Les solutions de e-commerce ne manquent pas en 2022, chacune essayant de tirer son épingle du jeu. Parmi toutes, la plus populaire est la canadienne Shopify, rassemblant des millions d’utilisateurs à travers le monde. Une autre, plus petite, intéresse également les entrepreneurs : c’est Wizishop, la société française.

Si vous hésitez au sujet du meilleur choix à effectuer pour votre boutique en ligne, cet article tentera de vous proposer un comparatif entre les deux solutions afin de vous éclaircir et faciliter votre décision.

Shopify et Wizishop : de quoi il s’agit ?

Shopify est une plateforme e-commerce qui permet de créer une boutique en ligne et de développer son activité. Elle met à disposition des débutants comme des commerçants expérimentés des outils facilitant la prise en main de son commerce en ligne.

Wizishop est une solution de commerce électronique aidant les commerçants à vendre leurs produits en ligne, se rapprochant sous certains aspects de Shopify et s’en éloignant par d’autres.

A qui s’adressent ces plateformes ?

Les deux s’adressent à un public large composé de commerçants confirmés ou de débutants souhaitant se lancer dans la vente. Ce sont deux offres de e-commerce clé-en-main, dispensées à travers un système très simple et facile d’accès, pour permettre à n’importe qui de commercer en ligne et de construire et développer sa marque.

Shopify ou Wizishop : les différences de prix

Les prix des abonnements Wizishop se déclinent en 3 offres :

le plan Standard à 27€/mois

le plan Pro à 77€/mois

le plan Advanced à 297€/mois

Chacun des tarifs inclut l’hébergement de votre boutique, un certificat de sécurisation SSL et des produits illimités.

Shopify propose quant à elle 5 tarifs :

le premier à 9$/mois (vente uniquement sur facebook)

Basic Shopify à 29$/mois

Shopify à 79$/mois

Shopify Advanced à 299$/mois

le dernier, réservé aux entreprises ayant des besoins particuliers à 2000$/mois

Sur ce point, l’on constate que Shopify est avantageux de par son offre plus vaste et donc plus adaptée à tous les profils. Les tout petits débutants comme les entreprises confirmées pourront y trouver leur convenance.

Quand à Wizishop, l’avantage qu’il offre ne se situe pas forcément au niveau des prix (très semblables dans l’absolu) mais au niveau des services : des formations vidéos pour vous aider à vous lancer dans le e-commerce ainsi que l’accès à un conseiller dédié. Un réel point positif donc au niveau du suivi clientèle.

Les fonctionnalités

Fort de ses centaines de fonctionnalités directement intégrées au logiciel de création, Wizishop vous offre dès le départ une réelle boutique en ligne opérationnelle. Parmi les fonctionnalités les plus intéressantes pour le vendeur, il y a la personnalisation des mails, les avis clients, les relances automatiques de paniers abandonnés…

De plus, Wizishop vous permet de contrôler à tout moment et en temps réel l’état de vos stocks, de vos commandes, vos livraisons etc. De même, il vous sera possible d’analyser les visites sur votre site, les commandes et d’autres activités pouvant faciliter vos prises de décisions commerciales, les corrections des défauts, le nombre de conversions…

Shopify n’est pas en reste côté fonctionnalités, il propose tout ce qui se fait de mieux en ce moment en terme d’e-commerce. Il permet également de personnaliser votre boutique très en profondeur avec un très grand nombre de templates disponibles sur la plateforme.

L’une des différences cependant est que Wizishop propose toutes les fonctionnalités dans le tarif du forfait mensuel, ce qui n’est pas tout à fait le cas pour Shopify qui réserve un certain nombre d’options aux clients qui paient un supplément en plus du tarif au mois.

Le SEO

Shopify a été conçue de sorte à satisfaire aux exigences du référencement naturel. Tout semble avoir été pensé pour que l’utilisateur ait entre les mains un outil préparé avec soin pour les SERPs. Qu’il s’agisse de la gestion des métadonnées, du classement des URL, des redirections 301 ou encore l’importance des pages, rien ne semble avoir été laissé de côté par les développeurs. Une plateforme prête donc pour une optimisation SEO de votre boutique.

De son côté, Wizishop n’a pas à rougir non plus. La plateforme française offre des fonctionnalités SEO intégrées très performantes. En plus de cela, elle permet d’être assisté par une équipe de Business Coach disponible pour répondre aux questions des utilisateurs sur le sujet du référencement naturel.

Shopify ou Wizishop : verdict

Les plateformes de création de boutiques en ligne ont chacune leurs points forts et leurs défauts. Comme nous l’avons vu, chacune des deux plateformes a quelque chose à offrir à son utilisateur.

Wizishop se démarque par ses fonctionnalités intégrées comprises dans l’offre mensuelle mais aussi son service après vente tout en français et disponible. Elle marque également des points grâce à son équipe de Business Coach et ses vidéos de formation à l’attention des débutants.

Shopify quant à elle dispose d’une large palette de templates permettant un design très réussi. Son rapport qualité/prix est sûrement le meilleur sur le marché actuellement.

Les avantages de Wizishop en Vidéo :