles-ci vers un espace virtuel se trouvant sur internet. Selon le volume de données conservées en ligne, le client sera facturé par le service de sauvegarde cloud.

Le prix va varier suivant le niveau d’utilisation de la bande passante et la fréquence des restaurations, etc. Toutes les solutions de sauvegarde cloud sont uniques et ne proposent pas les mêmes services ni outils. Les options choisies vont naturellement avoir des répercussions sur les forfaits proposés et leur tarification.

De même, le temps de transfert diffère selon le fournisseur, pour placer vos fichiers sur le cloud par exemple, ou pour les récupérer sur les appareils. Il est donc plus judicieux de consulter un comparatif des offres de stockage en ligne pour savoir laquelle convient le mieux à vos besoins ou à ceux de votre entreprise.

Les avantages concrets offerts par le stockage en ligne

Beaucoup d’avantages découlent de l’utilisation d’une stratégie de backup cloud. Notamment, la praticité pour le travail collaboratif permise par l’accessibilité des données. Peu importe dans quel endroit vous vous trouvez et l’appareil avec lequel vous vous connectez à Internet, vous pouvez mettre la main sur vos données. Même si votre ordinateur est en panne. Mais c’est loin d’être les seuls atouts d’un cloud.

Un prix à l’usage plus attrayant

Le budget de fonctionnement induit par une sauvegarde cloud est plus raisonnable comparé au prix de maintenance d’un système interne. Un stockage interne sur disque dur souffre souvent d’une surconfiguration, tandis que l’acquisition de logiciel et le recours à un personnel dédié s’annoncent dispendieux. Ce qui est nettement moins intéressant qu’une externalisation des sauvegardes auprès d’un prestataire. Si vous êtes une petite entreprise ou un particulier, le coût du stockage cloud est forcément inférieur pour un faible volume à sauvegarder. Les entreprises clientes n’ont à payer que l’espace réellement utilisé.

La fiabilité et l’efficacité du cloud

L’efficacité du cloud découle des technologies de pointe mises en œuvre par les fournisseurs de sauvegarde. Parmi les techniques utilisées, on peut citer le cryptage de données, la compression, la déduplication. En plus de la virtualisation des serveurs et du stockage, il y a aussi la sauvegarde sur disque. Grâce à ces méthodes, il est possible d’accélérer la vitesse en cas de transferts et de réduire le volume des données sans mettre en danger l’intégrité des backups.

Le cloud est facile à utiliser

Si vous avez besoin de l’intervention d’une équipe spécialisée (testeurs de logiciels, développeurs, etc.), cela se fait sans que vous n’ayez besoin que votre service informatique configure pour eux des ressources de stockage. Quant aux collaborateurs, ils ont chacun un endroit dédié à des besoins différents où ils peuvent stocker leurs fichiers.

Une possibilité de synchronisation des contenus

Vos données peuvent se retrouver en même temps sur tous vos appareils grâce au stockage en ligne. La synchronisation des contenus offre un accès à tous les fichiers dans lesquels toutes les modifications apportées apparaissent sur tous les appareils.

La sauvegarde hors site bénéficie d’une meilleure protection

Transférer les backups vers le cloud garantit une protection complémentaire quand adviennent certains dangers. Parmi ceux-ci, les plus connus sont les attaques par logiciel de rançon (ransomware) et autres cyberattaques. Détenir une copie de vos données hors site est le meilleur rempart contre d’éventuels sinistres tels que les catastrophes naturelles (incendies, séismes, inondations…) Une telle mesure fait partie des plans de reprise d’activité informatique ou PRA.

La sauvegarde en ligne intègre souvent un service surveillance et de gestion

Un fournisseur de stockage cloud peut assurer la surveillance et gérer les rapports 24/7. Bon nombre d’entreprises ayant fait le choix d’une stratégie de sauvegarde interne ne sont généralement en mesure d’assurer ce niveau de suivi. Les tâches inhérentes au maintien en état opérationnel des serveurs comme les migrations, les mises à jour, voire l’obsolescence des technologies incombent au fournisseur de services cloud.

Le cloud est-il donc exempt d’inconvénients ?

Il y a cependant certains aspects non négligeables à garder en tête concernant la sauvegarde de données en ligne. Les comptes en ligne étant des cibles faciles pour les hackers, le stockage cloud requiert une protection efficace contre le vol de données par piratages et les risques d’intrusion. Ensuite, sans connexion ou avec une faible vitesse de celle-ci, difficile pour l’utilisateur d’accéder à ses programmes et à ses données en ligne.

Et si l’on raisonne sur le long terme, le fournisseur de cloud computing pourrait déposer le bilan. Qu’advient-il des données de l’organisation dans ce cas ? Si pour cette raison, une entreprise souhaite changer de prestataire, il faut savoir que le prix d’une migration des données n’est pas donné. Pensez donc à connaitre les frais induits par une résiliation en amont. En conclusion, des lois de conformité régissent le stockage de données. Les fournisseurs doivent s’y conformer et rendre publiques leurs mesures de prévention des données clients. Celles-ci peuvent consister en un stockage redondant sur plusieurs endroits, un cryptage de données. Dans certains cas, ils optent pour la sécurité physique…

Les 5 meilleurs stockages en ligne : comparaison