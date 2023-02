Lorsque vous souscrivez un abonnement internet, fibre ou ADSL, le vendeur vous jette tout un ensemble de chiffres à la tête que vous n’êtes pas sûr de comprendre. Il vous parle en mégabits par seconde, il vous garantit que vous aurez la meilleure vitesse de connexion possible.

Mais au fond, qu’est-ce qui compte ? Ce tas de chiffres et de promesses ou bien votre propre expérience en tant qu’utilisateur ? On a beau vous promettre monts et merveilles, si au moment de vous connecter pour regarder une vidéo, vous constatez que votre connexion est lente. Si pendant une visioconférence vous êtes sujet à des coupures répétées et que vous entendez mal vos correspondants. A quoi bon ?

L’important ce n’est pas les prétendues vitesses annoncées sur le contrat, ou inscrites sur le boîtier. Non. L’important c’est de pouvoir se connecter et voir les sites s’afficher fluidement. C’est cliquer sur play et voir la vidéo se lancer. C’est télécharger un logiciel et ne pas attendre de longues minutes pour le recevoir.

Malgré tout, vous pouvez effectuer un test vous-même afin de savoir si les vitesses de connexion promises par votre FAI sont respectées ou pas. Pour cela, vous pouvez utiliser le Speedtest par Ookla.

Qu’est-ce qu’un Speedtest ?

Un speedtest est un test de débit internet. On le trouve en ligne sous la forme d’un outil permettant de mesurer la qualité de votre connexion internet. Il évalue la vitesse à laquelle votre appareil connecté à internet reçoit et envoie des paquets de données. Il ne donne pas la vitesse exacte de connexion mais en donne une idée assez proche.

Le procédé consiste à reproduire votre activité en ligne dans un environnement contrôlé. En chargeant des échantillons de fichiers et en enregistrant les vitesses, le test vous donne une idée assez précise de la qualité de votre connexion. Vous pouvez toujours essayer plusieurs outils de tests différents afin d’avoir un résultat plus satisfaisant.

Qu’est-ce que le Speedtest by Ookla ?

Ookla est un outil en ligne qui permet de mesurer votre vitesse de connexion internet. Le speedtest by Ookla se base sur 3 critères pour évaluer la qualité de votre connexion : le débit descendant, le débit montant et le ping.

Le débit descendant est la réception des données. Il mesure la vitesse de transfert des informations depuis le réseau vers votre ordinateur. Cette vitesse est exprimée en mégabits par seconde (Mb/s). Le débit descendant élevé se voit par les pages internet qui s’affichent rapidement. Un débit descendant bas au contraire signifiera des pages internet, des fichiers et des vidéos qui se téléchargent lentement.

Pour une connexion ADSL, vous devriez avoir au moins 8 Mb/s de débit pour prétendre disposer d’une bonne connexion. Pour la fibre, on passe à 200 Mb/s.

Le débit ascendant ou montant. C’est l’inverse du premier : on parle ici de la vitesse de transfert des informations depuis votre ordinateur vers le réseau. Le débit ascendant joue lorsque vous envoyez des fichiers ou des documents par exemple.

Le débit ascendant est moins élevé que le débit descendant. On estime qu’il doit se situer à 1 ou 2 Mb/s dans le cadre d’une connexion ADSL et autour de 200 Mb/s en fibre optique.

Le ping correspond au délai que mettent les informations à arriver depuis le serveur. On l’appelle également : temps de latence. Le ping s’exprime en millisecondes (ms). Contrairement aux débits vus ci-dessus, le ping bas est un signe de bonne connexion tandis qu’un ping trop élevé est une mauvaise nouvelle. Il doit être en dessous de 50 ms. Il permet d’assister aux réunions en ligne, aux visioconférences, etc. Si votre ping est supérieur à 200, c’est qu’il a constaté une certaine latence qui peut se révéler très gênante.

Pour réaliser un speedtest sur votre ordinateur, commencez par fermer toutes les applications inutiles au test (les logiciels lourds peuvent influer sur les résultats). Veillez également à déconnecter les autres appareils branchés sur la même box internet. Vous pouvez faire un test avec votre appareil branché seul et d’autres tests en laissant d’autres appareils connectés.

Une fois tout cela mis en place, rendez-vous sur le site d’Ookla et lancez votre speedtest. Très rapidement, vous verrez s’afficher les résultats de vos débits et du ping.

Un speedtest sur téléphone se réalise de la même manière qu’un speedtest sur ordinateur. Il suffit de se rendre sur le site d’Ookla, et d’appuyer sur démarrer (en ayant pris soin de fermer les autres applications auparavant).

Alternatives au Speedtest by Ookla : Speedtest Google, Speedtest VOO, Speedtest Orange

Si vous n’êtes pas convaincu par les résultats données par Ookla ou que vous désirez simplement comparer avec d’autres fournisseurs de tests de débit, voici quelques alternatives à Ookla.

Vous pouvez passer par Google qui a mis en place son outil de test de débit de connexion. Un outil rapide, qui peut se baser sur plusieurs serveurs en fonction de votre géolocalisation et qui vous donne un petit commentaire explicatif sur vos résultats de speedtest.

Il y a également le speedtest VOO. C’est un speedtest dont le serveur est basé en Belgique. Un peu moins rapide que Google mais doté d’une interface agréable et facile à utiliser.

Le speedtest Orange est doté d’une interface fluide et réactive. Vous obtenez rapidement vos résultats après votre requête.

Tous trois mesurent le débit descendant, ascendant et le ping. En les utilisant tous, vous aurez une idée assez précise de la qualité de votre connexion.

Le Speedtest sera bon ou pas en fonction de vos besoins. D’une manière générale, avec une connexion ADSL, vous devriez avoir au moins 8 Mb/s en débit descendant et près d’1 MB/s en débit ascendant. Votre ping ne doit pas dépasser les 200 ms.

Ceci dit, ces chiffres restent relatifs. Pour une fibre optique c’est de l’ordre de 200 Mb/s. Pour un utilisateur situé en rase campagne, il sera difficile d’obtenir un très bon score Speedtest.

Astuce pour améliorer son score Speedtest

Pour améliorer votre score Speedtest, plusieurs options s’offrent à vous.

Vous pouvez commencer par utiliser le câble Ethernet plutôt que le Wi-Fi.

Réclamer une box plus récente à votre FAI

à votre FAI Mieux positionner votre box

votre box Choisir la fréquence 5 GHz au lieu de 2,4 GHz

au lieu de 2,4 GHz Couper le Wi-fi des appareils non utilisés

Passer à la fibre