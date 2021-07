La Surface Pro 7 est actuellement en vente à 1 042,90 € au lieu de 1 369,00 € !

Promo Microsoft Surface Pro 7 Ordinateur Portable (Windows 10, écran tactile 12.3", Intel Core i5, 8Go RAM, 256Go SSD, Noir) PC Hybride polyvalent & performant Écran tactile PixelSense de 12.3’’

Performances plus rapides et graphisme amélioré grâce aux processeurs Intel iRNUM 10ème génération

Autonomie de batterie pour toute la journée

Ports USB-A & port USB-C pour les vidéos, les données et pour le chargement

Le parfait équilibre entre la performance d’un ordinateur et la polyvalence d’une tablette

Les soldes battent leur plein, et Amazon propose désormais un prix fantastique sur le polyvalent Surface Pro 7. Le Microsoft Surface Pro 7 Noir est en vente pour 1 042,90 € (au lieu de 1 369,00 €). C’est une économie de 327 €.

Le Microsoft Surface Pro 7 est doté d’un magnifique écran tactile de 12,3 pouces, de 256 Go de stockage, de 8 Go de RAM et d’un processeur Intel Core i5, ce qui en fait l’outil idéal pour beaucoup de monde, y compris pour les nouveaux étudiants. Vous recevrez également un port USB-C et USB-A pour connecter des écrans, des stations d’accueil et d’autres appareils, ainsi que des accessoires de chargement.

Il s’agit d’un prix exceptionnel. Si vous êtes à la recherche de réductions supplémentaires pour les étudiants, consultez régulièrement notre catégorie “Bons Plans”.

Vidéo de déballage du Microsoft Surface Pro 7 (anglais sous titré) :