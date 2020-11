Notez cet Article

La corvée du repassage est une réalité dans l’ensemble des foyers. Force est de constater qu’en fonction du matériel utilisé, réaliser le repassage du linge de toute la famille sera plus ou moins compliqué, plus ou moins long.

Pour ce faire, un nouvel outil est apparu ces dernières années : le fer à repasser sans fil.

Pourquoi choisir un fer à repasser sans fil ?

Il existe plusieurs catégories de fer pour repasser : les centrales vapeur, les fers à repasser classiques avec un fil et maintenant les fers à repasser sans fil.

Ceux-ci se rechargent sur un socle et ont le grand avantage de la légèreté. De ce fait, ils fatiguent moins l’utilisateur (ou le plus souvent l’utilisatrice). Plus léger donc plus maniable il permet de travailler sous tous les angles sans être embêté par un fil.

Les fers à repasser sans fil sont également beaucoup plus faciles à ranger car ils sont plus compacts que les fers plus classiques.

Quels sont les critères à retenir pour choisir son fer à repasser sans fil ?

Parmi les critères de choix d’un fer à repasser sans fil, il y a la puissance qui est essentielle. En effet, celle-ci ne doit pas disparaître sous prétexte que la maniabilité est plus importante. Idéalement il faut au minimum une puissance de 2400 watts.

Il faut aussi veiller à ce que le débit vapeur soit suffisant pour être efficace : 35 g/min semble le minimum nécessaire.

La taille du réservoir doit aussi être regardée de très près ; en effet, il faut éviter qu’elle soit trop petite faute de quoi il faudra remettre de l’eau régulièrement et donc perdre du temps ce qui n’est pas le but. Un minimum de 250 ml semble indispensable.



Le poids peut aussi être un critère de choix ; ces fers à repasser pèsent en principe en 1 et 1,5 kilos.

Autre chose à regarder si vous envisager de procéder à l’achat d’un fer à repasser sans fil : le temps de recharge et de décharge de celui-ci. Il ne faut pas qu’une faible autonomie soit un obstacle à un travail qui doit être bien fait mais également vite fait.

En conclusion sur les fers à repasser sans fil

Une nouveauté qui mérite d’être testée rapidement tant les avantages sont nombreux. Il en existe plusieurs modèles parmi lesquels il faudra choisir en fonction de vos priorités mais également en fonction peut être du look.

Voici maintenant un sélection des meilleurs fers à repasser sans fil.

Sélection des meilleurs fers à repasser sans fil de 2020

Le fer à repasser sans fil Rowenta de5010

Technologie sans fil

Charge rapide : 3/4s de charge pour 30s d’utilisation

Socle ergonomique

Tous les produits sont testés via avant d’être emballés et commercialisés afin d’éviter les mauvaises surprises

Totale liberté des mouvements : design pensé pour le mouvement, poids léger de 0.84 kg

Pratique : utilisation en position verticale – débit de vapeur réglable entre 0 et 35 g/min

Puissant : 2400 Watts

Système anti-goutte et anti-calcaire

Capacité d’eau un peu faible (0,25 litres)

Le fer à repasser sans fil Easyou 2400W

Fer à repasser sans fil avec rotation 360°c

Bouton de contrôle de réglage de température

Débit de vapeur à 35g/min pour des performances puissantes et régulières

Fonction anticalcaire et système anti-gouttes

Puissant : 2400 Watts

Charge rapide – jet puissant pour la fonction vertical – température réglable

Capacité d’eau un peu faible (0,24 litres)

Chic et Design

Temps de chauffe rapide

Le fer à repasser sans fil Russell Hobbs – 2600W

Puissant : 2600 Watts.

Fer à repasser vapeur sans fil.

Semelle céramique – Grande capacité du réservoir d’eau de 350 ml.

Jet de vapeur 210g – 45g de vapeur continue – Vapeur variable et verticale.

Fonction anti-goutte et anti-calcaire – Fonction d’autonettoyage.

Poids un peu lourd : 1.9 kg

Le fer à repasser sans fil de luxe : le Calo Ultimate Pure