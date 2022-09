Se protéger des cambriolages en entreprise

En France, il se produit un cambriolage toutes les 1,5 minutes, ce qui représente environ 1000 cambriolages par jour, dont plus de 40% dans des locaux professionnels. Les vols et cambriolages représentent désormais le 2ème risque le plus important pour les professionnels, après les dégâts des eaux.

La raison principale pour laquelle les entreprises subissent des cambriolages est la présence de matériel de valeur. Elles deviennent donc des proies faciles pour les cambrioleurs puisque les locaux sont généralement vides le soir et la nuit, ce qui facilite l’intrusion.

Ces cambriolages engendrent des pertes financières conséquentes puisque du matériel est dérobé et les locaux sont détériorés. Il faudra donc par la suite mobiliser du temps pour porter plainte. Toutes ces pertes auront alors un impact négatif sur l’entreprise puisqu’elles retarderont son bon fonctionnement.

Au vu de ces données et de ces risques, il semblerait primordial de protéger son entreprise contre les cambriolages.



Protéger son entreprise avec des systèmes anti cambriolage

Sécuriser les portes et fenêtres

Les fenêtres de certaines entreprises qui sont parfois facilement accessibles aux cambrioleurs doivent alors être sécurisées. Le but étant de mettre le cambrioleur en grande difficulté de manière à ce qu’il abandonne.

Il est donc recommandé de protéger l’ensemble des fenêtres en installant des verrous ou des poignées à clé. Cela sera une première dissuasion pour éviter les intrusions.

Par chance, il existe de nombreux sites pouvant aider les entreprises à trouver des solutions pour renforcer la sécurité des fenêtres. Parmi eux, vous trouverez ProtectHome, un site français expert depuis 10 ans dans la lutte anti cambriolage.

La protection des serrures et des portes est un autre investissement primordial afin de sécuriser une entrée vulnérable pour l’entreprise et la protéger des cambriolages.

Pour limiter les risques d’intrusion, vous avez la possibilité d’installer un cylindre de serrure de sécurité. En effet, la plupart des cylindres montés dans les bâtiments sont de faible qualité, il est donc très facile de faire des copies de clés. De ce fait, un cylindre de sécurité renforcera significativement le niveau de protection. Vous pouvez également opter pour le choix de la porte blindée.

En augmentant le niveau de sécurité de votre issue, la résistance de votre porte face à une tentative d’effraction sera optimisée, ce qui compliquera toute action de crochetage, perçage, arrachage et découragera les cambrioleurs.

Sécuriser avec la surveillance et les alarmes

A l’ère de l’innovation et de la création, de nouvelles technologies ont fait leur apparition et permettent également de sécuriser une entreprise des cambriolages. En effet, pour assurer la protection de vos locaux, vous pouvez d’autant plus faire le choix d’installer des alarmes avec des détecteurs de mouvements. Vous serez donc alerté si un cambriolage a lieu dans votre commerce et la police pourra en être avertie. De plus, le simple fait de mentionner que vous êtes équipé d’un système d’alarme anti cambriolage, pourra dissuader les cambrioleurs de s’introduire dans vos locaux.

Les alarmes récentes permettent de tout contrôler à distance depuis une application donc de vérifier les départs des salariés en fin de journée et éviter les vols internes. Il y a une possibilité d’inspecter que l’alarme soit bien enclenchée et que tous les locaux soient bien fermés et sécurisés.

Vous pouvez aussi opter pour la mise en place de vidéosurveillance en équipant votre entreprise de caméras à l’intérieur comme à l’extérieur. Toutefois, il faut être vigilant concernant cette pratique puisque le fait de filmer ses salariés est illégal. De ce fait, les caméras doivent être orientées vers les issues pouvant être empruntées par les cambrioleurs et non pas sur les postes de travail.

Les bonnes pratiques pour éviter un cambriolage dans son entreprise

Les astuces du quotidien

En plus du système anti cambriolage, il est nécessaire d’adopter de bonnes pratiques afin de protéger intégralement son entreprise. Il sera alors capital d’informer et de communiquer ces règles aux salariés. En effet, il faut toujours verrouiller les issues des locaux même durant de courtes absences.

De même, il est fortement recommandé de sécuriser certaines données ou biens dans des coffres-forts, par exemple.

Autre petite astuce, vous pouvez lister les objets de valeur en conservant les factures afin de bien déterminer ce que vous possédez. Vous pouvez prendre l’habitude de vérifier que les fenêtres soient fermées en partant, que les portes soient bien verrouillées, que l’alarme soit enclenchée et que les ordinateurs soient éteints.

Enfin, vous avez la possibilité de mettre en place des contrôles d’accès à l’entrée du bâtiment, soit en mobilisant un agent de sécurité ou simplement en installant une barrière qui ne s’ouvrira qu’avec un badge.

Ainsi, toutes ces méthodes permettront de limiter les risques en cas de cambriolage.

De nouveaux conseils à adopter

Afin de rendre possible la protection de vos locaux lors de cambriolages, vous pouvez suivre des conseils qui faciliteront votre quotidien.

En effet, il semble important de renforcer la sécurité du portail et de la porte de garage.Vous pouvez également mettre en place des barrières afin de clôturer vos locaux pour sécuriser les extérieurs et empêcher des cambrioleurs de s’introduire.

De plus, vous avez la possibilité d’installer un éclairage extérieur avec détection de mouvements pour dissuader les cambrioleurs. Un agent de sécurité peut être présent la nuit pour surveiller votre entreprise et détecter les tentatives de cambriolage.

Enfin, vous pouvez mettre en place des plots pour empêcher l’accès aux véhicules non-autorisés. Ainsi, il est important de constamment faire un état des lieux de la sécurité de son entreprise et ainsi éviter toute tentative d’intrusion. Il est essentiel de s’assurer que les bonnes mesures ont été mises en place pour protéger les investissements commerciaux. De ce fait, il semble être primordial de ne négliger aucun des points cités précédemment afin d’assurer un bon système de sécurité anti cambriolage et d’empêcher les cambrioleurs de trouver une faille qui pourrait mener à une intrusion.

Comme vous l’avez compris, de nombreuses solutions existent pour protéger votre entreprise des cambriolages.

Cette protection passe également par la sécurité des réseaux informatiques qui sont la cible des cyber criminels. Par conséquent, nous vous conseillons de vous informer et de découvrir tous les points essentiels afin de bien comprendre la sécurité réseau et son importance.