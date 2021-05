Selon les experts du magazine Bloomberg, l’iPad Pro de 2021 devrait inonder le marché dans les prochains jours (avril 2021). Apple à décidé de sortir deux nouvelles versions pour cette tablette, le 11 et 12,9 pouces.

Présentation

Apple ne prévoit pas de gros changements en terme d’esthétique comparé au modèle de 2020. Outre cela, il faut noter que l’iPad 12,9 pouces proposerait une technologie différente, qui n’est autre que l’intégration du Mini-LED.

Aussi, cette tablette intégrerait un nouveau processeur au niveau des puces Apple M1 utilisés par le Mac mini et le MacBook.

Une autre nouveauté annoncée, un port USB-C amélioré qui disposerait d’une compatibilité plus large avec les écrans et des accessoires mieux travaillés.

D’après certains bruits de couloir, Apple aurait amélioré le mode photo de sa nouvelle tablette, notamment par rapport à iPad de 8ème génération A2270.



Une sortie retardée ?

Toujours selon le site Bloomberg, le prochain iPad Pro 12.9 pouces devrait être présenté durant le mois d’avril, cependant, il est important de savoir qu’Apple serait en légère pénurie concernant ses dalles Mini-LED. En effet, le nombre de composants principaux pour son prochain iPad Pro serait insuffisant.

En effet, Bloomberg déclarait que la maison Apple travaillerait avec plusieurs fournisseurs pour ses prochains afficheurs, mais il s’avère que l’une des ses quatre usines serait à l’arrêt à cause d’un manque de personnel, et qu’elle ne peut pas suivre le rythme de production contrairement aux autres usines. Malgré cela, Apple compte quand même annoncer la sortie de son nouvel appareil en temps et en heure.

Quoi qu’il en soit, ce que Bloomberg a communiqué est en accord avec d’autres médias comme le journal Nikkei, qui eux aussi évoquait des problèmes de productions qui ne touchent pas seulement Apple, mais tout l’univers du high-tech.

Contrairement à l’iPad Pro 12,9, la version 11 ne souffrirait pas de ce problème. Et pour cause, il devrait se suffire d’un écran basé sur une technologie LCD classique. Ce qui pourrait se traduire par une sortie décalée entre ses deux nouveaux iPad. Une situation comparable à celle des iPhone 12 en 2020, avec une sortie avancée pour l’un et retardée pour l’autre. Le modèle 11 pouces aura sûrement l’honneur de précédé l’iPad 12,9 pouces pour les raisons évoquées.

Conclusion



Nous savons qu’aujourd’hui, vu la situation actuelle, certains retards pourraient poser problème aux sociétés high-tech. Mais en réalité, si nous revenons à cette expérience vécue par la société californienne pour l’iPhone 12, elle serait sans conséquence. Au contraire, selon un rapport de Digitime, Apple serait en phase d’effectuer ses meilleurs ventes pour l’iPhone 12 . Comme quoi.