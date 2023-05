Lorsqu’on désire améliorer les performances de son site web et par conséquent booster son taux de conversion de manière continue, il est essentiel d’utiliser certaines méthodes marketing. Parmi elles, il y a l’A/B testing. Grâce aux tests d’A/B testing, les sites e-commerce peuvent désormais optimiser l’expérience utilisateur et augmenter considérablement leur conversion. Le tout, en se basant sur des données dans le but de prendre de meilleures décisions. De nos jours, de nombreux outils A/B testing se sont développés et viennent faciliter le processus. Dans cet article, on vous propose d’en savoir plus sur les tests AB et ces fameux logiciels.

L’AB testing, c’est quoi exactement ?

L’AB testing ou test AB est une technique marketing permettant de comparer deux variables (contenus digitaux). Cette méthode est employée pour faire la comparaison d’une page web où d’une application afin de déterminer quelle sera la version la plus performante entre la version A (qui est l’original) et la B (qui comprend une variable). Ainsi, certains utilisateurs seront dirigés aléatoirement vers la variation A, tandis que d’autres vers la B. C’est à la suite de l’analyse des résultats et des données obtenus qu’il sera possible d’optimiser le site.

Pourquoi utiliser cette procédure marketing ?

Plusieurs raisons peuvent pousser les entreprises à recourir à cette procédure pour améliorer leur chiffre d’affaires. Les tests AB peuvent être réalisés pour étudier un site e-commerce, mais aussi :

La page d’accueil

Les fiches produits

Les formulaires

Les tunnels de reconversions

Les éléments de commande (boutons, call to action…)

Les pages d’atterrissage

Les campagnes d’emailing (test d’objets et de contenus de mail, taux de clic, taux de conversion…).

Il est conseillé aux entreprises qui souhaitent améliorer leurs résultats de campagne marketing de mettre en place cette méthode très efficace.

Quels outils utiliser pour l’A/B testing et la personnalisation ?

Sachez qu’il existe divers outils AB testing pour effectuer des tests et offrir une expérience personnalisée aux visiteurs de votre site web. D’ailleurs, trois types de tests peuvent être réalisés avec un logiciel (le test AB simple, le split test, le test multivarié). À présent, nous allons vous présenter quelques solutions que vous pouvez employer :

AB tasty : c’est une plateforme française d’aide à la personnalisation UX. Elle est facile et simple à utiliser pour des tests avec des variables.

Five Second Test : cette plateforme permet d’analyser si le site web communique le message prévu pour les internautes de manière efficace.

Convertize : ce moyen d’AB testing et de split testing (qui a pour but de rediriger le trafic vers un nouvel URL) est destiné aux entreprises et aux agences d’optimisation de conversion.

Optimizely : cette solution permet d’évaluer diverses variantes.

Omniconvert : cette plateforme d’analyse de données propose des tests AB et multivariés.

Les logiciels gratuits vs les solutions payantes

Il faut savoir que sur le marché de l’analyse de variantes de sites web, on peut trouver des solutions payantes, mais aussi gratuites. C’est le cas de Google optimize qui est un outil d’AB testing mis en place par l’entreprise Google. L’outil doit obligatoirement être connecté à Google analytics afin d’être employé. De plus, AB tasty est aussi gratuit ainsi que les logiciels freshmarketer et vwo testing. À noter que ces solutions proposent aussi une version payante.

Pour ce qui est du choix que vous devrez faire entre l’utilisation de solutions payantes ou gratuites, il se fera en fonction de votre budget et de vos besoins. Si vous désirez des fonctionnalités performantes et un bon support client, il vous est tout de même conseillé d’investir dans un logiciel payant.

Les atouts des solutions de test A/B

En utilisant une solution de test AB, vous allez pouvoir en tirer de nombreux bénéfices pour votre entreprise. En plus de vous permettre d’améliorer vos pages web et d’augmenter les conversions, vous pourrez évaluer l’impact de la personnalisation que vous aurez apporté à votre site. De plus, vous serez en mesure de prendre de meilleures décisions afin d’offrir une expérience utilisateur toujours plus optimale à vos clients.

En somme, utiliser cette procédure marketing avec un bon logiciel A/B testing gratuit ou payant, vous permettra de booster vos revenus et de faire pérenniser votre entreprise. À vous de jouer !